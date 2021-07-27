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Синоптик не исключил очень жаркой погоды в августе
Синоптик не исключил очень жаркой погоды в августе - РИА Новости, 27.07.2021
Синоптик не исключил очень жаркой погоды в августе
Очень жаркие дни в августе исключать нельзя, несмотря на то, что климатический пик жары пройдет 31 июля - 1 августа, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T08:26
2021-07-27T08:26
2021-07-27T08:26
жара в центре россии
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Очень жаркие дни в августе исключать нельзя, несмотря на то, что климатический пик жары пройдет 31 июля - 1 августа, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."На самом деле это не так. Во-первых, по климату, самые высокие температуры наблюдаются в последние пятидневки июля и в первые дни августа. Самые жаркие дни - 31 июля и 1 августа. Но все это в среднем. Если проанализировать температурный фон за последние 15 лет, то оказывается, что и в середине августа бывают очень жаркие дни, около плюс 30 градусов, и даже в конце августа. Нельзя так декларировать (что не будет больше жарких дней - ред.). Еще рано провожать лето", - сказал Вильфанд.Он также отметил, что более точный прогноз погоды на август Гидрометцентр выпустит 30 июля.
https://ria.ru/20210727/pogoda-1743033048.html
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жара в центре россии, роман вильфанд, гидрометцентр, общество
Синоптик не исключил очень жаркой погоды в августе
Синоптик Гидрометцентра Вильфанд не исключил очень жарких дней в августе