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Замеры воздуха в Леверкузене после взрыва показали "зеленую зону"
Замеры воздуха в Леверкузене после взрыва показали "зеленую зону" - РИА Новости, 27.07.2021
Замеры воздуха в Леверкузене после взрыва показали "зеленую зону"
Ситуация на месте взрыва на заводе в немецком Леверкузене стабильная, проведенные замеры воздуха показывают пока значения в "зеленой зоне", сообщает сайт... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T16:42
2021-07-27T16:44
леверкузен
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БЕРЛИН, 27 июл - РИА Новости. Ситуация на месте взрыва на заводе в немецком Леверкузене стабильная, проведенные замеры воздуха показывают пока значения в "зеленой зоне", сообщает сайт местной администрации.Взрыв произошел на химическом предприятии компании Currenta во вторник утром около 9.40 (10.40 мск), причины пока не установлены. Как заявил представитель компании оператора Chempark, ЧП случилось на топливном складе при мусоросжигательной линии, на которой утилизировали отходы химзавода, там хранились, в частности, хлорсодержащие растворители. Точный состав выбросов пока неизвестен, пожар на месте взрыва потушен, идет розыск четырех пропавших без вести. В результате катастрофы один человек погиб, 16 получили ранения. После взрыва над городом поднялся густой столб черного дыма."Предупреждение спасателей о том, что окна и двери в затронутых городских районах (расположенным рядом с местом катастрофы – ред.) нужно держать закрытыми, сохраняется. Затронутый район закрыт для посещения, можно предпринимать только срочно необходимые поездки. Предупреждении об угрозе остается в силе", - сообщается на сайте города."В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий тушения пожара. Горели жидкие растворители. По данным Chempark, в настоящее время нельзя ожидать эскалации ситуации. Ситуация на месте стабильная. По данным земельного управления по вопросам природы, окружающей среды и защиты потребителей (LANUV), пока невозможно оценить, можно ли будет обнаружить соответствующие вещества в осадках. Детские площадки в (районах) Бюриг и Опладен временно закрыты в качестве меры предосторожности до дальнейшего уведомления. Измеренные значения (воздуха – ред.) в настоящее время находятся в "зеленой зоне", - добавили в городской администрации.
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РИА Новости
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96
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леверкузен, в мире
16:42 27.07.2021 (обновлено: 16:44 27.07.2021)
 
Замеры воздуха в Леверкузене после взрыва показали "зеленую зону"

Власти: замеры воздуха в немецком Леверкузене после взрыва показывают "зеленую зону"

© REUTERS / Anna FrossВзрыв на мусоросжигающем предприятии в Леверкузене, Германия
Взрыв на мусоросжигающем предприятии в Леверкузене, Германия - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© REUTERS / Anna Fross
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БЕРЛИН, 27 июл - РИА Новости. Ситуация на месте взрыва на заводе в немецком Леверкузене стабильная, проведенные замеры воздуха показывают пока значения в "зеленой зоне", сообщает сайт местной администрации.
Взрыв произошел на химическом предприятии компании Currenta во вторник утром около 9.40 (10.40 мск), причины пока не установлены. Как заявил представитель компании оператора Chempark, ЧП случилось на топливном складе при мусоросжигательной линии, на которой утилизировали отходы химзавода, там хранились, в частности, хлорсодержащие растворители. Точный состав выбросов пока неизвестен, пожар на месте взрыва потушен, идет розыск четырех пропавших без вести. В результате катастрофы один человек погиб, 16 получили ранения. После взрыва над городом поднялся густой столб черного дыма.
"Предупреждение спасателей о том, что окна и двери в затронутых городских районах (расположенным рядом с местом катастрофы – ред.) нужно держать закрытыми, сохраняется. Затронутый район закрыт для посещения, можно предпринимать только срочно необходимые поездки. Предупреждении об угрозе остается в силе", - сообщается на сайте города.
"В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий тушения пожара. Горели жидкие растворители. По данным Chempark, в настоящее время нельзя ожидать эскалации ситуации. Ситуация на месте стабильная. По данным земельного управления по вопросам природы, окружающей среды и защиты потребителей (LANUV), пока невозможно оценить, можно ли будет обнаружить соответствующие вещества в осадках. Детские площадки в (районах) Бюриг и Опладен временно закрыты в качестве меры предосторожности до дальнейшего уведомления. Измеренные значения (воздуха – ред.) в настоящее время находятся в "зеленой зоне", - добавили в городской администрации.
 
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