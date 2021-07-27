https://ria.ru/20210727/paletskis-1743176789.html

Обвиненный в шпионаже в пользу России литовец назвал дело бездоказательным

Обвиненный в шпионаже в пользу России литовец назвал дело бездоказательным - РИА Новости, 27.07.2021

Обвиненный в шпионаже в пользу России литовец назвал дело бездоказательным

Оппозиционный литовский политик Альгирдас Палецкис, которого во вторник Шяуляйский окружной суд Литвы признал виновным в шпионаже в пользу России и приговорил к РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T21:11

2021-07-27T21:11

2021-07-27T21:16

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ВИЛЬНЮС, 27 июл - РИА Новости. Оппозиционный литовский политик Альгирдас Палецкис, которого во вторник Шяуляйский окружной суд Литвы признал виновным в шпионаже в пользу России и приговорил к шести годам лишения свободы, считает несправедливым то, что его пытаются вернуть в тюрьму без доказанных фактов, передает Sputnik Литва.Ранее представитель Шяуляйского окружного суда Литвы Витаутса Йончас сообщил РИА Новости, что этот суд признал Палецкиса виновным в шпионаже в пользу России и приговорил к шести годам лишения свободы, все это время он будет оставаться под интенсивным надзором.Как пишет Sputnik Литва, "Палецкис считает несправедливым то, что его пытаются вернуть в тюрьму без доказанных фактов".Палецкис добавляет, что прокуратура также не предоставила общественности его "шпионские" данные. "Ни одного. Где они? Какие они?", - отмечает политик.Палецкис находился под арестом с осени 2018 года. В апреле 2020 года Апелляционный суд Литвы отменил арест оппозиционеру, сменив меру пресечения на интенсивный надзор. Ранее он написал письмо, в котором заявил, что считает дело против него "местью" властей за его позицию касательно столкновений у телецентра в Вильнюсе 13 января 1991 года, в которых погибли 14 человек - в телеинтервью в 2011 году оппозиционер предположил, что тогда "свои стреляли в своих".Верховный совет Литвы 11 марта 1990 года объявил о восстановлении независимости республики. В январе 1991 года в Литве начались несанкционированные акции протеста, в республику были переброшены бойцы спецподразделений. В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса. В ходе столкновений у телецентра погибли 14 человек, свыше 600 были ранены. Литовская прокуратура утверждает, что люди, которые вышли на акции протеста и погибли у Вильнюсской телебашни в январе 1991 года, были убиты советскими солдатами, однако никаких доказательств не предоставляет.

https://ria.ru/20210727/paletskis-1743132705.html

https://ria.ru/20191116/1560990751.html

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россия, альгирдас палецкис, вильнюс, литва, в мире