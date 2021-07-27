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Площадь пожаров в Карелии превысила 15 тысяч гектаров
Площадь пожаров в Карелии превысила 15 тысяч гектаров - РИА Новости, 27.07.2021
Площадь пожаров в Карелии превысила 15 тысяч гектаров
Двадцать два очага лесных пожаров общей площадью около 15,2 тысячи гектаров сохраняются на территории Карелии, сообщают республиканские власти. РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T12:43
2021-07-27T12:43
природные пожары в россии
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика карелия
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Двадцать два очага лесных пожаров общей площадью около 15,2 тысячи гектаров сохраняются на территории Карелии, сообщают республиканские власти.Как уточняют региональные власти, к тушению лесных пожаров привлечены более 500 человек и около 100 единиц техники.Накануне республиканское управление МЧС сообщало о 22 очагах природных пожаров общей площадью около 11,3 тысячи гектаров.С 20 июля в Карелии в связи с увеличением количества лесных пожаров введён режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, которым наложен запрет на посещение лесного фонда, расположенного в Сегежском, Суоярвском, Муезерском, Пряжинском муниципальных районах.
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природные пожары в россии, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика карелия, происшествия
12:43 27.07.2021
 
Площадь пожаров в Карелии превысила 15 тысяч гектаров

Власти Карелии: в регионе действует 22 лесных пожара на площади 15 239 гектаров

© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкГорящие леса в районе Сямозера в Пряжинском районе Карелии
Горящие леса в районе Сямозера в Пряжинском районе Карелии - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Илья Тимин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Двадцать два очага лесных пожаров общей площадью около 15,2 тысячи гектаров сохраняются на территории Карелии, сообщают республиканские власти.
"На утро этого дня… действуют 22 лесных пожара на площади 15 239 га в Муезерском, Калевальском, Беломорском, Пряжинском, Олонецком, Сегежском, Суоярвском и Сортавальском районах. Одиннадцать пожаров на площади 8096 га локализованы. Увеличение общей площади пожаров произошло из-за проведения встречного отжига на лесных пожарах, действующих в Пряжинском районе", - говорится в сообщении на официальной странице Карелии в соцсети "ВКонтакте".
Как уточняют региональные власти, к тушению лесных пожаров привлечены более 500 человек и около 100 единиц техники.
Накануне республиканское управление МЧС сообщало о 22 очагах природных пожаров общей площадью около 11,3 тысячи гектаров.
С 20 июля в Карелии в связи с увеличением количества лесных пожаров введён режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, которым наложен запрет на посещение лесного фонда, расположенного в Сегежском, Суоярвском, Муезерском, Пряжинском муниципальных районах.
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Природные пожары в РоссииРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика КарелияПроисшествия
 
 
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