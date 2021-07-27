https://ria.ru/20210727/pozhar-1743018624.html

В Нефтеюганске загорелся жилой дом

В Нефтеюганске загорелся жилой дом - РИА Новости, 27.07.2021

В Нефтеюганске загорелся жилой дом

Жилой дом горит в Нефтеюганске на площади 720 квадратных метров, сообщает МЧС России. РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T00:25

2021-07-27T00:25

2021-07-27T00:25

россия

ханты-мансийский автономный округ

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

нефтеюганск

происшествия

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Жилой дом горит в Нефтеюганске на площади 720 квадратных метров, сообщает МЧС России.Отмечается, что из здания эвакуировали 50 человек, в том числе 15 детей. Предварительно, пострадавших нет."Поступило сообщение о пожаре по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ, город Нефтеюганск, микрорайон 7, дом 39. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было обнаружено что в 4-подъездном 2-этажном жилом доме происходит возгорание в третьем и четвертом подъездах с выходом на кровлю на общей площади 720 квадратных метров", - говорится в сообщении.Возгорание тушат 36 человек и 14 единиц техники. Пожару присвоен второй номер сложности.

https://ria.ru/20210725/pozhar-1742838186.html

россия

ханты-мансийский автономный округ

нефтеюганск

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2021

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россия, ханты-мансийский автономный округ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нефтеюганск, происшествия