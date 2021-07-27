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В Кремле объяснили, почему в России не удается справиться с коронавирусом
В Кремле объяснили, почему в России не удается справиться с коронавирусом - РИА Новости, 27.07.2021
В Кремле объяснили, почему в России не удается справиться с коронавирусом
В Кремле считают, что коренным образом справиться с распространением COVID-19 в России пока не удается из-за не столь высоких темпов вакцинации, заявил... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T12:56
2021-07-27T12:56
2021-07-27T12:56
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здоровье - общество
дмитрий песков
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. В Кремле считают, что коренным образом справиться с распространением COVID-19 в России пока не удается из-за не столь высоких темпов вакцинации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Не столь высокие темпы вакцинации являются причиной того, что мы не можем пока справиться коренным образом с распространением инфекции", - сказал Песков журналистам.Он подчеркнул, что только вакцинация определенного процента населения поможет "обуздать эту заразу".
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В Кремле объяснили, почему в России не удается справиться с коронавирусом
Пресс-секретарь президента Песков: справиться с COVID-19 не удается из-за низких темпов вакцинации