https://ria.ru/20210727/razliv-1743095063.html

На Байкале произошел разлив нефтепродуктов

На Байкале произошел разлив нефтепродуктов - РИА Новости, 27.07.2021

На Байкале произошел разлив нефтепродуктов

Ольхонская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку по факту разлива нефтепродуктов вблизи мыса Бурхан на острове Ольхон, произошедшего,... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T13:41

2021-07-27T13:41

2021-07-27T13:41

ольхон

байкал

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 27 июл - РИА Новости. Ольхонская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку по факту разлива нефтепродуктов вблизи мыса Бурхан на острове Ольхон, произошедшего, предположительно, из-за поломки катера, сообщает пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.По ее данным, надзорное ведомство обнаружило публикацию в Instagram о нефтяном загрязнении на Байкале. Незамедлительно инициированы проверочные мероприятия."Согласно акту обследования акватории и береговой полосы сотрудниками ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" нефтепродукты не обнаружены. Вместе с тем, у прокуратуры имеется оперативная информация о том, что вблизи п. Хужир произошла поломка катера, который буксировали через местность, запечатленную гражданами на видео. Таким образом, прокуратура полагает, что владельцем судна не была обеспечена его безопасная транспортировка к месту стоянки, и ремонта и во время буксировки топливо попало в воду", - говорится в сообщении.В прокуратуре отмечают, что данная ситуация является нарушением правил охраны водных объектов. Санкция этой нормы предусматривает штраф для граждан в размере до 2,5 тысячи рублей, для юридических лиц - до 300 тысяч рублей.Нарушителя ищут.

https://ria.ru/20210529/razliv-1734740455.html

ольхон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольхон, байкал, происшествия