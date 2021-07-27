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Туристы рассказали, как часто на курортах они уходят с пляжа, заняв лежаки

Туристы рассказали, как часто на курортах они уходят с пляжа, заняв лежаки - РИА Новости, 27.07.2021

Туристы рассказали, как часто на курортах они уходят с пляжа, заняв лежаки

Опрошенные онлайн-сервисом путешественники рассказали, как часто они уходят с пляжа, заняв лежаки, сообщает TourDom. РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T03:00

2021-07-27T03:00

2021-07-27T03:00

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Опрошенные онлайн-сервисом путешественники рассказали, как часто они уходят с пляжа, заняв лежаки, сообщает TourDom.Из 1900 участников 43 процента заявили, что подобное поведение на отдыхе вызывает у них раздражение.Каждый пятый признался, что приходилось так делать, хотя понятно: это не совсем этично. Шесть процентов опрошенных отметили, что поступают так всегда, потому что любят проводить время у моря. Еще пять процентов сказали, что уже и не помнят, когда сталкивались с такой ситуацией.Каждый десятый турист предпочитает выбирать отели, где лежаки закреплены за гостями или их наличие регулируется.Остальные сообщили, что отдыхают в низкий сезон и не сталкиваются с такой проблемой. Либо выбирают гостиницы, где персонал не позволяет лежакам простаивать и убирает полотенца после ухода гостей.

https://ria.ru/20210716/plyazhi-1741409776.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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