https://ria.ru/20210727/oblaka-1743063542.html
Московский планетарий рассказал, когда можно увидеть серебристые облака
Московский планетарий рассказал, когда можно увидеть серебристые облака - РИА Новости, 27.07.2021
Московский планетарий рассказал, когда можно увидеть серебристые облака
Уникальное атмосферное явление серебристые облака можно будет с высокой вероятностью наблюдать весь август в средних широтах, сообщает во вторник Московский... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T11:15
2021-07-27T11:15
2021-07-27T11:15
космос - риа наука
московский планетарий
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Уникальное атмосферное явление серебристые облака можно будет с высокой вероятностью наблюдать весь август в средних широтах, сообщает во вторник Московский планетарий."Весь август месяц – высокая вероятность появления серебристых облаков на сумеречном небе средних широт", - говорится в сообщении.Ранее в планетарии сообщали, что серебристые облака видны на фоне темного неба летней ночью в средних и высоких широтах, как правило, невысоко над горизонтом, на высоте 3-10 градусов в северной части неба. Они образуются в верхних слоях атмосферы, на высотах в 80-90 километров, и освещаются Солнцем, неглубоко опустившимся под горизонт (поэтому в Северном полушарии они наблюдаются в северной части неба, а в Южном полушарии — в южной).Для их образования необходимо сочетание трех факторов: достаточное количество водяного пара, очень низкая (до минус 100 градусов) температура и наличие мельчайших пылевых частиц, на которых конденсируются пары воды, превращаясь в кристаллики льда. При формировании серебристых облаков центрами конденсации влаги служат частицы метеоритной пыли. Солнечный свет, рассеянный крошечными кристаллами льда, дает облакам их характерный голубовато-синий цвет.Из-за своего высотного положения серебристые облака светятся только в ночное время, рассеивая солнечный свет, который попадает на них из-под горизонта. Днем даже на фоне чистого голубого неба эти облака не видны: они слишком тонкие, "эфирные". Лишь глубокие сумерки и ночная тьма делают их заметными для наземного наблюдателя. Правда, с помощью аппаратуры, поднятой на большие высоты, эти облака можно регистрировать и в дневное время.
https://ria.ru/20210603/oorta-1735453457.html
https://ria.ru/20210531/oblako-1735014077.html
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космос - риа наука, московский планетарий
Московский планетарий рассказал, когда можно увидеть серебристые облака
Московский планетарий: атмосферное явление серебристые облака можно будет наблюдать весь август
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости.
Уникальное атмосферное явление серебристые облака можно будет с высокой вероятностью наблюдать весь август в средних широтах, сообщает во вторник Московский планетарий
.
"Весь август месяц – высокая вероятность появления серебристых облаков на сумеречном небе средних широт", - говорится в сообщении.
Ранее в планетарии сообщали, что серебристые облака видны на фоне темного неба летней ночью в средних и высоких широтах, как правило, невысоко над горизонтом, на высоте 3-10 градусов в северной части неба. Они образуются в верхних слоях атмосферы, на высотах в 80-90 километров, и освещаются Солнцем, неглубоко опустившимся под горизонт (поэтому в Северном полушарии они наблюдаются в северной части неба, а в Южном полушарии — в южной).
Для их образования необходимо сочетание трех факторов: достаточное количество водяного пара, очень низкая (до минус 100 градусов) температура и наличие мельчайших пылевых частиц, на которых конденсируются пары воды, превращаясь в кристаллики льда. При формировании серебристых облаков центрами конденсации влаги служат частицы метеоритной пыли. Солнечный свет, рассеянный крошечными кристаллами льда, дает облакам их характерный голубовато-синий цвет.
Из-за своего высотного положения серебристые облака светятся только в ночное время, рассеивая солнечный свет, который попадает на них из-под горизонта. Днем даже на фоне чистого голубого неба эти облака не видны: они слишком тонкие, "эфирные". Лишь глубокие сумерки и ночная тьма делают их заметными для наземного наблюдателя. Правда, с помощью аппаратуры, поднятой на большие высоты, эти облака можно регистрировать и в дневное время.