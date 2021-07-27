https://ria.ru/20210727/pogoda-1743033584.html

Синоптики ожидают до +30 градусов в Москве во вторник

Синоптики ожидают до +30 градусов в Москве во вторник - РИА Новости, 27.07.2021

Синоптики ожидают до +30 градусов в Москве во вторник

Переменная облачность, без осадков и до плюс 30 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T07:49

2021-07-27T07:49

2021-07-27T07:49

михаил леус

погода

жара в центре россии

москва

общество

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 30 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня в столице сохранится господство антициклона, в таких условиях переменная облачность без осадков. Температура в Москве повысится до плюс 28-30, по области до 26-31 градуса", - сообщил Леус.Ветер северо-западный, слабый от 1 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление будет постепенно повышаться и барометры покажут 750 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20210727/osadki-1743031539.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил леус, погода, жара в центре россии, москва, общество