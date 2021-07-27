https://ria.ru/20210727/koronavirus-1743073225.html

Мишустин назвал Сахалин одним из лидеров по вакцинации от COVID-19

Мишустин назвал Сахалин одним из лидеров по вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 27.07.2021

Мишустин назвал Сахалин одним из лидеров по вакцинации от COVID-19

Сахалинская область находится в числе российских регионов, которые наиболее активно организовали вакцинацию населения от коронавируса, заявил премьер-министр РФ РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T11:59

2021-07-27T11:59

2021-07-27T11:59

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

россия

дальний восток

здоровье - общество

михаил мишустин

валерий лимаренко

татьяна голикова

сахалинская область

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 июл - РИА Новости. Сахалинская область находится в числе российских регионов, которые наиболее активно организовали вакцинацию населения от коронавируса, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с губернатором региона Валерием Лимаренко.Премьер также указал на успехи региона в расселении аварийного жилья, газификации. "Но все равно: все это хорошо, но без общения с людьми на месте сложно оценить, как именно люди думают о той работе, которая проводится властями, правительством", - добавил Мишустин.Он также обратил внимание губернатора на то, что достижение национальных целей развития остается важнейшим ориентиром для всех регионов. "Мне кажется, Сахалин - на Дальнем Востоке один из лидеров", - резюмировал глава кабмина РФ.На прошлой неделе вице-премьер РФ Татьяна Голикова говорила, что наиболее близки к 60% коллективного иммунитета к коронавирусу 17 регионов России, в их числе - Сахалинская область.

https://ria.ru/20210727/vaktsinatsiya-1743045015.html

россия

дальний восток

сахалинская область

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вакцинация россиян от covid-19, россия, дальний восток, здоровье - общество, михаил мишустин, валерий лимаренко, татьяна голикова, сахалинская область