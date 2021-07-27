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На Байкале произошел разлив нефтепродуктов
На Байкале произошел разлив нефтепродуктов - РИА Новости, 27.07.2021
На Байкале произошел разлив нефтепродуктов
Ольхонская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку по факту разлива нефтепродуктов вблизи мыса Бурхан на острове Ольхон, произошедшего,... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T13:41
2021-07-27T13:41
ольхон
байкал
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 27 июл - РИА Новости. Ольхонская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку по факту разлива нефтепродуктов вблизи мыса Бурхан на острове Ольхон, произошедшего, предположительно, из-за поломки катера, сообщает пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.По ее данным, надзорное ведомство обнаружило публикацию в Instagram о нефтяном загрязнении на Байкале. Незамедлительно инициированы проверочные мероприятия."Согласно акту обследования акватории и береговой полосы сотрудниками ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" нефтепродукты не обнаружены. Вместе с тем, у прокуратуры имеется оперативная информация о том, что вблизи п. Хужир произошла поломка катера, который буксировали через местность, запечатленную гражданами на видео. Таким образом, прокуратура полагает, что владельцем судна не была обеспечена его безопасная транспортировка к месту стоянки, и ремонта и во время буксировки топливо попало в воду", - говорится в сообщении.В прокуратуре отмечают, что данная ситуация является нарушением правил охраны водных объектов. Санкция этой нормы предусматривает штраф для граждан в размере до 2,5 тысячи рублей, для юридических лиц - до 300 тысяч рублей.Нарушителя ищут.
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ольхон, байкал, происшествия
13:41 27.07.2021
 
На Байкале произошел разлив нефтепродуктов

Ольхонская межрайонная прокуратура начала проверку из-за разлива нефтепродуктов вблизи мыса Бурхан

© Фото : Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратураСотрудники Байкальской межрегиональной природоохранной проводят проверку по факту разлива нефтепродуктов вблизи мыса Бурхан на Ольхоне
Сотрудники Байкальской межрегиональной природоохранной проводят проверку по факту разлива нефтепродуктов вблизи мыса Бурхан на Ольхоне - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© Фото : Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура
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КРАСНОЯРСК, 27 июл - РИА Новости. Ольхонская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку по факту разлива нефтепродуктов вблизи мыса Бурхан на острове Ольхон, произошедшего, предположительно, из-за поломки катера, сообщает пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
По ее данным, надзорное ведомство обнаружило публикацию в Instagram о нефтяном загрязнении на Байкале. Незамедлительно инициированы проверочные мероприятия.
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"Согласно акту обследования акватории и береговой полосы сотрудниками ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" нефтепродукты не обнаружены. Вместе с тем, у прокуратуры имеется оперативная информация о том, что вблизи п. Хужир произошла поломка катера, который буксировали через местность, запечатленную гражданами на видео. Таким образом, прокуратура полагает, что владельцем судна не была обеспечена его безопасная транспортировка к месту стоянки, и ремонта и во время буксировки топливо попало в воду", - говорится в сообщении.
В прокуратуре отмечают, что данная ситуация является нарушением правил охраны водных объектов. Санкция этой нормы предусматривает штраф для граждан в размере до 2,5 тысячи рублей, для юридических лиц - до 300 тысяч рублей.
Нарушителя ищут.
 
ОльхонБайкалПроисшествия
 
 
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