https://ria.ru/20210727/moshennichestvo-1743048565.html
РБК: полиция завела дело о мошенничестве в Центре подготовки космонавтов
РБК: полиция завела дело о мошенничестве в Центре подготовки космонавтов - РИА Новости, 27.07.2021
РБК: полиция завела дело о мошенничестве в Центре подготовки космонавтов
Полиция завела уголовное дело в рамках расследования мошенничества в особо крупном размере в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина (ЦПК), сообщает... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T10:02
2021-07-27T10:02
2021-07-27T12:23
центр подготовки космонавтов
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Полиция завела уголовное дело в рамках расследования мошенничества в особо крупном размере в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина (ЦПК), сообщает РБК со ссылкой на источники.По словам одного из собеседников газеты, в октябре 2012 года ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина" и ФГУП "Спецстройсервис" заключили договор по реконструкции и техническому перевооружению тренажерно-испытательной базы ЦПК, однако в итоге ничего не было выполнено.Отмечается, что, согласно данным следствия, в период с 2013 по 2015 год заказчик оплатил фактически невыполненные работы. Таким образом, сумма ущерба составила около 1,4 миллиона рублей.В связи с этим 23 июня отдел полиции "Власиха" в Московской области возбудил дело по статье 159 УК России "Мошенничество", пояснил источник РБК.
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московская область (подмосковье)
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центр подготовки космонавтов, московская область (подмосковье), происшествия
10:02 27.07.2021 (обновлено: 12:23 27.07.2021)
РБК: полиция завела дело о мошенничестве в Центре подготовки космонавтов
РБК: МВД завело дело из-за хищений в Центре подготовки космонавтов