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Между Россией и Литвой планируют построить туристический веломаршрут
Между Россией и Литвой планируют построить туристический веломаршрут - РИА Новости, 27.07.2021
Между Россией и Литвой планируют построить туристический веломаршрут
Новый приграничный веломаршрут с 2023 года соединит литовскую Палангу и российский Светлогорск, сообщает "Европульс". РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T15:40
2021-07-27T15:40
2021-07-27T15:40
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Новый приграничный веломаршрут с 2023 года соединит литовскую Палангу и российский Светлогорск, сообщает "Европульс".Предполагается, что проект станет частью программы приграничного сотрудничества двух стран.Веломаршрут планируется оборудовать станциями, где можно зарядить гаджеты, а в Светлогорске и Паланге хотят построить парковки для двухколесного транспорта и специальные места для отдыха.Сейчас разрабатываются карты и мобильное приложение с навигатором, устанавливаются терминалы и информационные стенды.
https://ria.ru/20210414/pribaltika-1728099626.html
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