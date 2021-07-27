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Мишустин: нужен запас топлива для техники, которая борется с огнем в Якутии

Мишустин: нужен запас топлива для техники, которая борется с огнем в Якутии - РИА Новости, 27.07.2021

Мишустин: нужен запас топлива для техники, которая борется с огнем в Якутии

Премьер РФ Михаил Мишустин попросил руководителей федеральных ведомств и глав регионов, пострадавших от наводнений и пожаров в текущем году, обратить особое... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T08:33

2021-07-27T08:33

2021-07-27T11:29

республика саха (якутия)

михаил мишустин

общество

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 июл - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин попросил руководителей федеральных ведомств и глав регионов, пострадавших от наводнений и пожаров в текущем году, обратить особое внимание на защиту от коронавируса граждан в пунктах временного размещения."Правительство готово оказать необходимую финансовую поддержку регионам, но важно обеспечить целевое максимально эффективное расходование этих средств. Главное - это помощь людям, которые пострадали от пожаров и наводнений. Многим из них приходится оставаться в пунктах временного размещения", - сказал Мишустин на совещании, посвященном ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке.Глава правительства подчеркнул, что людей, лишившихся жилья и находящихся в пунктах временного размещения, помимо всего прочего, "необходимо обеспечить всеми необходимыми средствами защиты, чтобы снизить риск заражения, в том числе коронавирусом".Комментируя ситуацию с лесными пожарами в Якутии, российский премьер призвал сделать так, чтобы всегда был необходимый запас топлива для самолётов и пожарных машин, которые будут бороться с огнем в республике.

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), михаил мишустин, общество