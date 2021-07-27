Космонавты потренировались вручную стыковать модуль "Наука"
Космонавты на МКС потренировались вручную стыковать модуль "Наука" при отказе автоматики
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров во вторник провели тренировки на борту Международной космической станции (МКС) по ручной стыковке модуля "Наука" на случай отказа автоматики, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.
Многоцелевой лабораторный модуль "Наука" был запущен с космодрома Байконур 21 июля ракетой-носителем "Протон-М", его стыковка с МКС ожидается 29 июля.
18 апреля, 15:33НаукаМеждународная космическая станция (МКС)
Согласно переговорам, под руководством специалиста подмосковного Центра управления полетами Новицкий и Дубров по очереди провели тренировки по стыковке модуля "Наука" с использованием ручного телеоператорного режима управления (ТОРУ).
На "Науке" имеется автоматическая система сближения и стыковки "Курс", однако на случай ее отказа экипаж будет иметь возможность пристыковать модуль к станции в режиме ТОРУ. Для этого на компьютер в модуле "Звезда" космонавтам будет поступать изображение МКС с телекамеры "Науки", а также данные о скорости его сближения и дальности до станции. С помощью дистанционного режима экипаж сможет управлять двигателями модулями. Режим ТОРУ успешно используется космонавтами для стыковок беспилотных аппаратов уже около трёх десятков лет.
"Науку" начали строить в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС "Заря". В 2004 году было принято решение сэкономить на создании нового отсека для российского сегмента станции и переоборудовать "дублера" в полноценный летный модуль. Его запуск первоначально планировался в 2007 году, но по финансовым и техническим причинам был отложен суммарно на 14 лет.
В "Науке" есть спальное место космонавта, туалет, системы регенерации кислорода из воды и воды из урины, рабочие места для проведения экспериментов. Он также оборудован шлюзовой камерой для выноса наружу станции научного оборудования и европейским дистанционным манипулятором ERA.