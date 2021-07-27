https://ria.ru/20210727/pozhar-1743018624.html
В Нефтеюганске загорелся жилой дом
В Нефтеюганске загорелся жилой дом - РИА Новости, 27.07.2021
В Нефтеюганске загорелся жилой дом
Жилой дом горит в Нефтеюганске на площади 720 квадратных метров, сообщает МЧС России. РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T00:25
2021-07-27T00:25
2021-07-27T00:25
россия
ханты-мансийский автономный округ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нефтеюганск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1e/1595295307_0:294:3072:2022_1920x0_80_0_0_576c4192120d43d6190b3f678916ad69.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Жилой дом горит в Нефтеюганске на площади 720 квадратных метров, сообщает МЧС России.Отмечается, что из здания эвакуировали 50 человек, в том числе 15 детей. Предварительно, пострадавших нет."Поступило сообщение о пожаре по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ, город Нефтеюганск, микрорайон 7, дом 39. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было обнаружено что в 4-подъездном 2-этажном жилом доме происходит возгорание в третьем и четвертом подъездах с выходом на кровлю на общей площади 720 квадратных метров", - говорится в сообщении.Возгорание тушат 36 человек и 14 единиц техники. Пожару присвоен второй номер сложности.
https://ria.ru/20210725/pozhar-1742838186.html
россия
ханты-мансийский автономный округ
нефтеюганск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/1e/1595295307_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_0cc60fb46d9fdda49bd502f93db3e57e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ханты-мансийский автономный округ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нефтеюганск, происшествия
В Нефтеюганске загорелся жилой дом
В Нефтеюганске горит жилой дом на площади 720 "квадратов"