https://ria.ru/20210727/pokhudenie-1743022604.html

Онищенко назвал "рецепты" для похудения шаманством

Онищенко назвал "рецепты" для похудения шаманством - РИА Новости, 27.07.2021

Онищенко назвал "рецепты" для похудения шаманством

Депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко заявил РИА Новости, что все "рецепты" для похудения являются "шаманством" за... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T03:26

2021-07-27T03:26

2021-07-27T08:00

россия

похудение

здоровье

геннадий онищенко

общество

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко заявил РИА Новости, что все "рецепты" для похудения являются "шаманством" за исключением случаев, когда человек грамотно распределяет свое питание, что в свою очередь уже является "нормальным процессом", а не диетой.Диеты постоянно вызывают интерес среди желающих похудеть, а особенно в весенне-летний сезон. Помимо уже существующих различных способов, появляются новые варианты, такие как интервальное голодание, кето-диета. В первом случае есть нужно в определенное время суток, когда между приемами пищи есть длинные перерывы, по 14 часов и больше. В основе кетогенной диеты лежит еда с высоким содержанием жиров и белков, употребление пищи с содержанием углеводов резко сокращается."Все рецепты для похудения - это шаманство. Если, конечно же, человек не просто берет и грамотно по мере своей умственной и двигательной активности сообразует свою энергетическую и психологическую ценность в питании. А это уже не диета, а нормальный процесс. Все остальное шаманство", - сказал Онищенко.

https://ria.ru/20210601/zapret-1735086607.html

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россия, похудение, здоровье, геннадий онищенко, общество