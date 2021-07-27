https://ria.ru/20210727/ovoschi-1743102388.html
Сбор тепличных овощей и зеленых культур в Липецкой области вырос на 24%
Сбор тепличных овощей и зеленых культур в Липецкой области вырос на 24% - РИА Новости, 27.07.2021
Сбор тепличных овощей и зеленых культур в Липецкой области вырос на 24%
В теплицах с круглогодичным циклом выращивания собрано 101,4 тысячи тонн овощей и зеленых культур, что на 24% больше, чем за аналогичный период 2020 года,... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T14:28
2021-07-27T14:28
2021-07-27T14:28
липецкая область
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151333/11/1513331130_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_540f152a3efcad6383129a1f40ee855a.jpg
ЛИПЕЦК, 27 июл – РИА Новости. В теплицах с круглогодичным циклом выращивания собрано 101,4 тысячи тонн овощей и зеленых культур, что на 24% больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, урожай тепличных томатов впервые превысил сбор огурцов и составил 50,8 тысячи тонн. В прошлом году на эту дату было собрано 32,7 тысячи тонн томатов. Огурцов получено 50,4 тысячи тонн (48,6 тысячи тонн в 2020 году). Также собрано 880 тысяч штук салата, который липецкие земледельцы начали выращивать только в этом году.Артамонов отметил, что в регионе также приступили к уборке овощей в открытом грунте. Собирают чеснок, огурцы и кабачки. В этом году под овощи открытого грунта отведено более 650 гектаров, что на 135 гектаров больше, чем годом ранее. Помимо чеснока, огурцов и кабачков, аграрии будут собирать томаты, капусту, свеклу, морковь, лук и тыкву."Перед аграрным сектором экономики региона стоят масштабные задачи по повышению конкурентоспособности. Постепенно высококачественная местная продукция должна вытеснить с наших прилавков импортную", – подчеркнул Артамонов.
https://ria.ru/20210721/svekla-1742232084.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/151333/11/1513331130_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_44db2ffacfff02a492f1958319b042e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 27 июл – РИА Новости
. В теплицах с круглогодичным циклом выращивания собрано 101,4 тысячи тонн овощей и зеленых культур, что на 24% больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
По его словам, урожай тепличных томатов впервые превысил сбор огурцов и составил 50,8 тысячи тонн. В прошлом году на эту дату было собрано 32,7 тысячи тонн томатов. Огурцов получено 50,4 тысячи тонн (48,6 тысячи тонн в 2020 году). Также собрано 880 тысяч штук салата, который липецкие земледельцы начали выращивать только в этом году.
Артамонов отметил, что в регионе также приступили к уборке овощей в открытом грунте. Собирают чеснок, огурцы и кабачки. В этом году под овощи открытого грунта отведено более 650 гектаров, что на 135 гектаров больше, чем годом ранее. Помимо чеснока, огурцов и кабачков, аграрии будут собирать томаты, капусту, свеклу, морковь, лук и тыкву.
"Перед аграрным сектором экономики региона стоят масштабные задачи по повышению конкурентоспособности. Постепенно высококачественная местная продукция должна вытеснить с наших прилавков импортную", – подчеркнул Артамонов.