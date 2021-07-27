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Прибыль крупных промпредприятий КНР в I полугодии 2021 г выросла на 66,9%
Прибыль крупных промпредприятий КНР в I полугодии 2021 г выросла на 66,9% - РИА Новости, 27.07.2021
Прибыль крупных промпредприятий КНР в I полугодии 2021 г выросла на 66,9%
В первом полугодии зарегистрирован рост прибыли крупных промышленных предприятий Китая на фоне восстановления рыночного спроса и улучшения показателей бизнеса. РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T18:10
2021-07-27T18:10
2021-07-27T18:10
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МОСКВА, 27 июл - Проект "Россия-Китай: Главное". В первом полугодии зарегистрирован рост прибыли крупных промышленных предприятий Китая на фоне восстановления рыночного спроса и улучшения показателей бизнеса.Об этом свидетельствуют официальные данные, опубликованные Государственным статистическим управлением КНР во вторник.Согласно информации ведомства, в январе-июне текущего года прибыль промышленных предприятий с ежегодными доходами каждого от основной хозяйственной деятельности не менее 20 миллионов юаней (около 3,09 миллиона долларов) выросла на 66,9 % в годовом выражении и достигла 4,22 триллиона юаней.По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, данный показатель увеличился на 45,5%.Во втором квартале объём промышленной прибыли вырос на 36% в годовом исчислении.Только в июне общая прибыль этих промышленных предприятий достигла 791,8 миллиарда юаней, увеличившись на 20 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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китай, экономика
МОСКВА, 27 июл - Проект "Россия-Китай: Главное".
В первом полугодии зарегистрирован рост прибыли крупных промышленных предприятий Китая
на фоне восстановления рыночного спроса и улучшения показателей бизнеса.
Об этом свидетельствуют официальные данные, опубликованные Государственным статистическим управлением КНР во вторник.
Согласно информации ведомства, в январе-июне текущего года прибыль промышленных предприятий с ежегодными доходами каждого от основной хозяйственной деятельности не менее 20 миллионов юаней (около 3,09 миллиона долларов) выросла на 66,9 % в годовом выражении и достигла 4,22 триллиона юаней.
По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, данный показатель увеличился на 45,5%.
Во втором квартале объём промышленной прибыли вырос на 36% в годовом исчислении.
Только в июне общая прибыль этих промышленных предприятий достигла 791,8 миллиарда юаней, увеличившись на 20 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.