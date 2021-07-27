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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210727/koronavirus-1743140259.html
В Израиле зафиксировали рост заболеваемости COVID-19
В Израиле зафиксировали рост заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 27.07.2021
В Израиле зафиксировали рост заболеваемости COVID-19
Более 2 тысяч случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Израиле за сутки впервые с марта, сообщает министерство здравоохранения. РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T17:15
2021-07-27T17:20
распространение коронавируса
нафтали беннет
коронавирус covid-19
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 июл - РИА Новости. Более 2 тысяч случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Израиле за сутки впервые с марта, сообщает министерство здравоохранения.Как сообщает министерство, зафиксированы 2112 новых случаев заражения. Местные СМИ отмечают, что это наиболее высокий показатель с марта, 10% инфицированных недавно вернулись из-за границы.На данный момент 138 больных находятся в тяжелом состоянии, 26 на искусственной вентиляции легких.Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря прошлого года. С 10 января вакцинированные начали получать вторую дозу. Вакцинация подростков 12-15 лет в Израиле стартовала в начале июня.По последним данным, 5,76 миллиона привились первой дозой, 5,32 миллиона - второй.
https://ria.ru/20210719/koronavirus-1741831034.html
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нафтали беннет, коронавирус covid-19, израиль, в мире
17:15 27.07.2021 (обновлено: 17:20 27.07.2021)
 
В Израиле зафиксировали рост заболеваемости COVID-19

Минздрав Израиля: более двух тысяч случаев COVID-19 за сутки зафиксированы в стране впервые с марта

© РИА Новости / Амит Шааль / Перейти в фотобанкМужчина с женщиной на одной из улиц Тель-Авива
Мужчина с женщиной на одной из улиц Тель-Авива - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Амит Шааль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 июл - РИА Новости. Более 2 тысяч случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Израиле за сутки впервые с марта, сообщает министерство здравоохранения.
Как сообщает министерство, зафиксированы 2112 новых случаев заражения. Местные СМИ отмечают, что это наиболее высокий показатель с марта, 10% инфицированных недавно вернулись из-за границы.
Женщина на велосипеде на одной из улиц Тель-Авива - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
19 июля, 12:29Распространение коронавируса
Израиль ужесточит коронавирусные ограничения
На данный момент 138 больных находятся в тяжелом состоянии, 26 на искусственной вентиляции легких.
"У нас есть много людей, не относящихся к "антипрививочникам", они просто еще не удосужились. Обращаюсь ко всей молодежи старше 12 лет с призывом защитить бабушек и дедушек. Не сомневаюсь, что это необходимо сделать, чтобы защитить слабых и сохранить экономику", - приводит канцелярия слова премьер-министра Нафтали Беннета.
Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря прошлого года. С 10 января вакцинированные начали получать вторую дозу. Вакцинация подростков 12-15 лет в Израиле стартовала в начале июня.
По последним данным, 5,76 миллиона привились первой дозой, 5,32 миллиона - второй.
В каких странах введена обязательная вакцинация от COVID-19
13 июля, 13:29Инфографика
В каких странах введена обязательная вакцинация от COVID-19
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Распространение коронавирусаНафтали БеннетКоронавирус COVID-19ИзраильВ мире
 
 
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