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В Одесской области девять детей попали в больницу после отравления
В Одесской области девять детей попали в больницу после отравления - РИА Новости, 27.07.2021
В Одесской области девять детей попали в больницу после отравления
Девять детей госпитализировали с кишечной инфекцией из отеля Bugas Sea View в Одесской области, сообщается во вторник на сайте Государственной службы Украины по РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T20:51
2021-07-27T20:51
2021-07-27T21:00
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КИЕВ, 27 июл - РИА Новости. Девять детей госпитализировали с кишечной инфекцией из отеля Bugas Sea View в Одесской области, сообщается во вторник на сайте Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей."Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области расследует вспышку заболевания острой кишечной инфекцией среди детей, отдыхавших в отеле Bugas Sea View в Одесской области. О вспышке стало известно 27 июля. По состоянию на 27 июля, в инфекционное отделение Белгород-Днестровской городской многопрофильной больницы с предварительным диагнозом "острый гастроэнтероколит" госпитализированы 9 детей в возрасте до 15 лет", - говорится в сообщении.По предварительным оперативным данным, заболели дети, прибывшие на отдых из Киева в составе группы из 90 детей. Дети проживали в гостинице и питались в ресторане отеля."С целью установления причин и условий возникновения заболеваний Овидиопольским управлением Главного управления начато санитарно-эпидемиологическое расследование с отбором проб для проведения соответствующих лабораторных исследований. Санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается. Об итогах будет сообщено дополнительно", - сообщили в Госпродпотребслужбе.
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здоровье - общество, одесская область, украина, происшествия, в мире
20:51 27.07.2021 (обновлено: 21:00 27.07.2021)
В Одесской области девять детей попали в больницу после отравления
Девять детей попали в больницу после отравления в Одесской области
КИЕВ, 27 июл - РИА Новости.
Девять детей госпитализировали с кишечной инфекцией из отеля Bugas Sea View в Одесской области
, сообщается во вторник на сайте Государственной службы Украины
по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
"Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области расследует вспышку заболевания острой кишечной инфекцией среди детей, отдыхавших в отеле Bugas Sea View в Одесской области. О вспышке стало известно 27 июля. По состоянию на 27 июля, в инфекционное отделение Белгород-Днестровской городской многопрофильной больницы с предварительным диагнозом "острый гастроэнтероколит" госпитализированы 9 детей в возрасте до 15 лет", - говорится в сообщении.
По предварительным оперативным данным, заболели дети, прибывшие на отдых из Киева в составе группы из 90 детей. Дети проживали в гостинице и питались в ресторане отеля.
"С целью установления причин и условий возникновения заболеваний Овидиопольским управлением Главного управления начато санитарно-эпидемиологическое расследование с отбором проб для проведения соответствующих лабораторных исследований. Санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается. Об итогах будет сообщено дополнительно", - сообщили в Госпродпотребслужбе.