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В Нефтеюганске загорелся жилой дом
В Нефтеюганске загорелся жилой дом - РИА Новости, 27.07.2021
В Нефтеюганске загорелся жилой дом
Жилой дом горит в Нефтеюганске на площади 720 квадратных метров, сообщает МЧС России. РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T00:25
2021-07-27T00:25
россия
ханты-мансийский автономный округ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нефтеюганск
происшествия
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Жилой дом горит в Нефтеюганске на площади 720 квадратных метров, сообщает МЧС России.Отмечается, что из здания эвакуировали 50 человек, в том числе 15 детей. Предварительно, пострадавших нет."Поступило сообщение о пожаре по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ, город Нефтеюганск, микрорайон 7, дом 39. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было обнаружено что в 4-подъездном 2-этажном жилом доме происходит возгорание в третьем и четвертом подъездах с выходом на кровлю на общей площади 720 квадратных метров", - говорится в сообщении.Возгорание тушат 36 человек и 14 единиц техники. Пожару присвоен второй номер сложности.
https://ria.ru/20210725/pozhar-1742838186.html
россия
ханты-мансийский автономный округ
нефтеюганск
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россия, ханты-мансийский автономный округ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нефтеюганск, происшествия
00:25 27.07.2021
 
В Нефтеюганске загорелся жилой дом

В Нефтеюганске горит жилой дом на площади 720 "квадратов"

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Жилой дом горит в Нефтеюганске на площади 720 квадратных метров, сообщает МЧС России.
Отмечается, что из здания эвакуировали 50 человек, в том числе 15 детей. Предварительно, пострадавших нет.
"Поступило сообщение о пожаре по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ, город Нефтеюганск, микрорайон 7, дом 39. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было обнаружено что в 4-подъездном 2-этажном жилом доме происходит возгорание в третьем и четвертом подъездах с выходом на кровлю на общей площади 720 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Возгорание тушат 36 человек и 14 единиц техники. Пожару присвоен второй номер сложности.
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РоссияХанты-Мансийский автономный округМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)НефтеюганскПроисшествия
 
 
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