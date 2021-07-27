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Синоптики ожидают до +30 градусов в Москве во вторник
Синоптики ожидают до +30 градусов в Москве во вторник - РИА Новости, 27.07.2021
Синоптики ожидают до +30 градусов в Москве во вторник
Переменная облачность, без осадков и до плюс 30 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T07:49
2021-07-27T07:49
2021-07-27T07:49
михаил леус
погода
жара в центре россии
москва
общество
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 30 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня в столице сохранится господство антициклона, в таких условиях переменная облачность без осадков. Температура в Москве повысится до плюс 28-30, по области до 26-31 градуса", - сообщил Леус.Ветер северо-западный, слабый от 1 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление будет постепенно повышаться и барометры покажут 750 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
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михаил леус, погода, жара в центре россии, москва, общество
Синоптики ожидают до +30 градусов в Москве во вторник
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус ожидает до +30 градусов в Москве во вторник