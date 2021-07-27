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Медпункты строят в Чугуевском округе в рамках модернизации первичного звена
Медпункты строят в Чугуевском округе в рамках модернизации первичного звена - РИА Новости, 27.07.2021
Медпункты строят в Чугуевском округе в рамках модернизации первичного звена
Новые фельдшерско-акушерские пункты строят в пяти селах Чугуевского муниципального округа в Приморье по программе модернизации первичного звена, они начнут... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T10:34
2021-07-27T10:34
строительство
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 27 июл – РИА Новости. Новые фельдшерско-акушерские пункты строят в пяти селах Чугуевского муниципального округа в Приморье по программе модернизации первичного звена, они начнут работу весной 2022 года, сообщает правительство региона."ФАПы возводят в селах Изюбриное, Варпаховка, Ленино, Заветное, Верхняя Бреевка. Работы ведутся в срок и под ежедневным контролем со стороны администрации Чугуевской центральной районной больницы, структурными подразделениями которой станут эти фельдшерско-акушерские пункты", - говорится в сообщении.Построенные в этом году ФАПы примут первых посетителей весной 2022 года. До этого территорию благоустроят, пункты оснастят медицинским оборудованием, будет оформлен штат сотрудников, получены все разрешительные документы и лицензии.Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину вместе с регионами и ЕР обеспечить контроль за модернизацией первичного звена здравоохранения, доложить об исполнении поручения необходимо до 31 января 2022 года.В рамках пятилетней программы модернизации первичного звена в Приморье будет построено 14 быстровозводимых объектов. В этом году возводятся восемь ФАПов и пять врачебных амбулаторий. На эти цели предусмотрено более 229 миллионов рублей из федерального бюджета.В регионе действует государственная программа "Развитие здравоохранения Приморского края" на 2020-2027‬ годы. Ее целью является улучшение состояния здоровья населения региона путем повышения качества и доступности медицинской помощи.
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строительство, приморский край
10:34 27.07.2021
 

Медпункты строят в Чугуевском округе в рамках модернизации первичного звена

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкСтройка
Стройка - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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ВЛАДИВОСТОК, 27 июл – РИА Новости. Новые фельдшерско-акушерские пункты строят в пяти селах Чугуевского муниципального округа в Приморье по программе модернизации первичного звена, они начнут работу весной 2022 года, сообщает правительство региона.
"ФАПы возводят в селах Изюбриное, Варпаховка, Ленино, Заветное, Верхняя Бреевка. Работы ведутся в срок и под ежедневным контролем со стороны администрации Чугуевской центральной районной больницы, структурными подразделениями которой станут эти фельдшерско-акушерские пункты", - говорится в сообщении.
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Построенные в этом году ФАПы примут первых посетителей весной 2022 года. До этого территорию благоустроят, пункты оснастят медицинским оборудованием, будет оформлен штат сотрудников, получены все разрешительные документы и лицензии.
Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину вместе с регионами и ЕР обеспечить контроль за модернизацией первичного звена здравоохранения, доложить об исполнении поручения необходимо до 31 января 2022 года.
В рамках пятилетней программы модернизации первичного звена в Приморье будет построено 14 быстровозводимых объектов. В этом году возводятся восемь ФАПов и пять врачебных амбулаторий. На эти цели предусмотрено более 229 миллионов рублей из федерального бюджета.
В регионе действует государственная программа "Развитие здравоохранения Приморского края" на 2020-2027‬ годы. Ее целью является улучшение состояния здоровья населения региона путем повышения качества и доступности медицинской помощи.
 
СтроительствоПриморский край
 
 
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