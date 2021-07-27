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В России зафиксировали почти 10,9 тысяч лесных пожаров с начала года
В России зафиксировали почти 10,9 тысяч лесных пожаров с начала года - РИА Новости, 27.07.2021
В России зафиксировали почти 10,9 тысяч лесных пожаров с начала года
Почти 10,9 тысячи лесных пожаров зафиксировано в России в этом году, большинство из них на Дальнем Востоке, заявил во вторник глава Минприроды Александр Козлов. РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T09:42
2021-07-27T09:42
2021-07-27T11:47
природные пожары в россии
александр козлов (глава минприроды)
россия
дальний восток
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 июл - РИА Новости. Почти 10,9 тысячи лесных пожаров зафиксировано в России в этом году, большинство из них на Дальнем Востоке, заявил во вторник глава Минприроды Александр Козлов."В этом году практически все регионы столкнулись с аномально жаркой погодой. Отсутствие дождей, затяжная жара, сухие грозы... провоцируют пожары. Но, к сожалению, не все субъекты оперативно отреагировали на возгорания... С начала года в России произошло 10 тысяч 897 лесных пожаров, площадь, пройденная огнем, свыше 4 миллионов гектаров", - сказал он на совещании по вопросам ликвидации ЧС на Дальнем Востоке.По его словам, "традиционно большая часть лесных пожаров возникает на Дальнем Востоке, точнее в Якутии".
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природные пожары в россии, александр козлов (глава минприроды), россия, дальний восток, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
09:42 27.07.2021 (обновлено: 11:47 27.07.2021)
В России зафиксировали почти 10,9 тысяч лесных пожаров с начала года
Глава Минприроды Козлов: почти 10,9 тысяч лесных пожаров зафиксировано в этом году