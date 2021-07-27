https://ria.ru/20210727/pokhischenie-1743129822.html

В Ингушетии задержали мужчину, причастного к покушению человека в 1994 году

В Ингушетии задержали мужчину, причастного к покушению человека в 1994 году - РИА Новости, 27.07.2021

В Ингушетии задержали мужчину, причастного к покушению человека в 1994 году

Жителя Ингушетии задержали по подозрению в причастности к похищению человека в Ставропольском крае в 1994 году, за которого требовали выкуп в 100 миллионов... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T16:33

2021-07-27T16:33

2021-07-27T16:45

россия

северо-кавказский федеральный округ

кисловодск

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ПЯТИГОРСК, 27 июл - РИА Новости. Жителя Ингушетии задержали по подозрению в причастности к похищению человека в Ставропольском крае в 1994 году, за которого требовали выкуп в 100 миллионов рублей, сообщает ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу."Проведена спецоперация по установлению и задержанию жителя Ингушетии, который причастен к совершению тяжкого преступления на территории Ставропольского края. Мужчина находился в федеральном розыске с 1994 года. По имеющейся у оперативников информации, гражданин входил в состав межрегиональной организованной группы, причастной к похищениям людей", - говорится в сообщении ведомства в Instagram.Было установлено, что в октябре 1994 года члены группировки похитили жителя Кисловодска и требовали у его отца выкуп в размере 100 миллионов рублей, угрожая в противном случае убить его сына. "Родственник согласился с выдвинутыми условиями и передал злоумышленникам необходимую сумму. В дальнейшем сына вернули отцу", - говорится в сообщении.По данным МВД, было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Похищение человека". В настоящее время он доставлен в Кисловодск, где ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20210713/rozygrysh-1741100218.html

россия

северо-кавказский федеральный округ

кисловодск

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россия, северо-кавказский федеральный округ, кисловодск