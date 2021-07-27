https://ria.ru/20210727/ovoschi-1743102388.html

Сбор тепличных овощей и зеленых культур в Липецкой области вырос на 24%

Сбор тепличных овощей и зеленых культур в Липецкой области вырос на 24% - РИА Новости, 27.07.2021

Сбор тепличных овощей и зеленых культур в Липецкой области вырос на 24%

В теплицах с круглогодичным циклом выращивания собрано 101,4 тысячи тонн овощей и зеленых культур, что на 24% больше, чем за аналогичный период 2020 года,... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T14:28

2021-07-27T14:28

2021-07-27T14:28

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 27 июл – РИА Новости. В теплицах с круглогодичным циклом выращивания собрано 101,4 тысячи тонн овощей и зеленых культур, что на 24% больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, урожай тепличных томатов впервые превысил сбор огурцов и составил 50,8 тысячи тонн. В прошлом году на эту дату было собрано 32,7 тысячи тонн томатов. Огурцов получено 50,4 тысячи тонн (48,6 тысячи тонн в 2020 году). Также собрано 880 тысяч штук салата, который липецкие земледельцы начали выращивать только в этом году.Артамонов отметил, что в регионе также приступили к уборке овощей в открытом грунте. Собирают чеснок, огурцы и кабачки. В этом году под овощи открытого грунта отведено более 650 гектаров, что на 135 гектаров больше, чем годом ранее. Помимо чеснока, огурцов и кабачков, аграрии будут собирать томаты, капусту, свеклу, морковь, лук и тыкву."Перед аграрным сектором экономики региона стоят масштабные задачи по повышению конкурентоспособности. Постепенно высококачественная местная продукция должна вытеснить с наших прилавков импортную", – подчеркнул Артамонов.

https://ria.ru/20210721/svekla-1742232084.html

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игорь артамонов