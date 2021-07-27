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На Урале мужчина получил срок за призывы к насилию
На Урале мужчина получил срок за призывы к насилию - РИА Новости, 27.07.2021
На Урале мужчина получил срок за призывы к насилию
Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил Валерия Тиунова к шести месяцам ограничения свободы; сам молодой человек признался, что наказание получил за... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T14:29
2021-07-27T14:33
россия
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил Валерия Тиунова к шести месяцам ограничения свободы; сам молодой человек признался, что наказание получил за призывы к насилию в сообщениях в мессенджере."Его приговорили к шести месяцам ограничения свободы", - сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Там добавили, что молодой человек признан виновным по части 3 статьи 212 УК РФ ("Призывы к массовым беспорядкам или к участию в них, а равно призывы к насилию над гражданами").Сам Тиунов на своей странице в соцсети "ВКонтакте" написал, что наказание ему назначено за сообщения в мессенджере. По его словам, он написал несколько сообщений, "содержащих в своей сути призывы к массовым беспорядкам". Молодой человек призвал читателей его страницы не повторять его ошибок и быть сдержаннее, так как могут "возникнуть проблемы с законом", а также потому, что "подобные призывы могут сработать", и в итоге пострадают обычные люди.
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россия, екатеринбург
14:29 27.07.2021 (обновлено: 14:33 27.07.2021)
 
На Урале мужчина получил срок за призывы к насилию

Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил Валерия Тиунова к шести месяцам ограничения свободы

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил Валерия Тиунова к шести месяцам ограничения свободы; сам молодой человек признался, что наказание получил за призывы к насилию в сообщениях в мессенджере.
"Его приговорили к шести месяцам ограничения свободы", - сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Подсудимый во время судебного заседания - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
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Там добавили, что молодой человек признан виновным по части 3 статьи 212 УК РФ ("Призывы к массовым беспорядкам или к участию в них, а равно призывы к насилию над гражданами").
Сам Тиунов на своей странице в соцсети "ВКонтакте" написал, что наказание ему назначено за сообщения в мессенджере. По его словам, он написал несколько сообщений, "содержащих в своей сути призывы к массовым беспорядкам". Молодой человек призвал читателей его страницы не повторять его ошибок и быть сдержаннее, так как могут "возникнуть проблемы с законом", а также потому, что "подобные призывы могут сработать", и в итоге пострадают обычные люди.
 
РоссияЕкатеринбург
 
 
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