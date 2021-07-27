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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210727/koronavirus-1743073225.html
Мишустин назвал Сахалин одним из лидеров по вакцинации от COVID-19
Мишустин назвал Сахалин одним из лидеров по вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 27.07.2021
Мишустин назвал Сахалин одним из лидеров по вакцинации от COVID-19
Сахалинская область находится в числе российских регионов, которые наиболее активно организовали вакцинацию населения от коронавируса, заявил премьер-министр РФ РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T11:59
2021-07-27T11:59
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
россия
дальний восток
здоровье - общество
михаил мишустин
валерий лимаренко
татьяна голикова
сахалинская область
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 июл - РИА Новости. Сахалинская область находится в числе российских регионов, которые наиболее активно организовали вакцинацию населения от коронавируса, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с губернатором региона Валерием Лимаренко.Премьер также указал на успехи региона в расселении аварийного жилья, газификации. "Но все равно: все это хорошо, но без общения с людьми на месте сложно оценить, как именно люди думают о той работе, которая проводится властями, правительством", - добавил Мишустин.Он также обратил внимание губернатора на то, что достижение национальных целей развития остается важнейшим ориентиром для всех регионов. "Мне кажется, Сахалин - на Дальнем Востоке один из лидеров", - резюмировал глава кабмина РФ.На прошлой неделе вице-премьер РФ Татьяна Голикова говорила, что наиболее близки к 60% коллективного иммунитета к коронавирусу 17 регионов России, в их числе - Сахалинская область.
https://ria.ru/20210727/vaktsinatsiya-1743045015.html
россия
дальний восток
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вакцинация россиян от covid-19, россия, дальний восток, здоровье - общество, михаил мишустин, валерий лимаренко, татьяна голикова, сахалинская область
11:59 27.07.2021
 
Мишустин назвал Сахалин одним из лидеров по вакцинации от COVID-19

Премьер-министр Мишустин назвал Сахалин одним из лидеров по вакцинации от COVID-19

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник проводит вакцинацию в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве
Медицинский сотрудник проводит вакцинацию в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 июл - РИА Новости. Сахалинская область находится в числе российских регионов, которые наиболее активно организовали вакцинацию населения от коронавируса, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с губернатором региона Валерием Лимаренко.
"Я смотрю, что вы и по вакцинации в первых рядах тех, кто наиболее активным образом организовал эту работу", - заметил он.
Премьер также указал на успехи региона в расселении аварийного жилья, газификации. "Но все равно: все это хорошо, но без общения с людьми на месте сложно оценить, как именно люди думают о той работе, которая проводится властями, правительством", - добавил Мишустин.
Он также обратил внимание губернатора на то, что достижение национальных целей развития остается важнейшим ориентиром для всех регионов. "Мне кажется, Сахалин - на Дальнем Востоке один из лидеров", - резюмировал глава кабмина РФ.
На прошлой неделе вице-премьер РФ Татьяна Голикова говорила, что наиболее близки к 60% коллективного иммунитета к коронавирусу 17 регионов России, в их числе - Сахалинская область.
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Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19РоссияДальний ВостокЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинВалерий ЛимаренкоТатьяна ГоликоваСахалинская область
 
 
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