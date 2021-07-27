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Три жителя Камчатки незаконно выловили более четырех тонн лосося
Три жителя Камчатки незаконно выловили более четырех тонн лосося - РИА Новости, 27.07.2021
Три жителя Камчатки незаконно выловили более четырех тонн лосося
Полиция на Камчатке возбудила уголовное дело после обнаружения на реке трех рыбаков, которые незаконно выловили более четырех тонн лосося, сообщили в... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T08:19
2021-07-27T08:19
2021-07-27T08:19
елизово
соболевский район
камчатский край
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 июл - РИА Новости. Полиция на Камчатке возбудила уголовное дело после обнаружения на реке трех рыбаков, которые незаконно выловили более четырех тонн лосося, сообщили в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю."На рыбопромысловом участке в Соболевском районе Камчатского края в рамках операции "Путина-2021"... обнаружили троих камчатцев, незаконно выловивших более четырех тонн тихоокеанского лосося. Рыбаки использовали резиновую лодку с руль-мотором и жилковую сеть длиной 55 метров", - говорится в сообщении полиции.Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил почти 2,5 миллиона рублей, сказали в ведомстве."В ходе проверки установлено, что 38-летний житель города Елизово ввел в заблуждение своих знакомых, сообщив им, что имеет необходимые для вылова рыбы документы. Улов составил более 2500 экземпляров рыб лососевых видов, преимущественно это самцы горбуши", - сказали в полиции.У рыбаков также изъяли орудия лова и два транспортных средства.
https://ria.ru/20210726/zemlyatresenie-1743016677.html
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елизово, соболевский район, камчатский край, происшествия
Три жителя Камчатки незаконно выловили более четырех тонн лосося
В Соболевском районе обнаружили троих камчатцев, незаконно выловивших более четырех тонн лосося