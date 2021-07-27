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В Одесской области девять детей попали в больницу после отравления

В Одесской области девять детей попали в больницу после отравления - РИА Новости, 27.07.2021

В Одесской области девять детей попали в больницу после отравления

Девять детей госпитализировали с кишечной инфекцией из отеля Bugas Sea View в Одесской области, сообщается во вторник на сайте Государственной службы Украины по РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T20:51

2021-07-27T20:51

2021-07-27T21:00

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одесская область

украина

происшествия

в мире

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КИЕВ, 27 июл - РИА Новости. Девять детей госпитализировали с кишечной инфекцией из отеля Bugas Sea View в Одесской области, сообщается во вторник на сайте Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей."Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области расследует вспышку заболевания острой кишечной инфекцией среди детей, отдыхавших в отеле Bugas Sea View в Одесской области. О вспышке стало известно 27 июля. По состоянию на 27 июля, в инфекционное отделение Белгород-Днестровской городской многопрофильной больницы с предварительным диагнозом "острый гастроэнтероколит" госпитализированы 9 детей в возрасте до 15 лет", - говорится в сообщении.По предварительным оперативным данным, заболели дети, прибывшие на отдых из Киева в составе группы из 90 детей. Дети проживали в гостинице и питались в ресторане отеля."С целью установления причин и условий возникновения заболеваний Овидиопольским управлением Главного управления начато санитарно-эпидемиологическое расследование с отбором проб для проведения соответствующих лабораторных исследований. Санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается. Об итогах будет сообщено дополнительно", - сообщили в Госпродпотребслужбе.

https://ria.ru/20210704/ekaterinburg-1739802646.html

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здоровье - общество, одесская область, украина, происшествия, в мире