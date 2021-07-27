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Онищенко назвал "рецепты" для похудения шаманством
Онищенко назвал "рецепты" для похудения шаманством - РИА Новости, 27.07.2021
Онищенко назвал "рецепты" для похудения шаманством
Депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко заявил РИА Новости, что все "рецепты" для похудения являются "шаманством" за... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T03:26
2021-07-27T08:00
россия
похудение
здоровье
геннадий онищенко
общество
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко заявил РИА Новости, что все "рецепты" для похудения являются "шаманством" за исключением случаев, когда человек грамотно распределяет свое питание, что в свою очередь уже является "нормальным процессом", а не диетой.Диеты постоянно вызывают интерес среди желающих похудеть, а особенно в весенне-летний сезон. Помимо уже существующих различных способов, появляются новые варианты, такие как интервальное голодание, кето-диета. В первом случае есть нужно в определенное время суток, когда между приемами пищи есть длинные перерывы, по 14 часов и больше. В основе кетогенной диеты лежит еда с высоким содержанием жиров и белков, употребление пищи с содержанием углеводов резко сокращается."Все рецепты для похудения - это шаманство. Если, конечно же, человек не просто берет и грамотно по мере своей умственной и двигательной активности сообразует свою энергетическую и психологическую ценность в питании. А это уже не диета, а нормальный процесс. Все остальное шаманство", - сказал Онищенко.
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россия, похудение, здоровье, геннадий онищенко, общество
03:26 27.07.2021 (обновлено: 08:00 27.07.2021)
 
Онищенко назвал "рецепты" для похудения шаманством

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал "рецепты" для похудения шаманством

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГеннадий Онищенко во время онлайн пресс-конференции на тему: "Рожденный раньше срока" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Геннадий Онищенко во время онлайн пресс-конференции на тему: Рожденный раньше срока в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко заявил РИА Новости, что все "рецепты" для похудения являются "шаманством" за исключением случаев, когда человек грамотно распределяет свое питание, что в свою очередь уже является "нормальным процессом", а не диетой.
Диеты постоянно вызывают интерес среди желающих похудеть, а особенно в весенне-летний сезон. Помимо уже существующих различных способов, появляются новые варианты, такие как интервальное голодание, кето-диета. В первом случае есть нужно в определенное время суток, когда между приемами пищи есть длинные перерывы, по 14 часов и больше. В основе кетогенной диеты лежит еда с высоким содержанием жиров и белков, употребление пищи с содержанием углеводов резко сокращается.
"Все рецепты для похудения - это шаманство. Если, конечно же, человек не просто берет и грамотно по мере своей умственной и двигательной активности сообразует свою энергетическую и психологическую ценность в питании. А это уже не диета, а нормальный процесс. Все остальное шаманство", - сказал Онищенко.
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
1 июня, 13:44
Онищенко призвал запретить продукцию Nestle, Coca-Cola и Mars
 
РоссияПохудениеЗдоровьеГеннадий ОнищенкоОбщество
 
 
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