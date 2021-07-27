https://ria.ru/20210727/produktsiya-1743104654.html

Россия будет поставлять животноводческую продукцию в Конго

Россия будет поставлять животноводческую продукцию в Конго - РИА Новости, 27.07.2021

Россия будет поставлять животноводческую продукцию в Конго

Россельхознадзор получил право поставок широкого спектра животноводческой продукции в Республику Конго, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T14:39

2021-07-27T14:39

2021-07-27T14:39

здоровье - общество

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

республика конго

экономика

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Россельхознадзор получил право поставок широкого спектра животноводческой продукции в Республику Конго, говорится в сообщении ведомства."Россельхознадзор получил право поставок широкого спектра животноводческой продукции в Республику Конго", - говорится в сообщении."Россельхознадзором и министерством сельского хозяйства, животноводства и рыболовства Республики Конго согласованы ветеринарные сертификаты на экспорт продукции животного происхождения, предназначенной для употребления человеком, из России в Республику Конго: говядина и субпродукты, яйца и яичная продукция, готовая молочная продукция, свинина и субпродукты, мясо птицы и субпродукты, готовая мясная продукция", - говорится в сообщении.Ввоз продукции осуществляется конголезскими компаниями-импортёрами в соответствии с разрешением министерства сельского хозяйства страны. Электронная версия сертификатов размещена на официальном сайте российского ведомства.

https://ria.ru/20210719/ekonomika-1741873331.html

республика конго

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), республика конго, экономика