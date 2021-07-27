Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210727/litva-1743048461.html
Между Россией и Литвой планируют построить туристический веломаршрут
Между Россией и Литвой планируют построить туристический веломаршрут - РИА Новости, 27.07.2021
Между Россией и Литвой планируют построить туристический веломаршрут
Новый приграничный веломаршрут с 2023 года соединит литовскую Палангу и российский Светлогорск, сообщает "Европульс". РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T15:40
2021-07-27T15:40
куда поехать
велоспорт
туристы
калининградская область
туризм
туризм
новости - туризм
литва
светлогорск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575481270_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_661cdbe96209ccdb66e584191fb10f80.jpg
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Новый приграничный веломаршрут с 2023 года соединит литовскую Палангу и российский Светлогорск, сообщает "Европульс".Предполагается, что проект станет частью программы приграничного сотрудничества двух стран.Веломаршрут планируется оборудовать станциями, где можно зарядить гаджеты, а в Светлогорске и Паланге хотят построить парковки для двухколесного транспорта и специальные места для отдыха.Сейчас разрабатываются карты и мобильное приложение с навигатором, устанавливаются терминалы и информационные стенды.
https://ria.ru/20210414/pribaltika-1728099626.html
калининградская область
литва
светлогорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575481270_395:0:3126:2048_1920x0_80_0_0_313cc6a5f83704217c131bac03ca93d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
куда поехать, велоспорт, туристы, калининградская область, туризм, новости - туризм, литва, светлогорск
15:40 27.07.2021
 

Между Россией и Литвой планируют построить туристический веломаршрут

© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанкМужчина отдыхает на пляже в поселке Бузовна в Азербайджане
Мужчина отдыхает на пляже в поселке Бузовна в Азербайджане - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© Sputnik / Мурад Оруджев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Новый приграничный веломаршрут с 2023 года соединит литовскую Палангу и российский Светлогорск, сообщает "Европульс".
Предполагается, что проект станет частью программы приграничного сотрудничества двух стран.
Веломаршрут планируется оборудовать станциями, где можно зарядить гаджеты, а в Светлогорске и Паланге хотят построить парковки для двухколесного транспорта и специальные места для отдыха.
Сейчас разрабатываются карты и мобильное приложение с навигатором, устанавливаются терминалы и информационные стенды.
Латвийское побережье - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
14 апреля, 00:26Туризм
Литву, Латвию и Эстонию соединит стодневный пешеходный маршрут
 
Туризмкуда поехатьВелоспорттуристыКалининградская областьТуризмНовости - ТуризмЛитваСветлогорск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:16В генпрокуратуре раскрыли суть конвенции по борьбе с IT-преступностью
06:51Минобороны Армении сообщило о локальных боях на границе с Азербайджаном
06:38Российские пловцы выиграли серебро Олимпиады в эстафете 4х200 метров кролем
06:30При взрыве газа в многоквартирном доме в Барнауле пострадали два человека
06:27Торговые сети в Москве достигли планки в 60% вакцинировавшихся сотрудников
05:40Поставщики предупредили о резком повышении цен на кофе
05:35В ОАК раскрыли место сборки истребителя пятого поколения Checkmate
05:13В природном парке в Красноярском крае медведь убил человека
05:08Инфекционист рассказал, кто подвержен риску тромбоза при COVID-19
04:15Российских автомобилистов предупредили о новом мошенничестве
03:46От журналистов в Белом доме вновь потребовали носить маски
03:41Эксперт рассказал, почему у "Науки" есть только одна попытка стыковки с МКС
03:28Украинцев призвали готовиться "ползти на коленях" к России за газом
03:15Специалист назвал случаи, когда могут списать долги за ЖКХ
03:15Россия предложила ООН расширить номенклатуру киберпреступлений
03:15Ученые заявили об ухудшении климатических показателей
03:11В "Векторе" объяснили, почему пандемия COVID-19 может затянуться
03:00Юрист назвал лучший способ борьбы с курильщиками в подъездах многоэтажек
02:59Байден избегает санкций против Путина и его окружения, пишет Politico
02:26Банк России ужесточит регулирование выдачи ипотеки
Лента новостейМолния