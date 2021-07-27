https://ria.ru/20210727/razliv-1743095063.html
На Байкале произошел разлив нефтепродуктов
На Байкале произошел разлив нефтепродуктов - РИА Новости, 27.07.2021
На Байкале произошел разлив нефтепродуктов
Ольхонская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку по факту разлива нефтепродуктов вблизи мыса Бурхан на острове Ольхон, произошедшего,... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T13:41
2021-07-27T13:41
2021-07-27T13:41
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происшествия
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КРАСНОЯРСК, 27 июл - РИА Новости. Ольхонская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку по факту разлива нефтепродуктов вблизи мыса Бурхан на острове Ольхон, произошедшего, предположительно, из-за поломки катера, сообщает пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.По ее данным, надзорное ведомство обнаружило публикацию в Instagram о нефтяном загрязнении на Байкале. Незамедлительно инициированы проверочные мероприятия."Согласно акту обследования акватории и береговой полосы сотрудниками ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" нефтепродукты не обнаружены. Вместе с тем, у прокуратуры имеется оперативная информация о том, что вблизи п. Хужир произошла поломка катера, который буксировали через местность, запечатленную гражданами на видео. Таким образом, прокуратура полагает, что владельцем судна не была обеспечена его безопасная транспортировка к месту стоянки, и ремонта и во время буксировки топливо попало в воду", - говорится в сообщении.В прокуратуре отмечают, что данная ситуация является нарушением правил охраны водных объектов. Санкция этой нормы предусматривает штраф для граждан в размере до 2,5 тысячи рублей, для юридических лиц - до 300 тысяч рублей.Нарушителя ищут.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ольхон, байкал, происшествия
На Байкале произошел разлив нефтепродуктов
Ольхонская межрайонная прокуратура начала проверку из-за разлива нефтепродуктов вблизи мыса Бурхан
КРАСНОЯРСК, 27 июл - РИА Новости. Ольхонская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку по факту разлива нефтепродуктов вблизи мыса Бурхан на острове Ольхон, произошедшего, предположительно, из-за поломки катера, сообщает пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
По ее данным, надзорное ведомство обнаружило публикацию в Instagram
о нефтяном загрязнении на Байкале. Незамедлительно инициированы проверочные мероприятия.
"Согласно акту обследования акватории и береговой полосы сотрудниками ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" нефтепродукты не обнаружены. Вместе с тем, у прокуратуры имеется оперативная информация о том, что вблизи п. Хужир произошла поломка катера, который буксировали через местность, запечатленную гражданами на видео. Таким образом, прокуратура полагает, что владельцем судна не была обеспечена его безопасная транспортировка к месту стоянки, и ремонта и во время буксировки топливо попало в воду", - говорится в сообщении.
В прокуратуре отмечают, что данная ситуация является нарушением правил охраны водных объектов. Санкция этой нормы предусматривает штраф для граждан в размере до 2,5 тысячи рублей, для юридических лиц - до 300 тысяч рублей.