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Число жертв взрыва в немецком Леверкузене выросло до двух
Число жертв взрыва в немецком Леверкузене выросло до двух - РИА Новости, 27.07.2021
Число жертв взрыва в немецком Леверкузене выросло до двух
Число жертв взрыва и пожара в химпарке немецкого Леверкузена выросло до двух человек, сообщила пресс-служба предприятия, на котором базируются около 70... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T20:30
2021-07-27T20:51
леверкузен
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БЕРЛИН, 27 июл - РИА Новости. Число жертв взрыва и пожара в химпарке немецкого Леверкузена выросло до двух человек, сообщила пресс-служба предприятия, на котором базируются около 70 компаний."Печальная уверенность в ходе спасательных работ: в результате взрыва погиб еще один человек", - сообщила пресс-служба.В заявлении указано, что число пропавших без вести составляет пять человек, "их поиски продолжаются".Ранее в химпарке заявили о том, что в результате катастрофы один человек погиб, 31 пострадали, четыре человека пропали без вести.Мощный взрыв прогремел во вторник утром на заводе по сжиганию опасных отходов центра утилизации в химпарке Chempark в немецком городе Леверкузен (Северный Рейн-Вестфалия). Пострадало три резервуара, в которых находились растворители - производственные отходы клиентов Chempark - с уровнем заполнения от 200 до 300 кубометров на резервуар. Вода, примененная для тушения, собрана, в Леверкузене проводится регулярный замер воздуха на наличие отравляющих веществ.Компания Currenta является оператором Chempark с тремя филиалами - в Леверкузене, Дормагене и Крефельд-Юрдингене, это один из крупнейших химических парков в Европе, где базируется более 70 компаний. После взрыва над городом поднялся многометровый столб черного и белого дыма, в настоящее время облако рассеялось.В сообщении пресс-службы химпарка также указано, что причины катастрофы до сих пор неизвестны. Из-за "временно незащищенного" электроснабжения сотрудников администрации предприятий на территории промзоны ранее попросили покинуть рабочие место, однако в настоящее время офисы "приведены в безопасное состояние". Электроснабжение восстановлено, компании смогли возобновить регулярную деятельность.
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леверкузен, в мире
20:30 27.07.2021 (обновлено: 20:51 27.07.2021)
 
Число жертв взрыва в немецком Леверкузене выросло до двух

Число жертв взрыва и пожара в химпарке немецкого Леверкузена выросло до двух

© REUTERS / Anna FrossВзрыв на мусоросжигающем предприятии в Леверкузене, Германия
Взрыв на мусоросжигающем предприятии в Леверкузене, Германия - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© REUTERS / Anna Fross
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БЕРЛИН, 27 июл - РИА Новости. Число жертв взрыва и пожара в химпарке немецкого Леверкузена выросло до двух человек, сообщила пресс-служба предприятия, на котором базируются около 70 компаний.
"Печальная уверенность в ходе спасательных работ: в результате взрыва погиб еще один человек", - сообщила пресс-служба.
В заявлении указано, что число пропавших без вести составляет пять человек, "их поиски продолжаются".
Ранее в химпарке заявили о том, что в результате катастрофы один человек погиб, 31 пострадали, четыре человека пропали без вести.
Мощный взрыв прогремел во вторник утром на заводе по сжиганию опасных отходов центра утилизации в химпарке Chempark в немецком городе Леверкузен (Северный Рейн-Вестфалия). Пострадало три резервуара, в которых находились растворители - производственные отходы клиентов Chempark - с уровнем заполнения от 200 до 300 кубометров на резервуар. Вода, примененная для тушения, собрана, в Леверкузене проводится регулярный замер воздуха на наличие отравляющих веществ.
Компания Currenta является оператором Chempark с тремя филиалами - в Леверкузене, Дормагене и Крефельд-Юрдингене, это один из крупнейших химических парков в Европе, где базируется более 70 компаний. После взрыва над городом поднялся многометровый столб черного и белого дыма, в настоящее время облако рассеялось.
В сообщении пресс-службы химпарка также указано, что причины катастрофы до сих пор неизвестны. Из-за "временно незащищенного" электроснабжения сотрудников администрации предприятий на территории промзоны ранее попросили покинуть рабочие место, однако в настоящее время офисы "приведены в безопасное состояние". Электроснабжение восстановлено, компании смогли возобновить регулярную деятельность.
 
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