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ФСИН опровергла информацию об издевательствах над осужденным в Ангарске
ФСИН опровергла информацию об издевательствах над осужденным в Ангарске - РИА Новости, 27.07.2021
ФСИН опровергла информацию об издевательствах над осужденным в Ангарске
ГУФСИН России по Иркутской области опровергло информацию об издевательствах над осужденным, отбывающим наказание в ИК-7 в Ангарске. В свою очередь... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T14:46
2021-07-27T14:46
ангарск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 27 июл - РИА Новости. ГУФСИН России по Иркутской области опровергло информацию об издевательствах над осужденным, отбывающим наказание в ИК-7 в Ангарске. В свою очередь уполномоченный по правам человека в регионе Светлана Семенова намерена лично разобраться в ситуации.Ранее ряд СМИ сообщили об отбывающем наказание в ИК-7 заключенном Равиле Алимове, который пожаловался, что его якобы бьют электрошокером, а сотрудники исправительного учреждения забирают у него молитвенный коврик и религиозные книги. Также в СМИ сообщалось, что Алимов написал заявление Семеновой и областному прокурору."В ряде СМИ опубликована не соответствующая действительности информация о нарушении прав осужденного сотрудниками ИК-7 (город Ангарск). ГУФСИН России по Иркутской области сообщает, что сотрудники выполняют свои служебные обязанности в соответствии с законодательством. Специальное средство электрошокер к указанному в публикациях осужденному не применялось, личные вещи, которыми может пользоваться осужденный в исправительном учреждении, не изымались", - говорится в сообщении пресс-службы областного главка ФСИН.Омбудсмен Семенова сообщила РИА Новости, что пока не знакома с ситуацией, но намерена в ней разобраться."Если он мне написал и отправил, будем разбираться. Лучше туда выехать, я не могу ни опровергнуть сейчас, ни подтвердить информацию, которая вышла в СМИ. Тем более что ГУФСИН пишет, что она не соответствует действительности. Я предпочитаю верить себе. Поэтому если Алимов мне жалобу написал и прокурору, то, может, вместе и с прокурором мы посмотрим, что там по "семерке" (ИК-7 – ред.). Если поступит (жалоба – ред.) и там срочный вопрос, то мы выедем на этой неделе", - сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20210726/sokamernik-1742962253.html
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ангарск, происшествия
14:46 27.07.2021
 
ФСИН опровергла информацию об издевательствах над осужденным в Ангарске

ФСИН опровергла информацию об издевательствах над осужденным, отбывающим наказание в ИК-7 в Ангарске

© Depositphotos / cunaplusТюремная камера
Тюремная камера - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© Depositphotos / cunaplus
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КРАСНОЯРСК, 27 июл - РИА Новости. ГУФСИН России по Иркутской области опровергло информацию об издевательствах над осужденным, отбывающим наказание в ИК-7 в Ангарске. В свою очередь уполномоченный по правам человека в регионе Светлана Семенова намерена лично разобраться в ситуации.
Ранее ряд СМИ сообщили об отбывающем наказание в ИК-7 заключенном Равиле Алимове, который пожаловался, что его якобы бьют электрошокером, а сотрудники исправительного учреждения забирают у него молитвенный коврик и религиозные книги. Также в СМИ сообщалось, что Алимов написал заявление Семеновой и областному прокурору.
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"В ряде СМИ опубликована не соответствующая действительности информация о нарушении прав осужденного сотрудниками ИК-7 (город Ангарск). ГУФСИН России по Иркутской области сообщает, что сотрудники выполняют свои служебные обязанности в соответствии с законодательством. Специальное средство электрошокер к указанному в публикациях осужденному не применялось, личные вещи, которыми может пользоваться осужденный в исправительном учреждении, не изымались", - говорится в сообщении пресс-службы областного главка ФСИН.
Омбудсмен Семенова сообщила РИА Новости, что пока не знакома с ситуацией, но намерена в ней разобраться.
"Если он мне написал и отправил, будем разбираться. Лучше туда выехать, я не могу ни опровергнуть сейчас, ни подтвердить информацию, которая вышла в СМИ. Тем более что ГУФСИН пишет, что она не соответствует действительности. Я предпочитаю верить себе. Поэтому если Алимов мне жалобу написал и прокурору, то, может, вместе и с прокурором мы посмотрим, что там по "семерке" (ИК-7 – ред.). Если поступит (жалоба – ред.) и там срочный вопрос, то мы выедем на этой неделе", - сказала собеседница агентства.
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