https://ria.ru/20210727/psaki-1743174682.html

Псаки назвала борьбу с коронавирусом войной

Псаки назвала борьбу с коронавирусом войной - РИА Новости, 27.07.2021

Псаки назвала борьбу с коронавирусом войной

Война с коронавирусом продолжается, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T20:50

2021-07-27T20:50

2021-07-27T20:54

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601928127_0:305:3072:2033_1920x0_80_0_0_ed3f47e19aa56f7ee208e4e0dc9da99c.jpg

ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Война с коронавирусом продолжается, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки."Мы на войне, мы продолжаем быть на войне с вирусом", - сказала Псаки на брифинге во вторник.Журналисты просили представителя Белого дома прокомментировать информацию о том, что американцев вскоре вновь могут обязать носить маски, независимо от того, вакцинированы они или нет. "Мы все еще в середине пандемии", - подчеркнула Псаки.Она сообщила, что контролирующие органы будут своевременно предоставлять обновления своих рекомендаций, и основаниями для этого будут научные данные. Псаки не согласилась с тем, что вакцинированные американцы могут быть разочарованы решением о масках, заявив, что прививка понижает риски.Как сообщали ранее СМИ, американский медицинский регулятор CDC может во вторник пересмотреть свою рекомендацию о возможности вакцинированным от коронавируса не носить маски в большинстве помещений.В мае глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Рошель Валенски сообщила, что вакцинированные жители США могут больше не носить маски и не соблюдать социальную дистанцию в большинстве случаев. Рекомендация о ношении масок сохранялась для привитых в самолетах, поездах, автобусах, а также больницах, домах престарелых и тюрьмах.Во вторник, как ожидается, регулятор может рекомендовать, чтобы вакцинированные от коронавируса носили маски в помещениях при определенных условиях. Изменение позиции регулятора связано с ростом заражений штаммом "дельта" коронавируса, в том числе среди тех, кто получил прививку.Согласно последним данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, в США число зараженных коронавирусом составляет более 34,5 миллиона, скончались от коронавируса более 611 тысяч человек.

https://ria.ru/20210727/nadoela-1743158802.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, сша, в мире