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В Ингушетии задержали мужчину, причастного к покушению человека в 1994 году
В Ингушетии задержали мужчину, причастного к покушению человека в 1994 году - РИА Новости, 27.07.2021
В Ингушетии задержали мужчину, причастного к покушению человека в 1994 году
Жителя Ингушетии задержали по подозрению в причастности к похищению человека в Ставропольском крае в 1994 году, за которого требовали выкуп в 100 миллионов... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T16:33
2021-07-27T16:45
россия
северо-кавказский федеральный округ
кисловодск
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ПЯТИГОРСК, 27 июл - РИА Новости. Жителя Ингушетии задержали по подозрению в причастности к похищению человека в Ставропольском крае в 1994 году, за которого требовали выкуп в 100 миллионов рублей, сообщает ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу."Проведена спецоперация по установлению и задержанию жителя Ингушетии, который причастен к совершению тяжкого преступления на территории Ставропольского края. Мужчина находился в федеральном розыске с 1994 года. По имеющейся у оперативников информации, гражданин входил в состав межрегиональной организованной группы, причастной к похищениям людей", - говорится в сообщении ведомства в Instagram.Было установлено, что в октябре 1994 года члены группировки похитили жителя Кисловодска и требовали у его отца выкуп в размере 100 миллионов рублей, угрожая в противном случае убить его сына. "Родственник согласился с выдвинутыми условиями и передал злоумышленникам необходимую сумму. В дальнейшем сына вернули отцу", - говорится в сообщении.По данным МВД, было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Похищение человека". В настоящее время он доставлен в Кисловодск, где ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, подчеркнули в ведомстве.
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россия
северо-кавказский федеральный округ
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россия, северо-кавказский федеральный округ, кисловодск
16:33 27.07.2021 (обновлено: 16:45 27.07.2021)
 
В Ингушетии задержали мужчину, причастного к покушению человека в 1994 году

Жителя Ингушетии задержали по подозрению в причастности к похищению человека в Ставропольском крае

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ПЯТИГОРСК, 27 июл - РИА Новости. Жителя Ингушетии задержали по подозрению в причастности к похищению человека в Ставропольском крае в 1994 году, за которого требовали выкуп в 100 миллионов рублей, сообщает ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
"Проведена спецоперация по установлению и задержанию жителя Ингушетии, который причастен к совершению тяжкого преступления на территории Ставропольского края. Мужчина находился в федеральном розыске с 1994 года. По имеющейся у оперативников информации, гражданин входил в состав межрегиональной организованной группы, причастной к похищениям людей", - говорится в сообщении ведомства в Instagram.
Было установлено, что в октябре 1994 года члены группировки похитили жителя Кисловодска и требовали у его отца выкуп в размере 100 миллионов рублей, угрожая в противном случае убить его сына. "Родственник согласился с выдвинутыми условиями и передал злоумышленникам необходимую сумму. В дальнейшем сына вернули отцу", - говорится в сообщении.
По данным МВД, было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Похищение человека". В настоящее время он доставлен в Кисловодск, где ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, подчеркнули в ведомстве.
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