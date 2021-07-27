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Наука
https://ria.ru/20210727/kosmonavty-1743179275.html
Космонавты потренировались вручную стыковать модуль "Наука"
Космонавты потренировались вручную стыковать модуль "Наука" - РИА Новости, 27.07.2021
Космонавты потренировались вручную стыковать модуль "Наука"
Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров во вторник провели тренировки на борту Международной космической станции (МКС) по ручной стыковке модуля... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T22:02
2021-07-27T22:02
наука
петр дубров
земля
олег новицкий
международная космическая станция (мкс)
центр управления полетами
космос - риа наука
наса
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров во вторник провели тренировки на борту Международной космической станции (МКС) по ручной стыковке модуля "Наука" на случай отказа автоматики, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.Многоцелевой лабораторный модуль "Наука" был запущен с космодрома Байконур 21 июля ракетой-носителем "Протон-М", его стыковка с МКС ожидается 29 июля.Согласно переговорам, под руководством специалиста подмосковного Центра управления полетами Новицкий и Дубров по очереди провели тренировки по стыковке модуля "Наука" с использованием ручного телеоператорного режима управления (ТОРУ).На "Науке" имеется автоматическая система сближения и стыковки "Курс", однако на случай ее отказа экипаж будет иметь возможность пристыковать модуль к станции в режиме ТОРУ. Для этого на компьютер в модуле "Звезда" космонавтам будет поступать изображение МКС с телекамеры "Науки", а также данные о скорости его сближения и дальности до станции. С помощью дистанционного режима экипаж сможет управлять двигателями модулями. Режим ТОРУ успешно используется космонавтами для стыковок беспилотных аппаратов уже около трёх десятков лет."Науку" начали строить в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС "Заря". В 2004 году было принято решение сэкономить на создании нового отсека для российского сегмента станции и переоборудовать "дублера" в полноценный летный модуль. Его запуск первоначально планировался в 2007 году, но по финансовым и техническим причинам был отложен суммарно на 14 лет.В "Науке" есть спальное место космонавта, туалет, системы регенерации кислорода из воды и воды из урины, рабочие места для проведения экспериментов. Он также оборудован шлюзовой камерой для выноса наружу станции научного оборудования и европейским дистанционным манипулятором ERA.
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петр дубров, земля, олег новицкий, международная космическая станция (мкс), центр управления полетами, космос - риа наука, наса
22:02 27.07.2021
 
Космонавты потренировались вручную стыковать модуль "Наука"

Космонавты на МКС потренировались вручную стыковать модуль "Наука" при отказе автоматики

CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКСМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКС
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров во вторник провели тренировки на борту Международной космической станции (МКС) по ручной стыковке модуля "Наука" на случай отказа автоматики, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.
Многоцелевой лабораторный модуль "Наука" был запущен с космодрома Байконур 21 июля ракетой-носителем "Протон-М", его стыковка с МКС ожидается 29 июля.
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18 апреля, 15:33Наука
Международная космическая станция (МКС)
Согласно переговорам, под руководством специалиста подмосковного Центра управления полетами Новицкий и Дубров по очереди провели тренировки по стыковке модуля "Наука" с использованием ручного телеоператорного режима управления (ТОРУ).
На "Науке" имеется автоматическая система сближения и стыковки "Курс", однако на случай ее отказа экипаж будет иметь возможность пристыковать модуль к станции в режиме ТОРУ. Для этого на компьютер в модуле "Звезда" космонавтам будет поступать изображение МКС с телекамеры "Науки", а также данные о скорости его сближения и дальности до станции. С помощью дистанционного режима экипаж сможет управлять двигателями модулями. Режим ТОРУ успешно используется космонавтами для стыковок беспилотных аппаратов уже около трёх десятков лет.
"Науку" начали строить в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС "Заря". В 2004 году было принято решение сэкономить на создании нового отсека для российского сегмента станции и переоборудовать "дублера" в полноценный летный модуль. Его запуск первоначально планировался в 2007 году, но по финансовым и техническим причинам был отложен суммарно на 14 лет.
В "Науке" есть спальное место космонавта, туалет, системы регенерации кислорода из воды и воды из урины, рабочие места для проведения экспериментов. Он также оборудован шлюзовой камерой для выноса наружу станции научного оборудования и европейским дистанционным манипулятором ERA.
 
НаукаПетр ДубровЗемляОлег НовицкийМеждународная космическая станция (МКС)Центр управления полетамиКосмос - РИА НаукаНАСА
 
 
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