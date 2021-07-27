В Госдуме назвали слово "сделка" плохим по отношению к Крыму
Депутат Чепа назвал вопрос о сделке между Россией и Турцией по Крыму и Северному Кипру неправомерным
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВид на побережье Черного моря с вершины горы Ай-Петри в Крыму
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает неправомерным в принципе ставить вопрос о "сделке" между Россией и Турцией по обмену признания Крыма и турецкой республики Северного Кипра, отмечая, что в обоих случаях вопрос решает и должно решать волеизъявление граждан.
Турция и Россия могут заключить сделку по Крыму в обмен на признание Москвой Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) в качестве независимого государства, сказал "Ленте.ру" профессор турецкого университета Малтепе (Стамбул) Хасан Унал. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею турецкого профессора, заявил, что российские регионы не могут быть и никогда не будут предметом каких-либо сделок.
"Я вообще не приемлю слово "сделка". Мы говорим о свободе и волеизъявлении народа, проживающего как на территории Северного Кипра, так и на территории Крыма. И в данном случае Крым – это волеизлияние людей, которые референдумом подтверждают свое желание, и только поэтому мы защитили людей, проживающих на территории Крыма. Неважно, русскоязычные это, украинцы или крымские татары", - сказал Чепа РИА Новости.
По его словам, те, кто проживают на территории Северного Кипра, тоже должны высказать свое мнение на референдуме, и "надо определяться с этим".
"А сделка – это очень плохое слово, мне оно не нравится", - добавил депутат Госдумы.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года. В 1983 году на севере острова была провозглашена Турецкая республика Северного Кипра, не признанная мировым сообществом. Международно признанной остается лишь Республика Кипр, де-факто контролирующая юг острова. Греческая и турецкая общины острова много лет вели переговоры о политическом воссоединении Кипра, но пока не преуспели в этом.