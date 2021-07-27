https://ria.ru/20210727/produktsiya-1743104654.html
Россия будет поставлять животноводческую продукцию в Конго
Россия будет поставлять животноводческую продукцию в Конго - РИА Новости, 27.07.2021
Россия будет поставлять животноводческую продукцию в Конго
Россельхознадзор получил право поставок широкого спектра животноводческой продукции в Республику Конго, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T14:39
2021-07-27T14:39
2021-07-27T14:39
здоровье - общество
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
республика конго
экономика
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Россельхознадзор получил право поставок широкого спектра животноводческой продукции в Республику Конго, говорится в сообщении ведомства."Россельхознадзор получил право поставок широкого спектра животноводческой продукции в Республику Конго", - говорится в сообщении."Россельхознадзором и министерством сельского хозяйства, животноводства и рыболовства Республики Конго согласованы ветеринарные сертификаты на экспорт продукции животного происхождения, предназначенной для употребления человеком, из России в Республику Конго: говядина и субпродукты, яйца и яичная продукция, готовая молочная продукция, свинина и субпродукты, мясо птицы и субпродукты, готовая мясная продукция", - говорится в сообщении.Ввоз продукции осуществляется конголезскими компаниями-импортёрами в соответствии с разрешением министерства сельского хозяйства страны. Электронная версия сертификатов размещена на официальном сайте российского ведомства.
https://ria.ru/20210719/ekonomika-1741873331.html
республика конго
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РИА Новости
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здоровье - общество, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), республика конго, экономика
Россия будет поставлять животноводческую продукцию в Конго
Россия получила право экспорта в Конго животноводческой продукции