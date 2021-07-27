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Псаки назвала борьбу с коронавирусом войной
Псаки назвала борьбу с коронавирусом войной - РИА Новости, 27.07.2021
Псаки назвала борьбу с коронавирусом войной
Война с коронавирусом продолжается, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T20:50
2021-07-27T20:50
2021-07-27T20:54
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ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Война с коронавирусом продолжается, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки."Мы на войне, мы продолжаем быть на войне с вирусом", - сказала Псаки на брифинге во вторник.Журналисты просили представителя Белого дома прокомментировать информацию о том, что американцев вскоре вновь могут обязать носить маски, независимо от того, вакцинированы они или нет. "Мы все еще в середине пандемии", - подчеркнула Псаки.Она сообщила, что контролирующие органы будут своевременно предоставлять обновления своих рекомендаций, и основаниями для этого будут научные данные. Псаки не согласилась с тем, что вакцинированные американцы могут быть разочарованы решением о масках, заявив, что прививка понижает риски.Как сообщали ранее СМИ, американский медицинский регулятор CDC может во вторник пересмотреть свою рекомендацию о возможности вакцинированным от коронавируса не носить маски в большинстве помещений.В мае глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Рошель Валенски сообщила, что вакцинированные жители США могут больше не носить маски и не соблюдать социальную дистанцию в большинстве случаев. Рекомендация о ношении масок сохранялась для привитых в самолетах, поездах, автобусах, а также больницах, домах престарелых и тюрьмах.Во вторник, как ожидается, регулятор может рекомендовать, чтобы вакцинированные от коронавируса носили маски в помещениях при определенных условиях. Изменение позиции регулятора связано с ростом заражений штаммом "дельта" коронавируса, в том числе среди тех, кто получил прививку.Согласно последним данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, в США число зараженных коронавирусом составляет более 34,5 миллиона, скончались от коронавируса более 611 тысяч человек.
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, сша, в мире
20:50 27.07.2021 (обновлено: 20:54 27.07.2021)
Псаки назвала борьбу с коронавирусом войной
Представитель Белого дома Псаки: "мы на войне, мы продолжаем быть на войне с вирусом"
ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Война с коронавирусом продолжается, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
"Мы на войне, мы продолжаем быть на войне с вирусом", - сказала Псаки на брифинге во вторник.
Журналисты просили представителя Белого дома прокомментировать информацию о том, что американцев вскоре вновь могут обязать носить маски, независимо от того, вакцинированы они или нет. "Мы все еще в середине пандемии", - подчеркнула Псаки.
Она сообщила, что контролирующие органы будут своевременно предоставлять обновления своих рекомендаций, и основаниями для этого будут научные данные. Псаки не согласилась с тем, что вакцинированные американцы могут быть разочарованы решением о масках, заявив, что прививка понижает риски.
Как сообщали ранее СМИ, американский медицинский регулятор CDC может во вторник пересмотреть свою рекомендацию о возможности вакцинированным от коронавируса не носить маски в большинстве помещений.
В мае глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Рошель Валенски сообщила, что вакцинированные жители США
могут больше не носить маски и не соблюдать социальную дистанцию в большинстве случаев. Рекомендация о ношении масок сохранялась для привитых в самолетах, поездах, автобусах, а также больницах, домах престарелых и тюрьмах.
Во вторник, как ожидается, регулятор может рекомендовать, чтобы вакцинированные от коронавируса носили маски в помещениях при определенных условиях. Изменение позиции регулятора связано с ростом заражений штаммом "дельта" коронавируса, в том числе среди тех, кто получил прививку.
Согласно последним данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, в США число зараженных коронавирусом составляет более 34,5 миллиона, скончались от коронавируса более 611 тысяч человек.