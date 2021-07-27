https://ria.ru/20210727/moshennichestvo-1743048565.html

РБК: полиция завела дело о мошенничестве в Центре подготовки космонавтов

РБК: полиция завела дело о мошенничестве в Центре подготовки космонавтов - РИА Новости, 27.07.2021

РБК: полиция завела дело о мошенничестве в Центре подготовки космонавтов

Полиция завела уголовное дело в рамках расследования мошенничества в особо крупном размере в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина (ЦПК), сообщает... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T10:02

2021-07-27T10:02

2021-07-27T12:23

центр подготовки космонавтов

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Полиция завела уголовное дело в рамках расследования мошенничества в особо крупном размере в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина (ЦПК), сообщает РБК со ссылкой на источники.По словам одного из собеседников газеты, в октябре 2012 года ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина" и ФГУП "Спецстройсервис" заключили договор по реконструкции и техническому перевооружению тренажерно-испытательной базы ЦПК, однако в итоге ничего не было выполнено.Отмечается, что, согласно данным следствия, в период с 2013 по 2015 год заказчик оплатил фактически невыполненные работы. Таким образом, сумма ущерба составила около 1,4 миллиона рублей.В связи с этим 23 июня отдел полиции "Власиха" в Московской области возбудил дело по статье 159 УК России "Мошенничество", пояснил источник РБК.

https://ria.ru/20190829/1558016468.html

московская область (подмосковье)

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2021

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центр подготовки космонавтов, московская область (подмосковье), происшествия