https://ria.ru/20210727/krym-1743115249.html

В Госдуме ответили на идею сделки с Турцией по Крыму

В Госдуме ответили на идею сделки с Турцией по Крыму - РИА Новости, 27.07.2021

В Госдуме ответили на идею сделки с Турцией по Крыму

Депутат ГД Руслан Бальбек заявил, что Россия не собирается участвовать в "тараканьих бегах" по признанию Крыма российским. РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T15:37

2021-07-27T15:37

2021-07-27T15:37

россия

руслан бальбек

дмитрий песков

владимир путин

кипр

северный кипр

турция

республика крым

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/156202/09/1562020959_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_d60a642932b7d882d13f8fef59e08bf7.jpg

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Депутат ГД Руслан Бальбек заявил, что Россия не собирается участвовать в "тараканьих бегах" по признанию Крыма российским.Ранее профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал заявил "Ленте.ру", что Россия и Турция смогут договориться по вопросу статуса Крыма, если Москва признает независимым государством самопровозглашенную Турецкую республику Северного Кипра. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские регионы не могут быть и никогда не будут предметом каких-либо сделок."Ни одна страна мира не может сказать, что мы предлагали ей какие-то преференции или соглашались на её условия для признания российского статуса Крыма. И Турция тоже не будет исключением. Хотят - пусть признают без всяких условий, не хотят - пусть не признают, это их сугубо внутреннее дело. Но участвовать в тараканьих бегах по признанию полуострова мы не собираемся", - сказал Бальбек РИА Новости.Как подчеркнул депутат, для России Крым признан, "а что касается остальных - так их позиции на наше мнение не влияют"."Ну и такой уважаемый человек, как профессор, раз уж он знаток политики, прекрасно это знает, зачем же наводить тень на плетень по каким-то уступкам насчёт Северного Кипра и полетов турецких авиакомпаний. Главное, что наши туристы признают Крым, а мнение чужих нам не так интересно", - заключил Бальбек.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года. В 1983 году на севере острова была провозглашена Турецкая республика Северного Кипра, не признанная мировым сообществом. Международно признанной остается лишь Республика Кипр, де-факто контролирующая юг острова. Греческая и турецкая общины острова много лет вели переговоры о политическом воссоединении Кипра, но пока не преуспели в этом.

https://ria.ru/20210727/krym-1743098386.html

https://ria.ru/20210727/krym-1743089141.html

https://ria.ru/20210727/krym-1743087840.html

россия

кипр

северный кипр

турция

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, руслан бальбек, дмитрий песков, владимир путин, кипр, северный кипр, турция, республика крым, оон, в мире