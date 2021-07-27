https://ria.ru/20210727/pozhar-1743057821.html

На Дальнем Востоке зафиксировали около 2,8 тысячи очагов лесных пожаров

На Дальнем Востоке зафиксировали около 2,8 тысячи очагов лесных пожаров - РИА Новости, 27.07.2021

На Дальнем Востоке зафиксировали около 2,8 тысячи очагов лесных пожаров

Около 2,8 тысячи очагов лесных пожаров зарегистрировано с начала пожароопасного сезона на территории регионов Дальневосточного федерального округа страны,... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T10:43

2021-07-27T10:43

2021-07-27T11:34

природные пожары в россии

бе-200

ми-8

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742233226_0:92:3315:1956_1920x0_80_0_0_8959cede42faf8a73b47e6f78442e72f.jpg

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Около 2,8 тысячи очагов лесных пожаров зарегистрировано с начала пожароопасного сезона на территории регионов Дальневосточного федерального округа страны, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."С начала пожароопасного сезона в ДФО возникло 2735 очагов лесных пожаров. Силы и средства ведомства находятся на защите населенных пунктов и объектов экономики", - говорится в сообщении.Ведомство отмечает, что для борьбы с лесными пожарами в Якутию дополнительно переброшена авиация МЧС. Три самолета-амфибии Бе-200ЧС и три вертолета Ми-8 совершили уже 260 вылетов на тушение пожаров, сбросив на очаги 8,4 тысячи тонн воды."В настоящее время в тушении лесных пожаров на территории ДФО задействованы более 2,8 тысячи человек и почти 370 единиц техники, 12 воздушных судов. Проводятся необходимые превентивные и профилактические мероприятия. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет", - приводит пресс-служба слова главы МЧС России Евгения Зиничева.

https://ria.ru/20210723/kareliya-1742549979.html

https://ria.ru/20210712/tolyatti-1740996760.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

природные пожары в россии, бе-200, ми-8, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия