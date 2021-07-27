https://ria.ru/20210727/posolstvo-1743104779.html

Во Франции осуждают нападение на посольство Кубы в Париже

Во Франции осуждают нападение на посольство Кубы в Париже - РИА Новости, 27.07.2021

Во Франции осуждают нападение на посольство Кубы в Париже

Франция осуждает нападение на посольство Кубы в Париже, начато судебное расследование, заявил представитель министерства иностранных дел страны на брифинге во... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T14:40

2021-07-27T14:40

2021-07-27T14:40

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ПАРИЖ, 27 июл - РИА Новости. Франция осуждает нападение на посольство Кубы в Париже, начато судебное расследование, заявил представитель министерства иностранных дел страны на брифинге во вторник."Франция осуждает нападение на посольство Республики Куба в Париже, произошедшее в ночь с понедельника 26 июля на вторник 27 июля. Судебное расследование начато для установления виновных в совершении этого деяния, в результате которого был нанесен материальный ущерб без каких-либо жертв", - заявил представитель внешнеполитического ведомства.Он также сообщил, что в связи с произошедшим меры безопасности у посольства были усилены.Ранее посольство Кубы во Франции сообщило, что в ночь на 27 июля дипмиссия подверглась террористическому нападению, совершенному двумя лицами, которые бросили три "коктейля Молотова", что вызвало пожар на фасаде и на входе в дипломатическое представительство. Дипломатической персонал Кубы не пострадал, но был зафиксирован материальный ущерб.Глава кубинского МИД Бруно Родригес Паррилья осудил нападение и обвинил США в поощрении насилия в отношении острова.

https://ria.ru/20210715/besporyadki-1741316043.html

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бруно родригес, куба, сша, париж, в мире