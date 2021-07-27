https://ria.ru/20210727/nadoela-1743158802.html

Байден обругал журналистку из-за вопроса о вакцинации

Байден обругал журналистку из-за вопроса о вакцинации - РИА Новости, 27.07.2021

Байден обругал журналистку из-за вопроса о вакцинации

Президент США Джо Байден в шутку одернул журналистку из-за вопроса об обязательной вакцинации некоторых групп медработников. Расшифровка беседы представлена на... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T18:44

2021-07-27T18:44

2021-07-27T21:10

мустафа аль-каземи

коронавирус covid-19

денис макдоноу

джо байден

сша

вакцинация

в мире

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Байден обозвал журналистку из-за вопроса о вакцинации

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден в шутку одернул журналистку из-за вопроса об обязательной вакцинации некоторых групп медработников. Расшифровка беседы представлена на сайте Белого дома.Вопрос прозвучал во время встречи Байдена с иракским премьером Мустафой аль-Каземи. Одна из журналисток неожиданно попросила американского лидера прокомментировать заявление министра по делам ветеранов Дениса Макдоноу, который ранее сделал обязательной вакцинацию от коронавируса для медиков, работающих в ведомстве."Какая же вы надоедливая", — заметил Байден. Журналистка заявила, что восприняла реплику как комплимент. Президент, в свою очередь, подчеркнул, что вопрос "не имеет ничего общего с темой Ирака"."Но мы с вами давно знаем друг друга. Я отвечу на вопрос", — заключил Байден.Американский лидер подтвердил, что упомянутые министром медработники должны быть вакцинированы.

https://ria.ru/20210705/bayden-1739954436.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210610/bayden-1736505864.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мустафа аль-каземи, коронавирус covid-19, денис макдоноу, джо байден, сша, вакцинация, в мире