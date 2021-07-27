https://ria.ru/20210727/litva-1743048461.html

Между Россией и Литвой планируют построить туристический веломаршрут

Между Россией и Литвой планируют построить туристический веломаршрут - РИА Новости, 27.07.2021

Между Россией и Литвой планируют построить туристический веломаршрут

Новый приграничный веломаршрут с 2023 года соединит литовскую Палангу и российский Светлогорск, сообщает "Европульс". РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T15:40

2021-07-27T15:40

2021-07-27T15:40

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Новый приграничный веломаршрут с 2023 года соединит литовскую Палангу и российский Светлогорск, сообщает "Европульс".Предполагается, что проект станет частью программы приграничного сотрудничества двух стран.Веломаршрут планируется оборудовать станциями, где можно зарядить гаджеты, а в Светлогорске и Паланге хотят построить парковки для двухколесного транспорта и специальные места для отдыха.Сейчас разрабатываются карты и мобильное приложение с навигатором, устанавливаются терминалы и информационные стенды.

https://ria.ru/20210414/pribaltika-1728099626.html

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