03:26 27.07.2021 (обновлено: 08:00 27.07.2021)
Онищенко назвал "рецепты" для похудения шаманством
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал "рецепты" для похудения шаманством
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГеннадий Онищенко во время онлайн пресс-конференции на тему: "Рожденный раньше срока" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко заявил РИА Новости, что все "рецепты" для похудения являются "шаманством" за исключением случаев, когда человек грамотно распределяет свое питание, что в свою очередь уже является "нормальным процессом", а не диетой.
Диеты постоянно вызывают интерес среди желающих похудеть, а особенно в весенне-летний сезон. Помимо уже существующих различных способов, появляются новые варианты, такие как интервальное голодание, кето-диета. В первом случае есть нужно в определенное время суток, когда между приемами пищи есть длинные перерывы, по 14 часов и больше. В основе кетогенной диеты лежит еда с высоким содержанием жиров и белков, употребление пищи с содержанием углеводов резко сокращается.
"Все рецепты для похудения - это шаманство. Если, конечно же, человек не просто берет и грамотно по мере своей умственной и двигательной активности сообразует свою энергетическую и психологическую ценность в питании. А это уже не диета, а нормальный процесс. Все остальное шаманство", - сказал Онищенко.