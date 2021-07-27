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Туризм
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Туристы рассказали, как часто на курортах они уходят с пляжа, заняв лежаки
Туристы рассказали, как часто на курортах они уходят с пляжа, заняв лежаки - РИА Новости, 27.07.2021
Туристы рассказали, как часто на курортах они уходят с пляжа, заняв лежаки
Опрошенные онлайн-сервисом путешественники рассказали, как часто они уходят с пляжа, заняв лежаки, сообщает TourDom. РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T03:00
2021-07-27T03:00
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новости - туризм
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Опрошенные онлайн-сервисом путешественники рассказали, как часто они уходят с пляжа, заняв лежаки, сообщает TourDom.Из 1900 участников 43 процента заявили, что подобное поведение на отдыхе вызывает у них раздражение.Каждый пятый признался, что приходилось так делать, хотя понятно: это не совсем этично. Шесть процентов опрошенных отметили, что поступают так всегда, потому что любят проводить время у моря. Еще пять процентов сказали, что уже и не помнят, когда сталкивались с такой ситуацией.Каждый десятый турист предпочитает выбирать отели, где лежаки закреплены за гостями или их наличие регулируется.Остальные сообщили, что отдыхают в низкий сезон и не сталкиваются с такой проблемой. Либо выбирают гостиницы, где персонал не позволяет лежакам простаивать и убирает полотенца после ухода гостей.
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путешествия, туристы, пляжи, туризм, новости - туризм
03:00 27.07.2021
 

Туристы рассказали, как часто на курортах они уходят с пляжа, заняв лежаки

© Depositphotos / wulwaisПляж в Римини
Пляж в Римини - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© Depositphotos / wulwais
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Опрошенные онлайн-сервисом путешественники рассказали, как часто они уходят с пляжа, заняв лежаки, сообщает TourDom.
Из 1900 участников 43 процента заявили, что подобное поведение на отдыхе вызывает у них раздражение.
Каждый пятый признался, что приходилось так делать, хотя понятно: это не совсем этично. Шесть процентов опрошенных отметили, что поступают так всегда, потому что любят проводить время у моря. Еще пять процентов сказали, что уже и не помнят, когда сталкивались с такой ситуацией.
Каждый десятый турист предпочитает выбирать отели, где лежаки закреплены за гостями или их наличие регулируется.
Остальные сообщили, что отдыхают в низкий сезон и не сталкиваются с такой проблемой. Либо выбирают гостиницы, где персонал не позволяет лежакам простаивать и убирает полотенца после ухода гостей.
Пляж Роза Хутор - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
16 июля, 08:00Туризм
Лучшие пляжи России: где найти Ривьеру, океан и стеклянный песок
 
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