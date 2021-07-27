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На второй части Большого Каменного моста начали обустраивать проезжую часть
На второй части Большого Каменного моста начали обустраивать проезжую часть - РИА Новости, 27.07.2021
На второй части Большого Каменного моста начали обустраивать проезжую часть
Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к работам по укладке асфальта на правобережной части Большого Каменного моста, сообщил журналистам... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T07:46
2021-07-27T07:46
2021-07-27T07:46
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к работам по укладке асфальта на правобережной части Большого Каменного моста, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что реконструкция моста ведется в круглосуточном режиме, что позволило в декабре прошлого года досрочно открыть для движения первую часть моста."Объем выполняемых на сооружении работ просто колоссальный, фактически мы полностью пересоберем мост, обновим все основные конструкции, бетонное основание, дорожное покрытие, отреставрируем гранитную облицовку и чугунные элементы ограждения. При этом мост продолжает функционировать и ни на одном этапе работ полностью не закрывался и закрываться не будет", — добавил заммэра.Бирюков пояснил, что проведение ремонта в таком формате стало возможным благодаря уникальным технологиям, которые используют специалисты Комплекса городского хозяйства. Аналогичным образом ранее был отремонтирован Большой Москворецкий мост.Заммэра напомнил, что Большой Каменный мост не ремонтировали с момента постройки в 1938 году. Проведение реконструкции позволит увеличить несущую способность сооружения, что значительно повысит срок службы и увеличит межремонтный период.
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россия, петр бирюков, москва, общество
На второй части Большого Каменного моста начали обустраивать проезжую часть
Бирюков: на второй части Большого Каменного моста начали обустраивать проезжую часть
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости.
Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к работам по укладке асфальта на правобережной части Большого Каменного моста, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы
по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
.
"Продолжается масштабный ремонт Большого Каменного моста, в настоящее время на второй части сооружения завершено армирование и бетонирование несущей плиты проезжей части. Продолжается монтаж гранитной облицовки, начали делать гидроизоляцию и временное асфальтовое покрытие. Непосредственно перед запуском движения будет уложен еще один слой асфальтобетона", — сообщил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что реконструкция моста ведется в круглосуточном режиме, что позволило в декабре прошлого года досрочно открыть для движения первую часть моста.
"Объем выполняемых на сооружении работ просто колоссальный, фактически мы полностью пересоберем мост, обновим все основные конструкции, бетонное основание, дорожное покрытие, отреставрируем гранитную облицовку и чугунные элементы ограждения. При этом мост продолжает функционировать и ни на одном этапе работ полностью не закрывался и закрываться не будет", — добавил заммэра.
Бирюков пояснил, что проведение ремонта в таком формате стало возможным благодаря уникальным технологиям, которые используют специалисты Комплекса городского хозяйства. Аналогичным образом ранее был отремонтирован Большой Москворецкий мост.
Заммэра напомнил, что Большой Каменный мост не ремонтировали с момента постройки в 1938 году. Проведение реконструкции позволит увеличить несущую способность сооружения, что значительно повысит срок службы и увеличит межремонтный период.