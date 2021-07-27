https://ria.ru/20210727/pozhar-1743095756.html
В Приморье ввели особый противопожарный режим
В Приморье ввели особый противопожарный режим - РИА Новости, 27.07.2021
В Приморье ввели особый противопожарный режим
Особый противопожарный режим, запрещающий находиться в лесах и разводить открытый огонь, ввели на территории 12 районов Приморья, сообщает правительство... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T13:44
2021-07-27T13:44
2021-07-27T13:45
природные пожары в россии
дальнегорский городской округ
кавалеровский район
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 27 июл – РИА Новости. Особый противопожарный режим, запрещающий находиться в лесах и разводить открытый огонь, ввели на территории 12 районов Приморья, сообщает правительство региона.В Приморье стоит аномальная жара, дожди почти нигде не идут. В Кавалеровском районе и Тернейском округе полыхают масштабные лесные пожары, вызванные сухими грозами, в том числе четыре – на землях Сихотэ-Алинского заповедника. Борьба с огнем осложняется труднодоступной местностью, сухой и жаркой погодой. В ликвидации пожаров принимают участие до 200 лесных пожарных."Особый противопожарный режим вводится на ряде территорий Приморского края: Дальнегорского городского округа, Анучинского, Тернейского и Чугуевского муниципальных округов, Дальнереченского, Кавалеровского, Кировского, Красноармейского, Ольгинского, Партизанского, Пожарского и Яковлевского муниципальных районов с 27 июля", - говорится в сообщении.Режим подразумевает запрет пребывания граждан в лесах, разведения открытого огня и сжигания мусора на территориях этих муниципалитетов, проведения в лесах на землях лесного фонда и землях иных категорий огнеопасных работ.Главам муниципалитетов рекомендовано проводить очистку территорий от горючих материалов и мусора, создать у домов, находящихся у леса, запас воды для тушения пожаров, восстанавливать противопожарные минерализованные полосы.
https://ria.ru/20210720/pozhar-1741971101.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210711/pozhar-1740833911.html
дальнегорский городской округ
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природные пожары в россии, дальнегорский городской округ, кавалеровский район, приморский край, происшествия
13:44 27.07.2021 (обновлено: 13:45 27.07.2021)
В Приморье ввели особый противопожарный режим
Особый противопожарный режим, запрещающий находиться в лесах, ввели в 12 районах Приморья