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В Самарской области начали производить лекарство для лечения COVID-19
В Самарской области начали производить лекарство для лечения COVID-19 - РИА Новости, 27.07.2021
В Самарской области начали производить лекарство для лечения COVID-19
Препарат "Арепливир" для лечения коронавируса будут производить на предприятии "Озон фарм" в Самарской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T16:28
2021-07-27T18:27
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
дмитрий азаров
самарская область
общество
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САМАРА, 27 июл - РИА Новости. Препарат "Арепливир" для лечения коронавируса будут производить на предприятии "Озон фарм" в Самарской области, сообщает пресс-служба правительства региона."Во вторник, 27 июля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров дал старт работе второй линии производства лекарственных препаратов компании "Озон фарм"… Здесь будет налажен выпуск препарата "Арепливир". Сегодня врачи используют его для лечения больных коронавирусной инфекций", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, "Озон фарм" расположено на территории Особой экономической зоны "Тольятти" и является одним из крупнейших фармацевтических предприятий в России. В настоящее время на первой линии завод выпускает более 25 наименований лекарственных средств, среди которых есть препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Вторая линия позволит производить еще 17 наименований, большинство из которых относятся к жизненно важным препаратам.С запуском второй линии было дополнительно создано 82 дополнительных рабочих места. Всего в "Озон фарм" в настоящее время работают 353 человека. На новом участке установлено немецкое и итальянское оборудование компаний BOHLE и Marchecini. Суточная производительность линии составит до 275 тысяч упаковок лекарств. "Это впечатляющие объемы. И по расчетам такое количество препаратов поможет обеспечить лечение более миллиона пациентов в месяц", – цитирует Азарова пресс-служба.По словам заместителя директора по производству "Озон фарм" Олега Минакова, инвестиции компании составили чуть более 3 миллиардов рублей. "И мы готовы в случае необходимости запустить производство еще целого ряда лекарств на имеющихся мощностях", – сказал Минаков.Отмечается, что "Озон фарм" производит готовые лекарственные формы из закупаемого сырья в соответствии с международными стандартами, программа завода полностью ориентирована на импортозамещение и выпуск наиболее современных и жизненно необходимых лекарств для терапии различных заболеваний."Реализация такого проекта отвечает важнейшей задаче обеспечения наших граждан качественными и доступными по цене лекарственными препаратами. Продукция компании, лидера отечественного рынка фарминдустрии, успешно реализуется во многих странах – это очень важно", - отметил Азаров.По словам генерального директора ОЭЗ "Тольятти" Сергея Андреева, на территории особой экономической зоны строятся еще два предприятия по изготовлению лекарственных форм, ориентированных на импортозамещение, а также готовится к запуску предприятие компании "Полифарм", которое обещает обеспечить рынок качественными и доступными по цене лекарственными препаратами.
https://ria.ru/20210720/kosmos-1742057415.html
https://ria.ru/20210629/samara-1739068509.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, дмитрий азаров, самарская область, общество
16:28 27.07.2021 (обновлено: 18:27 27.07.2021)
 
В Самарской области начали производить лекарство для лечения COVID-19

Лекарство для лечения COVID-19 будут производить на предприятии "Озон фарм" в Самарской области

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВид на Самару с реки Волга
Вид на Самару с реки Волга - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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САМАРА, 27 июл - РИА Новости. Препарат "Арепливир" для лечения коронавируса будут производить на предприятии "Озон фарм" в Самарской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Во вторник, 27 июля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров дал старт работе второй линии производства лекарственных препаратов компании "Озон фарм"… Здесь будет налажен выпуск препарата "Арепливир". Сегодня врачи используют его для лечения больных коронавирусной инфекций", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, "Озон фарм" расположено на территории Особой экономической зоны "Тольятти" и является одним из крупнейших фармацевтических предприятий в России. В настоящее время на первой линии завод выпускает более 25 наименований лекарственных средств, среди которых есть препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Вторая линия позволит производить еще 17 наименований, большинство из которых относятся к жизненно важным препаратам.
С запуском второй линии было дополнительно создано 82 дополнительных рабочих места. Всего в "Озон фарм" в настоящее время работают 353 человека. На новом участке установлено немецкое и итальянское оборудование компаний BOHLE и Marchecini. Суточная производительность линии составит до 275 тысяч упаковок лекарств. "Это впечатляющие объемы. И по расчетам такое количество препаратов поможет обеспечить лечение более миллиона пациентов в месяц", – цитирует Азарова пресс-служба.
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По словам заместителя директора по производству "Озон фарм" Олега Минакова, инвестиции компании составили чуть более 3 миллиардов рублей. "И мы готовы в случае необходимости запустить производство еще целого ряда лекарств на имеющихся мощностях", – сказал Минаков.
Отмечается, что "Озон фарм" производит готовые лекарственные формы из закупаемого сырья в соответствии с международными стандартами, программа завода полностью ориентирована на импортозамещение и выпуск наиболее современных и жизненно необходимых лекарств для терапии различных заболеваний.
"Реализация такого проекта отвечает важнейшей задаче обеспечения наших граждан качественными и доступными по цене лекарственными препаратами. Продукция компании, лидера отечественного рынка фарминдустрии, успешно реализуется во многих странах – это очень важно", - отметил Азаров.
По словам генерального директора ОЭЗ "Тольятти" Сергея Андреева, на территории особой экономической зоны строятся еще два предприятия по изготовлению лекарственных форм, ориентированных на импортозамещение, а также готовится к запуску предприятие компании "Полифарм", которое обещает обеспечить рынок качественными и доступными по цене лекарственными препаратами.
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