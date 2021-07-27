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Иранская разведка заявила о задержании группы агентов "Моссада"
Иранская разведка заявила о задержании группы агентов "Моссада" - РИА Новости, 27.07.2021
Иранская разведка заявила о задержании группы агентов "Моссада"
Спецслужбы Ирана задержали группу вооруженных агентов службы внешней разведки Израиля "Моссад" на западной границе страны, передает агентство Fars со ссылкой на РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T13:32
2021-07-27T13:32
моссад
иран
израиль
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Спецслужбы Ирана задержали группу вооруженных агентов службы внешней разведки Израиля "Моссад" на западной границе страны, передает агентство Fars со ссылкой на главу контрразведывательного отдела министерства информации ИРИ.Отмечается, что обнаружены пистолеты, гранаты, ружья, дробовики и боеприпасы.Между Ираном и Израилем уже 40 лет нет дипломатических отношений. Изначально причиной ухудшения отношений стало образование в Иране исламской республики, а после - поддержка народа Палестины и исламских движений в Ливане и Палестине, такие как ХАМАС и "Хезболлах".Немаловажным фактором стало и противодействие Израиля развитию Ираном ядерной программы и созданию ядерного оружия. В 2000-х годах были убиты иранские физики-ядерщики Ардешир Хасанпур, Масуд Али Мохаммади и Маджид Шахриари. В 2020 году в иранском городе Абсард в результате вооруженного нападения был убит физик-ядерщик Мохсен Фахризаде. В Иране считают причастным к этим убийствам израильские спецслужбы.
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моссад, иран, израиль, в мире
13:32 27.07.2021
 
Иранская разведка заявила о задержании группы агентов "Моссада"

Fars: иранская разведка задержала группу вооруженных агентов "Моссада" на западе страны

© Fotolia / Borna_MirФлаг Ирана. Архивное фото
Флаг Ирана. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© Fotolia / Borna_Mir
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Спецслужбы Ирана задержали группу вооруженных агентов службы внешней разведки Израиля "Моссад" на западной границе страны, передает агентство Fars со ссылкой на главу контрразведывательного отдела министерства информации ИРИ.
"На погранпункте на западе страны задержаны агенты службы внешней разведки сионистского режима "Моссад" с тяжелым грузом оружия и боеприпасов", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что обнаружены пистолеты, гранаты, ружья, дробовики и боеприпасы.
Между Ираном и Израилем уже 40 лет нет дипломатических отношений. Изначально причиной ухудшения отношений стало образование в Иране исламской республики, а после - поддержка народа Палестины и исламских движений в Ливане и Палестине, такие как ХАМАС и "Хезболлах".
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Немаловажным фактором стало и противодействие Израиля развитию Ираном ядерной программы и созданию ядерного оружия. В 2000-х годах были убиты иранские физики-ядерщики Ардешир Хасанпур, Масуд Али Мохаммади и Маджид Шахриари. В 2020 году в иранском городе Абсард в результате вооруженного нападения был убит физик-ядерщик Мохсен Фахризаде. В Иране считают причастным к этим убийствам израильские спецслужбы.
 
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