https://ria.ru/20210727/medpunkty-1743055556.html

Медпункты строят в Чугуевском округе в рамках модернизации первичного звена

Медпункты строят в Чугуевском округе в рамках модернизации первичного звена - РИА Новости, 27.07.2021

Медпункты строят в Чугуевском округе в рамках модернизации первичного звена

Новые фельдшерско-акушерские пункты строят в пяти селах Чугуевского муниципального округа в Приморье по программе модернизации первичного звена, они начнут... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T10:34

2021-07-27T10:34

2021-07-27T10:34

строительство

приморский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/150735/35/1507353563_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_1715c26b8fbe9acdcd6bd4b1e63b0400.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 27 июл – РИА Новости. Новые фельдшерско-акушерские пункты строят в пяти селах Чугуевского муниципального округа в Приморье по программе модернизации первичного звена, они начнут работу весной 2022 года, сообщает правительство региона."ФАПы возводят в селах Изюбриное, Варпаховка, Ленино, Заветное, Верхняя Бреевка. Работы ведутся в срок и под ежедневным контролем со стороны администрации Чугуевской центральной районной больницы, структурными подразделениями которой станут эти фельдшерско-акушерские пункты", - говорится в сообщении.Построенные в этом году ФАПы примут первых посетителей весной 2022 года. До этого территорию благоустроят, пункты оснастят медицинским оборудованием, будет оформлен штат сотрудников, получены все разрешительные документы и лицензии.Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину вместе с регионами и ЕР обеспечить контроль за модернизацией первичного звена здравоохранения, доложить об исполнении поручения необходимо до 31 января 2022 года.В рамках пятилетней программы модернизации первичного звена в Приморье будет построено 14 быстровозводимых объектов. В этом году возводятся восемь ФАПов и пять врачебных амбулаторий. На эти цели предусмотрено более 229 миллионов рублей из федерального бюджета.В регионе действует государственная программа "Развитие здравоохранения Приморского края" на 2020-2027‬ годы. Ее целью является улучшение состояния здоровья населения региона путем повышения качества и доступности медицинской помощи.

https://ria.ru/20210726/primore-1742871760.html

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

строительство, приморский край