https://ria.ru/20210727/pogoda-1743036020.html

Синоптик не исключил очень жаркой погоды в августе

Синоптик не исключил очень жаркой погоды в августе - РИА Новости, 27.07.2021

Синоптик не исключил очень жаркой погоды в августе

Очень жаркие дни в августе исключать нельзя, несмотря на то, что климатический пик жары пройдет 31 июля - 1 августа, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T08:26

2021-07-27T08:26

2021-07-27T08:26

жара в центре россии

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Очень жаркие дни в августе исключать нельзя, несмотря на то, что климатический пик жары пройдет 31 июля - 1 августа, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."На самом деле это не так. Во-первых, по климату, самые высокие температуры наблюдаются в последние пятидневки июля и в первые дни августа. Самые жаркие дни - 31 июля и 1 августа. Но все это в среднем. Если проанализировать температурный фон за последние 15 лет, то оказывается, что и в середине августа бывают очень жаркие дни, около плюс 30 градусов, и даже в конце августа. Нельзя так декларировать (что не будет больше жарких дней - ред.). Еще рано провожать лето", - сказал Вильфанд.Он также отметил, что более точный прогноз погоды на август Гидрометцентр выпустит 30 июля.

https://ria.ru/20210727/pogoda-1743033048.html

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жара в центре россии, роман вильфанд, гидрометцентр, общество