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https://ria.ru/20210727/paletskis-1743176789.html
Обвиненный в шпионаже в пользу России литовец назвал дело бездоказательным
Обвиненный в шпионаже в пользу России литовец назвал дело бездоказательным - РИА Новости, 27.07.2021
Обвиненный в шпионаже в пользу России литовец назвал дело бездоказательным
Оппозиционный литовский политик Альгирдас Палецкис, которого во вторник Шяуляйский окружной суд Литвы признал виновным в шпионаже в пользу России и приговорил к РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T21:11
2021-07-27T21:16
россия
альгирдас палецкис
вильнюс
литва
в мире
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ВИЛЬНЮС, 27 июл - РИА Новости. Оппозиционный литовский политик Альгирдас Палецкис, которого во вторник Шяуляйский окружной суд Литвы признал виновным в шпионаже в пользу России и приговорил к шести годам лишения свободы, считает несправедливым то, что его пытаются вернуть в тюрьму без доказанных фактов, передает Sputnik Литва.Ранее представитель Шяуляйского окружного суда Литвы Витаутса Йончас сообщил РИА Новости, что этот суд признал Палецкиса виновным в шпионаже в пользу России и приговорил к шести годам лишения свободы, все это время он будет оставаться под интенсивным надзором.Как пишет Sputnik Литва, "Палецкис считает несправедливым то, что его пытаются вернуть в тюрьму без доказанных фактов".Палецкис добавляет, что прокуратура также не предоставила общественности его "шпионские" данные. "Ни одного. Где они? Какие они?", - отмечает политик.Палецкис находился под арестом с осени 2018 года. В апреле 2020 года Апелляционный суд Литвы отменил арест оппозиционеру, сменив меру пресечения на интенсивный надзор. Ранее он написал письмо, в котором заявил, что считает дело против него "местью" властей за его позицию касательно столкновений у телецентра в Вильнюсе 13 января 1991 года, в которых погибли 14 человек - в телеинтервью в 2011 году оппозиционер предположил, что тогда "свои стреляли в своих".Верховный совет Литвы 11 марта 1990 года объявил о восстановлении независимости республики. В январе 1991 года в Литве начались несанкционированные акции протеста, в республику были переброшены бойцы спецподразделений. В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса. В ходе столкновений у телецентра погибли 14 человек, свыше 600 были ранены. Литовская прокуратура утверждает, что люди, которые вышли на акции протеста и погибли у Вильнюсской телебашни в январе 1991 года, были убиты советскими солдатами, однако никаких доказательств не предоставляет.
https://ria.ru/20210727/paletskis-1743132705.html
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россия, альгирдас палецкис, вильнюс, литва, в мире
21:11 27.07.2021 (обновлено: 21:16 27.07.2021)
 
Обвиненный в шпионаже в пользу России литовец назвал дело бездоказательным

Политик Палецкис назвал приговор литовского суда за шпионаж в пользу России несправедливым

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкП/к лидера социалистического народного фронта Литвы А.Палецкиса
П/к лидера социалистического народного фронта Литвы А.Палецкиса - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ВИЛЬНЮС, 27 июл - РИА Новости. Оппозиционный литовский политик Альгирдас Палецкис, которого во вторник Шяуляйский окружной суд Литвы признал виновным в шпионаже в пользу России и приговорил к шести годам лишения свободы, считает несправедливым то, что его пытаются вернуть в тюрьму без доказанных фактов, передает Sputnik Литва.
Ранее представитель Шяуляйского окружного суда Литвы Витаутса Йончас сообщил РИА Новости, что этот суд признал Палецкиса виновным в шпионаже в пользу России и приговорил к шести годам лишения свободы, все это время он будет оставаться под интенсивным надзором.
Автомобиль посольства России у здания МИД Чехии в Праге - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
Вчера, 16:45
В посольстве России приговор Палецкису назвали политизированным судилищем
Как пишет Sputnik Литва, "Палецкис считает несправедливым то, что его пытаются вернуть в тюрьму без доказанных фактов".
"Сама прокуратура это признает. Во врученном мне в марте 2020 года обвинительном заключении она пишет: "Палецкис получил задание от неустановленного офицера российской разведки". Как понять – от неустановленного?... Опять же, это крайне опасная формулировка, потому что ее можно использовать против кого угодно", – цитирует агентство письмо политика.
Палецкис добавляет, что прокуратура также не предоставила общественности его "шпионские" данные. "Ни одного. Где они? Какие они?", - отмечает политик.
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16 ноября 2019, 08:00
Прибалтика и Россия: шпионы против разведчиков
Палецкис находился под арестом с осени 2018 года. В апреле 2020 года Апелляционный суд Литвы отменил арест оппозиционеру, сменив меру пресечения на интенсивный надзор. Ранее он написал письмо, в котором заявил, что считает дело против него "местью" властей за его позицию касательно столкновений у телецентра в Вильнюсе 13 января 1991 года, в которых погибли 14 человек - в телеинтервью в 2011 году оппозиционер предположил, что тогда "свои стреляли в своих".
Верховный совет Литвы 11 марта 1990 года объявил о восстановлении независимости республики. В январе 1991 года в Литве начались несанкционированные акции протеста, в республику были переброшены бойцы спецподразделений. В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса. В ходе столкновений у телецентра погибли 14 человек, свыше 600 были ранены. Литовская прокуратура утверждает, что люди, которые вышли на акции протеста и погибли у Вильнюсской телебашни в январе 1991 года, были убиты советскими солдатами, однако никаких доказательств не предоставляет.
 
РоссияАльгирдас ПалецкисВильнюсЛитваВ мире
 
 
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