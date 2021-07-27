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На белорусско-латвийской границе задержали мигрантов из Ирака
На белорусско-латвийской границе задержали мигрантов из Ирака - РИА Новости, 27.07.2021
На белорусско-латвийской границе задержали мигрантов из Ирака
Государственная пограничная охрана Латвии задержала девятерых граждан Ирака, которые незаконно пересекли границу с Белоруссией, говорится в сообщении... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T20:25
2021-07-27T22:03
мигранты
александр лукашенко
латвия
белоруссия
в мире
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РИГА, 27 июл – РИА Новости. Государственная пограничная охрана Латвии задержала девятерых граждан Ирака, которые незаконно пересекли границу с Белоруссией, говорится в сообщении Государственной погранохраны страны."Граждане Ирака были задержаны недалеко от границы Латвии и Беларуси по наводке местного жителя. Возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы в группе. Задержанные находятся в Центре задержанных иностранцев в Даугавпилсе", - говорится в сообщении.Ранее Погранохрана Латвии усилила охрану восточной границы из-за наплыва мигрантов в соседней Литве. На границу также были направлены военнослужащие Национальных вооруженных сил.Белорусский президент Александр Лукашенко ранее заявлял, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".
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мигранты, александр лукашенко, латвия, белоруссия, в мире
20:25 27.07.2021 (обновлено: 22:03 27.07.2021)
 
На белорусско-латвийской границе задержали мигрантов из Ирака

В Латвии за незаконное пересечение границы с Белоруссией задержали мигрантов из Ирака

© REUTERS / Janis LaizansСолдаты литовской армии устанавливают забор из колючей проволоки на границе с Белоруссией в городе Друскининкай
Солдаты литовской армии устанавливают забор из колючей проволоки на границе с Белоруссией в городе Друскининкай - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© REUTERS / Janis Laizans
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РИГА, 27 июл – РИА Новости. Государственная пограничная охрана Латвии задержала девятерых граждан Ирака, которые незаконно пересекли границу с Белоруссией, говорится в сообщении Государственной погранохраны страны.
"Граждане Ирака были задержаны недалеко от границы Латвии и Беларуси по наводке местного жителя. Возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы в группе. Задержанные находятся в Центре задержанных иностранцев в Даугавпилсе", - говорится в сообщении.
Погранпереход Григоровщина на белорусско-латвийской границе - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля, 16:37
В Латвии призвали НАТО встать на защиту границы с Белоруссией
Ранее Погранохрана Латвии усилила охрану восточной границы из-за наплыва мигрантов в соседней Литве. На границу также были направлены военнослужащие Национальных вооруженных сил.
Белорусский президент Александр Лукашенко ранее заявлял, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".
 
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