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В Минске самолет "Белавиа" столкнулся с трапом
В Минске самолет "Белавиа" столкнулся с трапом - РИА Новости, 27.07.2021
В Минске самолет "Белавиа" столкнулся с трапом
Рейс "Белавиа" задержали в аэропорту Минска из-за того, что самолет столкнулся с телескопическим трапом, передает Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-службу... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T12:24
2021-07-27T13:49
boeing 737-800
хургада
минск
белоруссия
происшествия
в мире
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МИНСК, 27 июл — РИА Новости. Рейс "Белавиа" задержали в аэропорту Минска из-за того, что самолет столкнулся с телескопическим трапом, передает Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.Это произошло, когда Boeing 737-800 буксировали для выполнения рейса в Хургаду. При столкновении самолет повредил законцовку крыла (винглет).Изначально вылет планировался на 02:25 ночи, но его пришлось отложить. Пассажиров разместили в зоне ожидания, им предоставили напитки и питание.В результате они вылетели в Хургаду резервным бортом в 06:52. "Белавиа" принесла извинения за вынужденную задержку. Выяснением причин инцидента, в том числе оценкой действий водителя буксировщика, займется специальная комиссия.Это второе происшествие с лайнерами авиакомпании с начала недели. Накануне самолет "Белавиа", следовавший из Минска в Анталию, подал сигнал бедствия и приземлился в аэропорту Домодедово. Как выяснилось, на Boeing 737-800 сработала сигнализация о неисправности одного из двигателей.
https://ria.ru/20210726/samolet-1742889204.html
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boeing 737-800, хургада, минск, белоруссия, происшествия, в мире
12:24 27.07.2021 (обновлено: 13:49 27.07.2021)
 
В Минске самолет "Белавиа" столкнулся с трапом

Sputnik Беларусь: рейс "Белавиа" Минск — Хургада задержали после столкновения самолета с трапом

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737-800 белорусской авиакомпании "Белавиа" в национальном аэропорту "Минск"
Самолет Boeing 737-800 белорусской авиакомпании Белавиа в национальном аэропорту Минск - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 27 июл — РИА Новости. Рейс "Белавиа" задержали в аэропорту Минска из-за того, что самолет столкнулся с телескопическим трапом, передает Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
Это произошло, когда Boeing 737-800 буксировали для выполнения рейса в Хургаду. При столкновении самолет повредил законцовку крыла (винглет).
Изначально вылет планировался на 02:25 ночи, но его пришлось отложить. Пассажиров разместили в зоне ожидания, им предоставили напитки и питание.
В результате они вылетели в Хургаду резервным бортом в 06:52. "Белавиа" принесла извинения за вынужденную задержку. Выяснением причин инцидента, в том числе оценкой действий водителя буксировщика, займется специальная комиссия.
Это второе происшествие с лайнерами авиакомпании с начала недели. Накануне самолет "Белавиа", следовавший из Минска в Анталию, подал сигнал бедствия и приземлился в аэропорту Домодедово. Как выяснилось, на Boeing 737-800 сработала сигнализация о неисправности одного из двигателей.
Самолет белорусской авиакомпании Белавиа - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
Вчера, 11:44
Стали известны причины разворота самолета "Белавиа", летевшего в Анталью
 
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