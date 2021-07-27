Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210727/pozhar-1743095756.html
В Приморье ввели особый противопожарный режим
В Приморье ввели особый противопожарный режим - РИА Новости, 27.07.2021
В Приморье ввели особый противопожарный режим
Особый противопожарный режим, запрещающий находиться в лесах и разводить открытый огонь, ввели на территории 12 районов Приморья, сообщает правительство... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T13:44
2021-07-27T13:45
природные пожары в россии
дальнегорский городской округ
кавалеровский район
приморский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_0:18:3000:1706_1920x0_80_0_0_5092ce35083ff8adda6ebcd2e4a9388d.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 27 июл – РИА Новости. Особый противопожарный режим, запрещающий находиться в лесах и разводить открытый огонь, ввели на территории 12 районов Приморья, сообщает правительство региона.В Приморье стоит аномальная жара, дожди почти нигде не идут. В Кавалеровском районе и Тернейском округе полыхают масштабные лесные пожары, вызванные сухими грозами, в том числе четыре – на землях Сихотэ-Алинского заповедника. Борьба с огнем осложняется труднодоступной местностью, сухой и жаркой погодой. В ликвидации пожаров принимают участие до 200 лесных пожарных."Особый противопожарный режим вводится на ряде территорий Приморского края: Дальнегорского городского округа, Анучинского, Тернейского и Чугуевского муниципальных округов, Дальнереченского, Кавалеровского, Кировского, Красноармейского, Ольгинского, Партизанского, Пожарского и Яковлевского муниципальных районов с 27 июля", - говорится в сообщении.Режим подразумевает запрет пребывания граждан в лесах, разведения открытого огня и сжигания мусора на территориях этих муниципалитетов, проведения в лесах на землях лесного фонда и землях иных категорий огнеопасных работ.Главам муниципалитетов рекомендовано проводить очистку территорий от горючих материалов и мусора, создать у домов, находящихся у леса, запас воды для тушения пожаров, восстанавливать противопожарные минерализованные полосы.
https://ria.ru/20210720/pozhar-1741971101.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210711/pozhar-1740833911.html
дальнегорский городской округ
кавалеровский район
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_351:0:2650:1724_1920x0_80_0_0_25b5f17a3f7b9e0ec807db07a771910d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
природные пожары в россии, дальнегорский городской округ, кавалеровский район, приморский край, происшествия
13:44 27.07.2021 (обновлено: 13:45 27.07.2021)
 
В Приморье ввели особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим, запрещающий находиться в лесах, ввели в 12 районах Приморья

© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 27 июл – РИА Новости. Особый противопожарный режим, запрещающий находиться в лесах и разводить открытый огонь, ввели на территории 12 районов Приморья, сообщает правительство региона.
В Приморье стоит аномальная жара, дожди почти нигде не идут. В Кавалеровском районе и Тернейском округе полыхают масштабные лесные пожары, вызванные сухими грозами, в том числе четыре – на землях Сихотэ-Алинского заповедника. Борьба с огнем осложняется труднодоступной местностью, сухой и жаркой погодой. В ликвидации пожаров принимают участие до 200 лесных пожарных.
Лесные пожары на Камчатке - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
20 июля, 09:22
На Камчатке потушили природный пожар в Корякском заповеднике
"Особый противопожарный режим вводится на ряде территорий Приморского края: Дальнегорского городского округа, Анучинского, Тернейского и Чугуевского муниципальных округов, Дальнереченского, Кавалеровского, Кировского, Красноармейского, Ольгинского, Партизанского, Пожарского и Яковлевского муниципальных районов с 27 июля", - говорится в сообщении.
Режим подразумевает запрет пребывания граждан в лесах, разведения открытого огня и сжигания мусора на территориях этих муниципалитетов, проведения в лесах на землях лесного фонда и землях иных категорий огнеопасных работ.
Главам муниципалитетов рекомендовано проводить очистку территорий от горючих материалов и мусора, создать у домов, находящихся у леса, запас воды для тушения пожаров, восстанавливать противопожарные минерализованные полосы.
Пожар в Центральном районе городского округа Тольятти - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
11 июля, 20:17В России
Названа возможная причина крупного природного пожара в Тольятти
 
Природные пожары в РоссииДальнегорский городской округКавалеровский районПриморский крайПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:44Суд продлил арест жене рэпера Картрайта, обвиняемой в его убийстве
15:40Священник призвал не опасаться биочипов для тестирования на COVID-19
15:40Раскрыта дата выхода флагманского планшета Samsung Galaxy Tab S8
15:37В Госдуме ответили на идею сделки с Турцией по Крыму
15:30Представитель химзавода в Леверкузене заявил об угрозе для города
15:28Камеры в Москве сняли тысячи говорящих по телефону водителей
15:25В турецком парламенте отвергли идею сделки с Россией по Крыму и Кипру
15:18На немецком химзаводе рассказали о работниках, пострадавших при взрыве
15:16Конкурс в МГУ составляет более девяти человек на место, заявил Садовничий
15:10"Веселящий газ" и димедрол включили в перечень одурманивающих веществ
15:09Эрнст рассказал о трансляции Олимпиады в Крыму
15:08В Ливии напали на тюрьму, несколько заключенных сбежали, пишут СМИ
15:08Режиссер рассказал о съемках в космосе фильма "Вызов"
15:02Бывший пресс-секретарь Зеленского подарила Пескову свою книгу
15:01ВОЗ призвала ограничить распространение электронных сигарет
14:59В Госдуме призвали Анкару сформировать четкую позицию по Крыму
14:55Путин заявил о незначительной инфляции в России
14:54Эрнст назвал церемонию открытия Олимпиады в Токио "достаточно минорной"
14:52Путин напомнил об инфляционных рисках при восстановлении мировой экономики
14:51В Алтайском крае отец получил срок за истязание шестерых детей
Лента новостейМолния