https://ria.ru/20210727/kosmonavty-1743179275.html

Космонавты потренировались вручную стыковать модуль "Наука"

Космонавты потренировались вручную стыковать модуль "Наука" - РИА Новости, 27.07.2021

Космонавты потренировались вручную стыковать модуль "Наука"

Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров во вторник провели тренировки на борту Международной космической станции (МКС) по ручной стыковке модуля... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T22:02

2021-07-27T22:02

2021-07-27T22:02

наука

петр дубров

земля

олег новицкий

международная космическая станция (мкс)

центр управления полетами

космос - риа наука

наса

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров во вторник провели тренировки на борту Международной космической станции (МКС) по ручной стыковке модуля "Наука" на случай отказа автоматики, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.Многоцелевой лабораторный модуль "Наука" был запущен с космодрома Байконур 21 июля ракетой-носителем "Протон-М", его стыковка с МКС ожидается 29 июля.Согласно переговорам, под руководством специалиста подмосковного Центра управления полетами Новицкий и Дубров по очереди провели тренировки по стыковке модуля "Наука" с использованием ручного телеоператорного режима управления (ТОРУ).На "Науке" имеется автоматическая система сближения и стыковки "Курс", однако на случай ее отказа экипаж будет иметь возможность пристыковать модуль к станции в режиме ТОРУ. Для этого на компьютер в модуле "Звезда" космонавтам будет поступать изображение МКС с телекамеры "Науки", а также данные о скорости его сближения и дальности до станции. С помощью дистанционного режима экипаж сможет управлять двигателями модулями. Режим ТОРУ успешно используется космонавтами для стыковок беспилотных аппаратов уже около трёх десятков лет."Науку" начали строить в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС "Заря". В 2004 году было принято решение сэкономить на создании нового отсека для российского сегмента станции и переоборудовать "дублера" в полноценный летный модуль. Его запуск первоначально планировался в 2007 году, но по финансовым и техническим причинам был отложен суммарно на 14 лет.В "Науке" есть спальное место космонавта, туалет, системы регенерации кислорода из воды и воды из урины, рабочие места для проведения экспериментов. Он также оборудован шлюзовой камерой для выноса наружу станции научного оборудования и европейским дистанционным манипулятором ERA.

https://ria.ru/20210418/kosmos-1728820090.html

земля

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр дубров, земля, олег новицкий, международная космическая станция (мкс), центр управления полетами, космос - риа наука, наса