https://ria.ru/20210727/latviya-1743172327.html
На белорусско-латвийской границе задержали мигрантов из Ирака
На белорусско-латвийской границе задержали мигрантов из Ирака - РИА Новости, 27.07.2021
На белорусско-латвийской границе задержали мигрантов из Ирака
Государственная пограничная охрана Латвии задержала девятерых граждан Ирака, которые незаконно пересекли границу с Белоруссией, говорится в сообщении... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T20:25
2021-07-27T20:25
2021-07-27T22:03
мигранты
александр лукашенко
латвия
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741147415_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_846cc5c2a9292cea6caf9d9495f52f1f.jpg
РИГА, 27 июл – РИА Новости. Государственная пограничная охрана Латвии задержала девятерых граждан Ирака, которые незаконно пересекли границу с Белоруссией, говорится в сообщении Государственной погранохраны страны."Граждане Ирака были задержаны недалеко от границы Латвии и Беларуси по наводке местного жителя. Возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы в группе. Задержанные находятся в Центре задержанных иностранцев в Даугавпилсе", - говорится в сообщении.Ранее Погранохрана Латвии усилила охрану восточной границы из-за наплыва мигрантов в соседней Литве. На границу также были направлены военнослужащие Национальных вооруженных сил.Белорусский президент Александр Лукашенко ранее заявлял, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".
https://ria.ru/20210712/deputat-1740955561.html
латвия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741147415_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b2e9937ad275888d1d07460bce183b0a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мигранты, александр лукашенко, латвия, белоруссия, в мире
20:25 27.07.2021 (обновлено: 22:03 27.07.2021)
На белорусско-латвийской границе задержали мигрантов из Ирака
В Латвии за незаконное пересечение границы с Белоруссией задержали мигрантов из Ирака