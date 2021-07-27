https://ria.ru/20210727/pozhar-1743082142.html

Площадь пожаров в Карелии превысила 15 тысяч гектаров

Площадь пожаров в Карелии превысила 15 тысяч гектаров - РИА Новости, 27.07.2021

Площадь пожаров в Карелии превысила 15 тысяч гектаров

Двадцать два очага лесных пожаров общей площадью около 15,2 тысячи гектаров сохраняются на территории Карелии, сообщают республиканские власти. РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T12:43

2021-07-27T12:43

2021-07-27T12:43

природные пожары в россии

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика карелия

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Двадцать два очага лесных пожаров общей площадью около 15,2 тысячи гектаров сохраняются на территории Карелии, сообщают республиканские власти.Как уточняют региональные власти, к тушению лесных пожаров привлечены более 500 человек и около 100 единиц техники.Накануне республиканское управление МЧС сообщало о 22 очагах природных пожаров общей площадью около 11,3 тысячи гектаров.С 20 июля в Карелии в связи с увеличением количества лесных пожаров введён режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, которым наложен запрет на посещение лесного фонда, расположенного в Сегежском, Суоярвском, Муезерском, Пряжинском муниципальных районах.

https://ria.ru/20210723/pozhary-1742480177.html

россия

республика карелия

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природные пожары в россии, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика карелия, происшествия