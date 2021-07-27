https://ria.ru/20210727/latviya-1743172327.html

На белорусско-латвийской границе задержали мигрантов из Ирака

На белорусско-латвийской границе задержали мигрантов из Ирака - РИА Новости, 27.07.2021

На белорусско-латвийской границе задержали мигрантов из Ирака

Государственная пограничная охрана Латвии задержала девятерых граждан Ирака, которые незаконно пересекли границу с Белоруссией, говорится в сообщении... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T20:25

2021-07-27T20:25

2021-07-27T22:03

мигранты

александр лукашенко

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белоруссия

в мире

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РИГА, 27 июл – РИА Новости. Государственная пограничная охрана Латвии задержала девятерых граждан Ирака, которые незаконно пересекли границу с Белоруссией, говорится в сообщении Государственной погранохраны страны."Граждане Ирака были задержаны недалеко от границы Латвии и Беларуси по наводке местного жителя. Возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы в группе. Задержанные находятся в Центре задержанных иностранцев в Даугавпилсе", - говорится в сообщении.Ранее Погранохрана Латвии усилила охрану восточной границы из-за наплыва мигрантов в соседней Литве. На границу также были направлены военнослужащие Национальных вооруженных сил.Белорусский президент Александр Лукашенко ранее заявлял, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20210712/deputat-1740955561.html

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мигранты, александр лукашенко, латвия, белоруссия, в мире