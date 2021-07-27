https://ria.ru/20210727/razvedka-1743092800.html

Иранская разведка заявила о задержании группы агентов "Моссада"

Иранская разведка заявила о задержании группы агентов "Моссада" - РИА Новости, 27.07.2021

Иранская разведка заявила о задержании группы агентов "Моссада"

Спецслужбы Ирана задержали группу вооруженных агентов службы внешней разведки Израиля "Моссад" на западной границе страны, передает агентство Fars со ссылкой на РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T13:32

2021-07-27T13:32

2021-07-27T13:32

моссад

иран

израиль

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/101870/38/1018703856_0:30:2500:1436_1920x0_80_0_0_f98a1e4148cceb858518e115d5472490.jpg

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Спецслужбы Ирана задержали группу вооруженных агентов службы внешней разведки Израиля "Моссад" на западной границе страны, передает агентство Fars со ссылкой на главу контрразведывательного отдела министерства информации ИРИ.Отмечается, что обнаружены пистолеты, гранаты, ружья, дробовики и боеприпасы.Между Ираном и Израилем уже 40 лет нет дипломатических отношений. Изначально причиной ухудшения отношений стало образование в Иране исламской республики, а после - поддержка народа Палестины и исламских движений в Ливане и Палестине, такие как ХАМАС и "Хезболлах".Немаловажным фактором стало и противодействие Израиля развитию Ираном ядерной программы и созданию ядерного оружия. В 2000-х годах были убиты иранские физики-ядерщики Ардешир Хасанпур, Масуд Али Мохаммади и Маджид Шахриари. В 2020 году в иранском городе Абсард в результате вооруженного нападения был убит физик-ядерщик Мохсен Фахризаде. В Иране считают причастным к этим убийствам израильские спецслужбы.

https://ria.ru/20210620/iran-1737765251.html

иран

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

моссад, иран, израиль, в мире