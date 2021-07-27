https://ria.ru/20210727/koronavirus-1743140259.html

В Израиле зафиксировали рост заболеваемости COVID-19

В Израиле зафиксировали рост заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 27.07.2021

В Израиле зафиксировали рост заболеваемости COVID-19

Более 2 тысяч случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Израиле за сутки впервые с марта, сообщает министерство здравоохранения. РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T17:15

2021-07-27T17:15

2021-07-27T17:20

распространение коронавируса

нафтали беннет

коронавирус covid-19

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 июл - РИА Новости. Более 2 тысяч случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Израиле за сутки впервые с марта, сообщает министерство здравоохранения.Как сообщает министерство, зафиксированы 2112 новых случаев заражения. Местные СМИ отмечают, что это наиболее высокий показатель с марта, 10% инфицированных недавно вернулись из-за границы.На данный момент 138 больных находятся в тяжелом состоянии, 26 на искусственной вентиляции легких.Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря прошлого года. С 10 января вакцинированные начали получать вторую дозу. Вакцинация подростков 12-15 лет в Израиле стартовала в начале июня.По последним данным, 5,76 миллиона привились первой дозой, 5,32 миллиона - второй.

https://ria.ru/20210719/koronavirus-1741831034.html

израиль

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нафтали беннет, коронавирус covid-19, израиль, в мире