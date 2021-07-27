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На Дальнем Востоке зафиксировали около 2,8 тысячи очагов лесных пожаров
На Дальнем Востоке зафиксировали около 2,8 тысячи очагов лесных пожаров - РИА Новости, 27.07.2021
На Дальнем Востоке зафиксировали около 2,8 тысячи очагов лесных пожаров
Около 2,8 тысячи очагов лесных пожаров зарегистрировано с начала пожароопасного сезона на территории регионов Дальневосточного федерального округа страны,... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T10:43
2021-07-27T11:34
природные пожары в россии
бе-200
ми-8
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Около 2,8 тысячи очагов лесных пожаров зарегистрировано с начала пожароопасного сезона на территории регионов Дальневосточного федерального округа страны, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."С начала пожароопасного сезона в ДФО возникло 2735 очагов лесных пожаров. Силы и средства ведомства находятся на защите населенных пунктов и объектов экономики", - говорится в сообщении.Ведомство отмечает, что для борьбы с лесными пожарами в Якутию дополнительно переброшена авиация МЧС. Три самолета-амфибии Бе-200ЧС и три вертолета Ми-8 совершили уже 260 вылетов на тушение пожаров, сбросив на очаги 8,4 тысячи тонн воды."В настоящее время в тушении лесных пожаров на территории ДФО задействованы более 2,8 тысячи человек и почти 370 единиц техники, 12 воздушных судов. Проводятся необходимые превентивные и профилактические мероприятия. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет", - приводит пресс-служба слова главы МЧС России Евгения Зиничева.
https://ria.ru/20210723/kareliya-1742549979.html
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природные пожары в россии, бе-200, ми-8, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
10:43 27.07.2021 (обновлено: 11:34 27.07.2021)
 
На Дальнем Востоке зафиксировали около 2,8 тысячи очагов лесных пожаров

МЧС: около 2,8 тысячи очагов лесных пожаров зарегистрировали с начала пожароопасного сезона в ДФО

© РИА Новости / Нина Слепцова / Перейти в фотобанкЛесной пожар в Якутии
Лесной пожар в Якутии - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Нина Слепцова
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Около 2,8 тысячи очагов лесных пожаров зарегистрировано с начала пожароопасного сезона на территории регионов Дальневосточного федерального округа страны, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"С начала пожароопасного сезона в ДФО возникло 2735 очагов лесных пожаров. Силы и средства ведомства находятся на защите населенных пунктов и объектов экономики", - говорится в сообщении.
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Ведомство отмечает, что для борьбы с лесными пожарами в Якутию дополнительно переброшена авиация МЧС. Три самолета-амфибии Бе-200ЧС и три вертолета Ми-8 совершили уже 260 вылетов на тушение пожаров, сбросив на очаги 8,4 тысячи тонн воды.
"В настоящее время в тушении лесных пожаров на территории ДФО задействованы более 2,8 тысячи человек и почти 370 единиц техники, 12 воздушных судов. Проводятся необходимые превентивные и профилактические мероприятия. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет", - приводит пресс-служба слова главы МЧС России Евгения Зиничева.
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Природные пожары в РоссииБе-200Ми-8МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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