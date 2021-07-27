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Байден обругал журналистку из-за вопроса о вакцинации
Байден обругал журналистку из-за вопроса о вакцинации - РИА Новости, 27.07.2021
Байден обругал журналистку из-за вопроса о вакцинации
Президент США Джо Байден в шутку одернул журналистку из-за вопроса об обязательной вакцинации некоторых групп медработников. Расшифровка беседы представлена на... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T18:44
2021-07-27T18:44
2021-07-27T21:10
мустафа аль-каземи
коронавирус covid-19
денис макдоноу
джо байден
сша
вакцинация
в мире
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Байден обозвал журналистку из-за вопроса о вакцинации
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден в шутку одернул журналистку из-за вопроса об обязательной вакцинации некоторых групп медработников. Расшифровка беседы представлена на сайте Белого дома.Вопрос прозвучал во время встречи Байдена с иракским премьером Мустафой аль-Каземи. Одна из журналисток неожиданно попросила американского лидера прокомментировать заявление министра по делам ветеранов Дениса Макдоноу, который ранее сделал обязательной вакцинацию от коронавируса для медиков, работающих в ведомстве."Какая же вы надоедливая", — заметил Байден. Журналистка заявила, что восприняла реплику как комплимент. Президент, в свою очередь, подчеркнул, что вопрос "не имеет ничего общего с темой Ирака"."Но мы с вами давно знаем друг друга. Я отвечу на вопрос", — заключил Байден.Американский лидер подтвердил, что упомянутые министром медработники должны быть вакцинированы.
https://ria.ru/20210705/bayden-1739954436.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210610/bayden-1736505864.html
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мустафа аль-каземи, коронавирус covid-19, денис макдоноу, джо байден, сша, вакцинация, в мире
18:44 27.07.2021 (обновлено: 21:10 27.07.2021)
Байден обругал журналистку из-за вопроса о вакцинации
Президент США Байден назвал журналистку надоедливой из-за вопроса о вакцинации медработников