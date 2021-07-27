https://ria.ru/20210727/losos-1743035498.html

Три жителя Камчатки незаконно выловили более четырех тонн лосося

Три жителя Камчатки незаконно выловили более четырех тонн лосося - РИА Новости, 27.07.2021

Три жителя Камчатки незаконно выловили более четырех тонн лосося

Полиция на Камчатке возбудила уголовное дело после обнаружения на реке трех рыбаков, которые незаконно выловили более четырех тонн лосося, сообщили в... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T08:19

2021-07-27T08:19

2021-07-27T08:19

елизово

соболевский район

камчатский край

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 июл - РИА Новости. Полиция на Камчатке возбудила уголовное дело после обнаружения на реке трех рыбаков, которые незаконно выловили более четырех тонн лосося, сообщили в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю."На рыбопромысловом участке в Соболевском районе Камчатского края в рамках операции "Путина-2021"... обнаружили троих камчатцев, незаконно выловивших более четырех тонн тихоокеанского лосося. Рыбаки использовали резиновую лодку с руль-мотором и жилковую сеть длиной 55 метров", - говорится в сообщении полиции.Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил почти 2,5 миллиона рублей, сказали в ведомстве."В ходе проверки установлено, что 38-летний житель города Елизово ввел в заблуждение своих знакомых, сообщив им, что имеет необходимые для вылова рыбы документы. Улов составил более 2500 экземпляров рыб лососевых видов, преимущественно это самцы горбуши", - сказали в полиции.У рыбаков также изъяли орудия лова и два транспортных средства.

https://ria.ru/20210726/zemlyatresenie-1743016677.html

елизово

соболевский район

камчатский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елизово, соболевский район, камчатский край, происшествия