Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210727/losos-1743035498.html
Три жителя Камчатки незаконно выловили более четырех тонн лосося
Три жителя Камчатки незаконно выловили более четырех тонн лосося - РИА Новости, 27.07.2021
Три жителя Камчатки незаконно выловили более четырех тонн лосося
Полиция на Камчатке возбудила уголовное дело после обнаружения на реке трех рыбаков, которые незаконно выловили более четырех тонн лосося, сообщили в... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T08:19
2021-07-27T08:19
елизово
соболевский район
камчатский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578770586_0:100:960:640_1920x0_80_0_0_79df2487b8bd2bdaa53fa0aae788d5da.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 июл - РИА Новости. Полиция на Камчатке возбудила уголовное дело после обнаружения на реке трех рыбаков, которые незаконно выловили более четырех тонн лосося, сообщили в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю."На рыбопромысловом участке в Соболевском районе Камчатского края в рамках операции "Путина-2021"... обнаружили троих камчатцев, незаконно выловивших более четырех тонн тихоокеанского лосося. Рыбаки использовали резиновую лодку с руль-мотором и жилковую сеть длиной 55 метров", - говорится в сообщении полиции.Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил почти 2,5 миллиона рублей, сказали в ведомстве."В ходе проверки установлено, что 38-летний житель города Елизово ввел в заблуждение своих знакомых, сообщив им, что имеет необходимые для вылова рыбы документы. Улов составил более 2500 экземпляров рыб лососевых видов, преимущественно это самцы горбуши", - сказали в полиции.У рыбаков также изъяли орудия лова и два транспортных средства.
https://ria.ru/20210726/zemlyatresenie-1743016677.html
елизово
соболевский район
камчатский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578770586_45:0:898:640_1920x0_80_0_0_25004e9e69ff868ccc4820a1967f6db6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
елизово, соболевский район, камчатский край, происшествия
08:19 27.07.2021
 
Три жителя Камчатки незаконно выловили более четырех тонн лосося

В Соболевском районе обнаружили троих камчатцев, незаконно выловивших более четырех тонн лосося

© Фото : РосприроднадзорЭксперты Росприроднадзора на Камчатке
Эксперты Росприроднадзора на Камчатке - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© Фото : Росприроднадзор
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 июл - РИА Новости. Полиция на Камчатке возбудила уголовное дело после обнаружения на реке трех рыбаков, которые незаконно выловили более четырех тонн лосося, сообщили в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю.
"На рыбопромысловом участке в Соболевском районе Камчатского края в рамках операции "Путина-2021"... обнаружили троих камчатцев, незаконно выловивших более четырех тонн тихоокеанского лосося. Рыбаки использовали резиновую лодку с руль-мотором и жилковую сеть длиной 55 метров", - говорится в сообщении полиции.
Вид Петропавловска-Камчатского с Мишенной горы - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
Вчера, 23:33
Землетрясение магнитудой 5,2 разбудило жителей Камчатки
Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил почти 2,5 миллиона рублей, сказали в ведомстве.
"В ходе проверки установлено, что 38-летний житель города Елизово ввел в заблуждение своих знакомых, сообщив им, что имеет необходимые для вылова рыбы документы. Улов составил более 2500 экземпляров рыб лососевых видов, преимущественно это самцы горбуши", - сказали в полиции.
У рыбаков также изъяли орудия лова и два транспортных средства.
 
ЕлизовоСоболевский районКамчатский крайПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:37В Госдуме ответили на идею сделки с Турцией по Крыму
15:30Представитель химзавода в Леверкузене заявил об угрозе для города
15:28Камеры в Москве сняли тысячи говорящих по телефону водителей
15:25В турецком парламенте отвергли идею сделки с Россией по Крыму и Кипру
15:18На немецком химзаводе рассказали о работниках, пострадавших при взрыве
15:16Конкурс в МГУ составляет более девяти человек на место, заявил Садовничий
15:10"Веселящий газ" и димедрол включили в перечень одурманивающих веществ
15:09Эрнст рассказал о трансляции Олимпиады в Крыму
15:08В Ливии напали на тюрьму, несколько заключенных сбежали, пишут СМИ
15:08Режиссер рассказал о съемках в космосе фильма "Вызов"
15:02Бывший пресс-секретарь Зеленского подарила Пескову свою книгу
15:01ВОЗ призвала ограничить распространение электронных сигарет
14:59В Госдуме призвали Анкару сформировать четкую позицию по Крыму
14:55Путин заявил о незначительной инфляции в России
14:54Эрнст назвал церемонию открытия Олимпиады в Токио "достаточно минорной"
14:52Путин напомнил об инфляционных рисках при восстановлении мировой экономики
14:51В Алтайском крае отец получил срок за истязание шестерых детей
14:50Звезда сериалов "Кадетство" и "Молодежка" попал в ДТП с КамАЗом
14:50В Белоруссии мужчину приговорили к десяти годам колонии за поджог танка
14:48"СР — За правду" отказалась подписать с ЕР соглашение за безопасные выборы
Лента новостейМолния