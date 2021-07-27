Анкара провоцирует Киев на военные преступления, заявили в Госдуме
Депутат ГД Панина: поставляя беспилотники, Анкара провоцирует Киев на военные преступления
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы Елена Панина на пленарном заседании Государственной Думы РФ
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Поставками ударных беспилотников Турция провоцирует Украину на военные преступления, заявила РИА Новости депутат Госдумы, член комитета по международным делам Елена Панина, прокомментировав заявление турецкого эксперта, профессора Хасана Унала, предложившего России смириться с поставками турецких беспилотников Украине.
Ранее профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал в интервью "Ленте.ру" призвал Москву смириться с тем, что Анкара будет и дальше развивать связи с Киевом. По его словам, из-за поставок "пары десятков турецких беспилотников" отношения Москвы и Анкары не ухудшатся. Специалист считает, что хорошие сотрудничество Турции и с Россией, и с Украиной могло бы помочь ей стать посредником между двумя странами.
Политик подвергла сомнению тезис турецкого эксперта о том, что благодаря подобным поставкам Турция выстраивает хорошие отношения с Украиной.
"Сегодня Украина полностью лишена геополитической субъектности, находится под внешним управлением со стороны США. При этом Парижу и Берлину не удалось убедить официальный Киев исполнять минские соглашения, выполнять формулу Штайнмайера. Говорить на этом фоне о посредничество Анкары - нелепо", - заявила Панина.
По ее словам, военная мощь России достаточна для того, чтобы отразить любую атаку беспилотников турецкого производства.
"Однако в Донбассе нет ни российских войск, ни российских вооружений. С учетом специфики варварских, граничащих с геноцидом действий украинских войск на этой территории, турецкие поставки создают дополнительные риски для населения Донецка и Луганска. Поставлять "Байрактары" киевской власти – это значит провоцировать ее на новые военные преступления", - отметила Панина.
Поставки турецких дронов Украине, как и Польше, которая также готовится использовать их "вовсе не с целью самозащиты", – это действия, которые идут во вред развитию российско-турецкого партнерства, и в Анкаре должны это понимать, констатировала Панина.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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