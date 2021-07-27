https://ria.ru/20210727/leverkuzen-1743172027.html

В немецком Леверкузене после пожара на химзаводе выпала сажа

В немецком Леверкузене после пожара на химзаводе выпала сажа - РИА Новости, 27.07.2021

В немецком Леверкузене после пожара на химзаводе выпала сажа

В немецком Леверкузене после пожара на химзаводе выпала сажа, власти призывают горожан по возможности не заносить сажу и пепел в квартиры, снимать уличную обувь РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T20:23

2021-07-27T20:23

2021-07-27T20:23

леверкузен

северный рейн-вестфалия

европа

в мире

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БЕРЛИН, 27 июл - РИА Новости. В немецком Леверкузене после пожара на химзаводе выпала сажа, власти призывают горожан по возможности не заносить сажу и пепел в квартиры, снимать уличную обувь и оставлять ее перед входной дверью."Земельное ведомство по охране природы, окружающей среды и защиты потребителей LANUV проверило осадки сажи. О выпадении сажи сообщалось от (района Леверкузена) Бюрига до границы Кюперштега, Опладена, Кетингена и Люценкирхена. Это частицы размером от цента до одного евро, имеющие маслянистую консистенцию. Поэтому действует рекомендация: пожалуйста, не приносите сажу в квартиру, то есть снимите обувь и оставьте ее перед входной дверью", - говорится на сайте городской администрации.В сообщении говорится, что, по официальным данным, в катастрофе один человек погиб, 31 пострадали, трое числятся пропавшими. Пожар взят под контроль. Предупреждение об угрозе окончательно отменено во всем городе, пробы воздуха пока не содержат отравляющих веществ.Мощный взрыв прогремел во вторник утром на заводе по сжиганию опасных отходов центра утилизации в химпарке Chempark в немецком городе Леверкузен (Северный Рейн-Вестфалия). Пострадало три резервуара, в которых находились растворители - производственные отходы клиентов Chempark - с уровнем заполнения от 200 до 300 кубометров на резервуар. Вода, примененная для тушения, собрана, в Леверкузене проводится регулярный замер воздуха на наличие отравляющих веществ.Компания Currenta является оператором Chempark с тремя филиалами - в Леверкузене, Дормагене и Крефельд-Юрдингене, это один из крупнейших химических парков в Европе, где базируется более 70 компаний. После взрыва над городом поднялся многометровый столб черного и белого дыма, в настоящее время облако рассеялось.

https://ria.ru/20210727/leverkuzen-1743132264.html

леверкузен

северный рейн-вестфалия

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

леверкузен, северный рейн-вестфалия, европа, в мире