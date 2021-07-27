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В Минске самолет "Белавиа" столкнулся с трапом
В Минске самолет "Белавиа" столкнулся с трапом - РИА Новости, 27.07.2021
В Минске самолет "Белавиа" столкнулся с трапом
Рейс "Белавиа" задержали в аэропорту Минска из-за того, что самолет столкнулся с телескопическим трапом, передает Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-службу... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T12:24
2021-07-27T12:24
2021-07-27T13:49
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МИНСК, 27 июл — РИА Новости. Рейс "Белавиа" задержали в аэропорту Минска из-за того, что самолет столкнулся с телескопическим трапом, передает Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.Это произошло, когда Boeing 737-800 буксировали для выполнения рейса в Хургаду. При столкновении самолет повредил законцовку крыла (винглет).Изначально вылет планировался на 02:25 ночи, но его пришлось отложить. Пассажиров разместили в зоне ожидания, им предоставили напитки и питание.В результате они вылетели в Хургаду резервным бортом в 06:52. "Белавиа" принесла извинения за вынужденную задержку. Выяснением причин инцидента, в том числе оценкой действий водителя буксировщика, займется специальная комиссия.Это второе происшествие с лайнерами авиакомпании с начала недели. Накануне самолет "Белавиа", следовавший из Минска в Анталию, подал сигнал бедствия и приземлился в аэропорту Домодедово. Как выяснилось, на Boeing 737-800 сработала сигнализация о неисправности одного из двигателей.
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boeing 737-800, хургада, минск, белоруссия, происшествия, в мире
12:24 27.07.2021 (обновлено: 13:49 27.07.2021)
В Минске самолет "Белавиа" столкнулся с трапом
Sputnik Беларусь: рейс "Белавиа" Минск — Хургада задержали после столкновения самолета с трапом
МИНСК, 27 июл — РИА Новости.
Рейс "Белавиа" задержали в аэропорту Минска из-за того, что самолет столкнулся с телескопическим трапом, передает Sputnik Беларусь
со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
Это произошло, когда Boeing 737-800 буксировали для выполнения рейса в Хургаду. При столкновении самолет повредил законцовку крыла (винглет).
Изначально вылет планировался на 02:25 ночи, но его пришлось отложить. Пассажиров разместили в зоне ожидания, им предоставили напитки и питание.
В результате они вылетели в Хургаду резервным бортом в 06:52. "Белавиа" принесла извинения за вынужденную задержку. Выяснением причин инцидента, в том числе оценкой действий водителя буксировщика, займется специальная комиссия.
Это второе происшествие с лайнерами авиакомпании с начала недели. Накануне самолет "Белавиа", следовавший из Минска в Анталию, подал сигнал бедствия и приземлился в аэропорту Домодедово. Как выяснилось, на Boeing 737-800 сработала сигнализация о неисправности одного из двигателей.