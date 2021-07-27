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Гидрометцентр объявил желтый уровень опасности в Москве и области

Гидрометцентр объявил желтый уровень опасности в Москве и области - РИА Новости, 27.07.2021

Гидрометцентр объявил желтый уровень опасности в Москве и области

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за грозы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T22:59

2021-07-27T22:59

2021-07-27T22:59

природные пожары в россии

гидрометцентр

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за грозы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Отмечается, что жителей Москвы и Подмосковья ждет гроза с 21.00 28 июля до 9.00 29 июля. Также в Подмосковье действует предупреждение о высокой пожароопасности четвертого класса.

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

природные пожары в россии, гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество