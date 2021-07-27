https://ria.ru/20210727/pozhary-1743045532.html

В России зафиксировали почти 10,9 тысяч лесных пожаров с начала года

В России зафиксировали почти 10,9 тысяч лесных пожаров с начала года - РИА Новости, 27.07.2021

В России зафиксировали почти 10,9 тысяч лесных пожаров с начала года

Почти 10,9 тысячи лесных пожаров зафиксировано в России в этом году, большинство из них на Дальнем Востоке, заявил во вторник глава Минприроды Александр Козлов. РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T09:42

2021-07-27T09:42

2021-07-27T11:47

природные пожары в россии

александр козлов (глава минприроды)

россия

дальний восток

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 июл - РИА Новости. Почти 10,9 тысячи лесных пожаров зафиксировано в России в этом году, большинство из них на Дальнем Востоке, заявил во вторник глава Минприроды Александр Козлов."В этом году практически все регионы столкнулись с аномально жаркой погодой. Отсутствие дождей, затяжная жара, сухие грозы... провоцируют пожары. Но, к сожалению, не все субъекты оперативно отреагировали на возгорания... С начала года в России произошло 10 тысяч 897 лесных пожаров, площадь, пройденная огнем, свыше 4 миллионов гектаров", - сказал он на совещании по вопросам ликвидации ЧС на Дальнем Востоке.По его словам, "традиционно большая часть лесных пожаров возникает на Дальнем Востоке, точнее в Якутии".

https://ria.ru/20210727/mchs-1743038002.html

россия

дальний восток

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природные пожары в россии, александр козлов (глава минприроды), россия, дальний восток, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)