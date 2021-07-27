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В Госдуме ответили на идею сделки с Турцией по Крыму
В Госдуме ответили на идею сделки с Турцией по Крыму - РИА Новости, 27.07.2021
В Госдуме ответили на идею сделки с Турцией по Крыму
Депутат ГД Руслан Бальбек заявил, что Россия не собирается участвовать в "тараканьих бегах" по признанию Крыма российским. РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T15:37
2021-07-27T15:37
россия
руслан бальбек
дмитрий песков
владимир путин
кипр
северный кипр
турция
республика крым
оон
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Депутат ГД Руслан Бальбек заявил, что Россия не собирается участвовать в "тараканьих бегах" по признанию Крыма российским.Ранее профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал заявил "Ленте.ру", что Россия и Турция смогут договориться по вопросу статуса Крыма, если Москва признает независимым государством самопровозглашенную Турецкую республику Северного Кипра. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские регионы не могут быть и никогда не будут предметом каких-либо сделок."Ни одна страна мира не может сказать, что мы предлагали ей какие-то преференции или соглашались на её условия для признания российского статуса Крыма. И Турция тоже не будет исключением. Хотят - пусть признают без всяких условий, не хотят - пусть не признают, это их сугубо внутреннее дело. Но участвовать в тараканьих бегах по признанию полуострова мы не собираемся", - сказал Бальбек РИА Новости.Как подчеркнул депутат, для России Крым признан, "а что касается остальных - так их позиции на наше мнение не влияют"."Ну и такой уважаемый человек, как профессор, раз уж он знаток политики, прекрасно это знает, зачем же наводить тень на плетень по каким-то уступкам насчёт Северного Кипра и полетов турецких авиакомпаний. Главное, что наши туристы признают Крым, а мнение чужих нам не так интересно", - заключил Бальбек.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года. В 1983 году на севере острова была провозглашена Турецкая республика Северного Кипра, не признанная мировым сообществом. Международно признанной остается лишь Республика Кипр, де-факто контролирующая юг острова. Греческая и турецкая общины острова много лет вели переговоры о политическом воссоединении Кипра, но пока не преуспели в этом.
https://ria.ru/20210727/krym-1743098386.html
https://ria.ru/20210727/krym-1743089141.html
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россия
кипр
северный кипр
турция
республика крым
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россия, руслан бальбек, дмитрий песков, владимир путин, кипр, северный кипр, турция, республика крым, оон, в мире
15:37 27.07.2021
 
В Госдуме ответили на идею сделки с Турцией по Крыму

Депутат Бальбек: Россия не собирается участвовать в "тараканьих бегах" по признанию Крыма российским

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРуслан Бальбек
Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Депутат ГД Руслан Бальбек заявил, что Россия не собирается участвовать в "тараканьих бегах" по признанию Крыма российским.
Ранее профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал заявил "Ленте.ру", что Россия и Турция смогут договориться по вопросу статуса Крыма, если Москва признает независимым государством самопровозглашенную Турецкую республику Северного Кипра. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские регионы не могут быть и никогда не будут предметом каких-либо сделок.
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"Ни одна страна мира не может сказать, что мы предлагали ей какие-то преференции или соглашались на её условия для признания российского статуса Крыма. И Турция тоже не будет исключением. Хотят - пусть признают без всяких условий, не хотят - пусть не признают, это их сугубо внутреннее дело. Но участвовать в тараканьих бегах по признанию полуострова мы не собираемся", - сказал Бальбек РИА Новости.
Как подчеркнул депутат, для России Крым признан, "а что касается остальных - так их позиции на наше мнение не влияют".
"Ну и такой уважаемый человек, как профессор, раз уж он знаток политики, прекрасно это знает, зачем же наводить тень на плетень по каким-то уступкам насчёт Северного Кипра и полетов турецких авиакомпаний. Главное, что наши туристы признают Крым, а мнение чужих нам не так интересно", - заключил Бальбек.
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Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года. В 1983 году на севере острова была провозглашена Турецкая республика Северного Кипра, не признанная мировым сообществом. Международно признанной остается лишь Республика Кипр, де-факто контролирующая юг острова. Греческая и турецкая общины острова много лет вели переговоры о политическом воссоединении Кипра, но пока не преуспели в этом.
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