https://ria.ru/20210727/pribyl-1743152870.html

Прибыль крупных промпредприятий КНР в I полугодии 2021 г выросла на 66,9%

Прибыль крупных промпредприятий КНР в I полугодии 2021 г выросла на 66,9% - РИА Новости, 27.07.2021

Прибыль крупных промпредприятий КНР в I полугодии 2021 г выросла на 66,9%

В первом полугодии зарегистрирован рост прибыли крупных промышленных предприятий Китая на фоне восстановления рыночного спроса и улучшения показателей бизнеса. РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T18:10

2021-07-27T18:10

2021-07-27T18:10

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китай

экономика

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МОСКВА, 27 июл - Проект "Россия-Китай: Главное". В первом полугодии зарегистрирован рост прибыли крупных промышленных предприятий Китая на фоне восстановления рыночного спроса и улучшения показателей бизнеса.Об этом свидетельствуют официальные данные, опубликованные Государственным статистическим управлением КНР во вторник.Согласно информации ведомства, в январе-июне текущего года прибыль промышленных предприятий с ежегодными доходами каждого от основной хозяйственной деятельности не менее 20 миллионов юаней (около 3,09 миллиона долларов) выросла на 66,9 % в годовом выражении и достигла 4,22 триллиона юаней.По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, данный показатель увеличился на 45,5%.Во втором квартале объём промышленной прибыли вырос на 36% в годовом исчислении.Только в июне общая прибыль этих промышленных предприятий достигла 791,8 миллиарда юаней, увеличившись на 20 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

https://ria.ru/20210721/shankhay-1742240035.html

китай

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китай, экономика