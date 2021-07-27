В Москве у 25 видов краснокнижных птиц появились птенцы
Департамент природопользования Москвы: у 25 видов редких птиц, живущих в парках, появились птенцы
© Фото предоставлено "Мосприродой"Домик для птиц на территории одного из московских парков
© Фото предоставлено "Мосприродой"
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Почти у 25 видов краснокнижных птиц, живущих в лесопарках Москвы, появились птенцы, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"В этом году на природных территориях Москвы появились птенцы редких и краснокнижных птиц. В Терлецком лесопарке замечено потомство у гоголя обыкновенного, занесённого в Красную книгу Москвы под 1-й категорией. На природной территории "Царицыно" и в заказнике "Долгие пруды" можно увидеть черные пуховички лысухи - 1-я категория. На природных территориях "Царицыно", "Битцевский лес", "Измайлово" и "Косинский" вывели птенцов изящные чомги – краснокнижные водоплавающие 2-й категории редкости", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в природном заказнике "Долина реки Сетунь", природно-исторических парках "Останкино", "Битцевский лес" и "Покровское-Стрешнево" появились птенцы камышницы. В природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" пополнение у пустельги, озерной чайки, ястреба-перепелятника, ястреба-тетеревятника, желны.
"В природно-историческом парке "Москворецкий" специалисты Мосприроды поймали в кадр молодых краснокнижных хищников – ушастых сов, относящихся к третьей категории редкости. Совята пока только тренируют охотничьи навыки, и их опекают и подкармливают родители, но очень скоро они начнут охотиться самостоятельно. Также на природных территориях запищали птенцы: ласточки береговушки, обыкновенного сверчка, тростниковой камышевки, речной крачки, серой неясыти, дерябы, буроголовой гаички, сизой чайки, хохлатой чернети, желтой трясогузки, ополовника, коростели, белоспинного дятла, жулана. Всего птенцы появились почти у 25 видов краснокнижных птиц.