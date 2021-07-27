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В Одесской области девять детей попали в больницу после отравления
В Одесской области девять детей попали в больницу после отравления - РИА Новости, 27.07.2021
В Одесской области девять детей попали в больницу после отравления
Девять детей госпитализировали с кишечной инфекцией из отеля Bugas Sea View в Одесской области, сообщается во вторник на сайте Государственной службы Украины по РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T20:51
2021-07-27T21:00
здоровье - общество
одесская область
украина
происшествия
в мире
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КИЕВ, 27 июл - РИА Новости. Девять детей госпитализировали с кишечной инфекцией из отеля Bugas Sea View в Одесской области, сообщается во вторник на сайте Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей."Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области расследует вспышку заболевания острой кишечной инфекцией среди детей, отдыхавших в отеле Bugas Sea View в Одесской области. О вспышке стало известно 27 июля. По состоянию на 27 июля, в инфекционное отделение Белгород-Днестровской городской многопрофильной больницы с предварительным диагнозом "острый гастроэнтероколит" госпитализированы 9 детей в возрасте до 15 лет", - говорится в сообщении.По предварительным оперативным данным, заболели дети, прибывшие на отдых из Киева в составе группы из 90 детей. Дети проживали в гостинице и питались в ресторане отеля."С целью установления причин и условий возникновения заболеваний Овидиопольским управлением Главного управления начато санитарно-эпидемиологическое расследование с отбором проб для проведения соответствующих лабораторных исследований. Санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается. Об итогах будет сообщено дополнительно", - сообщили в Госпродпотребслужбе.
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здоровье - общество, одесская область, украина, происшествия, в мире
20:51 27.07.2021 (обновлено: 21:00 27.07.2021)
 
В Одесской области девять детей попали в больницу после отравления

Девять детей попали в больницу после отравления в Одесской области

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи у здания Киевской городской больницы скорой медицинской помощ
Автомобили скорой помощи у здания Киевской городской больницы скорой медицинской помощ - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 27 июл - РИА Новости. Девять детей госпитализировали с кишечной инфекцией из отеля Bugas Sea View в Одесской области, сообщается во вторник на сайте Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
"Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области расследует вспышку заболевания острой кишечной инфекцией среди детей, отдыхавших в отеле Bugas Sea View в Одесской области. О вспышке стало известно 27 июля. По состоянию на 27 июля, в инфекционное отделение Белгород-Днестровской городской многопрофильной больницы с предварительным диагнозом "острый гастроэнтероколит" госпитализированы 9 детей в возрасте до 15 лет", - говорится в сообщении.
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По предварительным оперативным данным, заболели дети, прибывшие на отдых из Киева в составе группы из 90 детей. Дети проживали в гостинице и питались в ресторане отеля.
"С целью установления причин и условий возникновения заболеваний Овидиопольским управлением Главного управления начато санитарно-эпидемиологическое расследование с отбором проб для проведения соответствующих лабораторных исследований. Санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается. Об итогах будет сообщено дополнительно", - сообщили в Госпродпотребслужбе.
 
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