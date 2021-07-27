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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210727/koronavirus-1743084950.html
В Кремле объяснили, почему в России не удается справиться с коронавирусом
В Кремле объяснили, почему в России не удается справиться с коронавирусом - РИА Новости, 27.07.2021
В Кремле объяснили, почему в России не удается справиться с коронавирусом
В Кремле считают, что коренным образом справиться с распространением COVID-19 в России пока не удается из-за не столь высоких темпов вакцинации, заявил... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T12:56
2021-07-27T12:56
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. В Кремле считают, что коренным образом справиться с распространением COVID-19 в России пока не удается из-за не столь высоких темпов вакцинации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Не столь высокие темпы вакцинации являются причиной того, что мы не можем пока справиться коренным образом с распространением инфекции", - сказал Песков журналистам.Он подчеркнул, что только вакцинация определенного процента населения поможет "обуздать эту заразу".
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, дмитрий песков, общество
12:56 27.07.2021
 
В Кремле объяснили, почему в России не удается справиться с коронавирусом

Пресс-секретарь президента Песков: справиться с COVID-19 не удается из-за низких темпов вакцинации

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник с ампулой вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник с ампулой вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. В Кремле считают, что коренным образом справиться с распространением COVID-19 в России пока не удается из-за не столь высоких темпов вакцинации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Не столь высокие темпы вакцинации являются причиной того, что мы не можем пока справиться коренным образом с распространением инфекции", - сказал Песков журналистам.
Он подчеркнул, что только вакцинация определенного процента населения поможет "обуздать эту заразу".
В каких регионах России введена обязательная вакцинация
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация от COVID-19
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоДмитрий ПесковОбщество
 
 
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