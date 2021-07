https://ria.ru/20210727/ogon-1743085154.html

Археологи выяснили, когда люди начали использовать огонь

Археологи выяснили, когда люди начали использовать огонь

наука

археология

биология

социология

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Ученые провели сравнительный анализ появления признаков разведения огня на стоянках древнего человека и выяснили, что практически повсеместно это произошло примерно 400 тысяч лет назад — намного раньше, чем считали до этого. Кроме того, авторы утверждают, что у наших предков к этому времени уже существовала система коммуникации и передачи знаний, иначе невозможно объяснить скорость распространения нового ключевого навыка на огромной территории. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.Археологи из Лейденского университета и Технологического университета Эйндховена в Нидерландах, проанализировав результаты многочисленных научных исследований, в которых упоминаются находки костров, оставленных гомининами в Европе, Израиле, Азии и Северной Африке, пришли к выводу, что наши предки овладели навыком разведения огня 400 тысяч лет назад, то есть задолго до того, как предки современного человека покинули Африку и начали расселение по другим континентам.До этого момента в археологических раскопках свидетельства целенаправленного разведения огня практически отсутствуют, а после — распространены повсеместно, причем везде ученые находят одни и те же свидетельства — древесный уголь, обугленные кости и отложения, подвергшиеся воздействию тепла.Исключая случайность такого важнейшего в эволюции человека события, авторы пришли к выводу, что уже во второй половине среднего плейстоцена среди предков человека была развита примитивная коммуникация, выражавшееся в распространении культурных навыков."До сих пор считалось, что культурное распространение началось всего 70 тысяч лет назад, когда начали расселяться современные люди, Homo sapiens, — приводятся в пресс-релизе Лейденского университета слова первого автора статьи археолога Кэтрин Макдоналд (Katharine MacDonald). — Но данные об использовании огня теперь показывают, что это произошло намного раньше".По мнению исследователей, это первый случай "культурного распространения" в археологических записях."Поскольку несколько субпопуляций гомининов сохранились и оставили свидетельства использования огня, маловероятно, что методы, связанные с использованием огня, были перенесены единственной рассредоточенной субпопуляцией", — пишут авторы статьи.В качестве подтверждения своих выводов, ученые приводят другой пример. Примерно через 100 тысяч лет после появления первых костров с такой же скоростью среди древних людей распространилась особая технология обработки каменных орудий, известная как индустрия Леваллуа. Даже за более короткий период времени, чем огонь, эта техника распространилась по северо-западной Европе и Ближнему Востоку. При этом, в отличие от использования огня, техника Леваллуа требовала времени для обучения.По мнению авторов, это подразумевает наличие сильных социальных взаимодействий между популяциями гомининов в раннем палеолите, которые потом почему-то нарушились. Для сравнения, в позднем палеолите потребовалось больше сотни тысяч лет, чтобы каменный топор из Африки "переправился" в Европу.Генетические данные указывают, что между разными видами древних людей происходило смешение, но тот факт, что многие из этих популяций демонстрируют схожее поведение и методы обработки, предполагает, что они тесно контактировали между собой."Члены этих субпопуляций сталкивались друг с другом неоднократно и в течение очень долгого времени, создавая основу для культурного распространения", — пишут авторы.Если выводы, сделанные учеными, верны, получается, что крупномасштабные социальные связи существовали среди гомининов еще до появления современных людей.

2021

Новости

ru-RU

археология, биология, социология