https://ria.ru/20210727/pozhar-1743156101.html

Лесной пожар в Карелии не угрожает Валааму, заявили в монастыре

Лесной пожар в Карелии не угрожает Валааму, заявили в монастыре - РИА Новости, 27.07.2021

Лесной пожар в Карелии не угрожает Валааму, заявили в монастыре

Пожар на острове Путсаари, где расположен один из 17 скитов Валаамского ставропигиального мужского монастыря, не угрожает остальным постройкам обители, сообщил... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T18:30

2021-07-27T18:30

2021-07-27T18:30

религия и мировоззрение

ладожское озеро

русская православная церковь

ми-8

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Пожар на острове Путсаари, где расположен один из 17 скитов Валаамского ставропигиального мужского монастыря, не угрожает остальным постройкам обители, сообщил РИА Новости эконом монастыря монах Ефрем (Мухин).Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что на острове Путсаари горят леса. Площадь пожара - свыше одного гектара, на место происшествия направлены пожарные с мотопомпами и вертолет Ми-8, оборудованный водосливным устройством и емкостью пять тонн.Путсаари - остров на северо-западе Ладожского озера, на нем расположен один из скитов Валаамского монастыря. Центральная усадьба обители, где находятся главный храм и основные монастырские постройки, а также остальные скиты, находятся на Валаамском архипелаге, на расстоянии около 19 километров по Ладоге от острова Путсаари."Пожар идет только на острове Путсаари. Это отдаленный от Центральной усадьбы остров. На острове из построек – только скит преподобного Сергия Валаамского - это каменный храм и два деревянных корпуса, там живут два монаха. От огня до монастырских построек сейчас около километра. Другим постройкам монастыря огонь не угрожает", - сказал монах Ефрем.По его словам, сейчас на острове работает МЧС и добровольная пожарная дружина, которая состоит из монахов и сотрудников монастыря."Тушить пожар там непросто, рельеф местности сложный, да и на машине на остров не подъехать - используются помпы, работает авиация МЧС. Мы, конечно, не ждем, пока огонь подойдет к скиту, стараемся потушить сразу", - рассказал эконом.Он уточнил, что пожар начался на удаленной, необжитой части острова Путсаари."Там останавливаются туристы, приезжают на лодках и катерах, возможно, из-за них и случился пожар. А на архипелаге у нас следят за сохранением лесов, мы осуществляем надзор, не разрешаем туристам останавливаться нигде, кроме определенных для этого мест. А на Путсаари такой контроль осуществить сложно", - заключил собеседник агентства.С 20 июля в Карелии в связи с увеличением количества лесных пожаров введён режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, которым наложен запрет на посещение лесного фонда, расположенного в Сегежском, Суоярвском, Муезерском, Пряжинском муниципальных районах.Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный (то есть находящийся в непосредственном ведении патриарха Московского и вся Руси) мужской монастырь находится на территории Валаамского архипелага Ладожского озера. Сейчас в обители проживает около 200 насельников. В монастырский комплекс входят Центральная усадьба и 17 скитов. Ежегодно обитель посещают более 100 тысяч паломников и туристов.

https://ria.ru/20200713/1574298813.html

https://ria.ru/20210604/valaam-1735646822.html

ладожское озеро

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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ладожское озеро, русская православная церковь, ми-8, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)