https://ria.ru/20210727/posolstvo-1743104779.html
Во Франции осуждают нападение на посольство Кубы в Париже
Во Франции осуждают нападение на посольство Кубы в Париже - РИА Новости, 27.07.2021
Во Франции осуждают нападение на посольство Кубы в Париже
Франция осуждает нападение на посольство Кубы в Париже, начато судебное расследование, заявил представитель министерства иностранных дел страны на брифинге во... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T14:40
2021-07-27T14:40
2021-07-27T14:40
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ПАРИЖ, 27 июл - РИА Новости. Франция осуждает нападение на посольство Кубы в Париже, начато судебное расследование, заявил представитель министерства иностранных дел страны на брифинге во вторник."Франция осуждает нападение на посольство Республики Куба в Париже, произошедшее в ночь с понедельника 26 июля на вторник 27 июля. Судебное расследование начато для установления виновных в совершении этого деяния, в результате которого был нанесен материальный ущерб без каких-либо жертв", - заявил представитель внешнеполитического ведомства.Он также сообщил, что в связи с произошедшим меры безопасности у посольства были усилены.Ранее посольство Кубы во Франции сообщило, что в ночь на 27 июля дипмиссия подверглась террористическому нападению, совершенному двумя лицами, которые бросили три "коктейля Молотова", что вызвало пожар на фасаде и на входе в дипломатическое представительство. Дипломатической персонал Кубы не пострадал, но был зафиксирован материальный ущерб.Глава кубинского МИД Бруно Родригес Паррилья осудил нападение и обвинил США в поощрении насилия в отношении острова.
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бруно родригес, куба, сша, париж, в мире
Во Франции осуждают нападение на посольство Кубы в Париже
МИД Франции: Франция осуждает нападение на посольство Кубы в Париже, начато расследование
ПАРИЖ, 27 июл - РИА Новости. Франция
осуждает нападение на посольство Кубы
в Париже
, начато судебное расследование, заявил представитель министерства иностранных дел страны на брифинге во вторник.
"Франция осуждает нападение на посольство Республики Куба в Париже, произошедшее в ночь с понедельника 26 июля на вторник 27 июля. Судебное расследование начато для установления виновных в совершении этого деяния, в результате которого был нанесен материальный ущерб без каких-либо жертв", - заявил представитель внешнеполитического ведомства.
Он также сообщил, что в связи с произошедшим меры безопасности у посольства были усилены.
Ранее посольство Кубы во Франции сообщило, что в ночь на 27 июля дипмиссия подверглась террористическому нападению, совершенному двумя лицами, которые бросили три "коктейля Молотова", что вызвало пожар на фасаде и на входе в дипломатическое представительство. Дипломатической персонал Кубы не пострадал, но был зафиксирован материальный ущерб.
Глава кубинского МИД Бруно Родригес
Паррилья осудил нападение и обвинил США
в поощрении насилия в отношении острова.