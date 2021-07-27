https://ria.ru/20210727/propuska-1743171031.html

Жители Рима вышли на протесты против санитарных пропусков

Жители Рима вышли на протесты против санитарных пропусков - РИА Новости, 27.07.2021

Жители Рима вышли на протесты против санитарных пропусков

Очередное выступление против введения санитарных пропусков как меры по борьбе с распространением COVID-19, собрало в центре Рима несколько сотен человек,... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T20:16

2021-07-27T20:16

2021-07-27T20:33

распространение коронавируса

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РИМ, 27 июл – РИА Новости. Очередное выступление против введения санитарных пропусков как меры по борьбе с распространением COVID-19, собрало в центре Рима несколько сотен человек, передает корреспондент РИА Новости.Манифестацию организовало движение IoApro ("Я открываюсь"), получившее известность во время локдауна. Предполагалось, что ведущую роль на митинге исполнят предприниматели, которые, как ожидается, пострадают от отсутствия клиентов после 6 августа, однако более ярко себя проявили представители ультраправых организаций, устроивших на площади Пьяцца-дель-Пополо свою короткую акцию. Несколько десятков крепких молодых людей заняли пьедестал у колонны с стадионных размером баннером "Он не пройдет" и зажженными файерами.Собравшимся на площади журналистам достались оскорбления и даже тычки: в их адрес слышались обвинения в продажности и слоганы "Газеты и ТВ выносить мы больше не можем". Изгнать представителей прессы радикалам помешало мирное вмешательство полиции.С получасовым опозданием митинг начали противники санитарных пропусков из IoApro. Задержку они объяснили тем, что к ним должны были присоединиться сторонники с парламентской площади Монтечиторио. Акция должна была состояться там, но полиция из-за недостатка места и сложностей с обеспечением безопасности перенесла мероприятие на более просторную Пьяцца-дель-Пополо, ставшую уже традиционных местом проведения подобных митингов.Выступавшие с небольшой сцены неоднократно говорили о том, что не являются противниками прививок от коронавируса, но выступают против системы пропусков. "Что я должен сказать сотрудникам? Я лучше закрою свои ресторан и обращусь за пособием", - утверждал один из лидеров акции.Спустя пару часов несколько десятков человек попытались направиться в центральные кварталы Рима, добраться до здания правительства и парламента. Небольшой толпе удалось добраться только до площади Испании, где прямо на знаменитой лестнице проход им перегородили полицейские со щитами. Переговоры с ними прошли без агрессии и столкновений, после чего протестующие разошлись. Часть из них вернулась на Пьяцца-дель-Пополо.В минувшую субботу выступления против санитарных пропусков состоялись в 80 городах Италии. Наиболее массовые акции прошли в Милане и Риме, где на улицы вышли по несколько тысяч человек. На среду запланированы новые митинги, в том числе в итальянской столице.

https://ria.ru/20210727/italiya-1743127967.html

https://ria.ru/20210723/koronavirus-1742607689.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Акция против введения санитарных пропусков в Риме В Риме очередная акция против введения санитарных пропусков, так называемых green pass. Участники протеста пытались прогнать журналистов. 2021-07-27T20:16 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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коронавирус covid-19, коронавирусы, милан, италия, испания, в мире