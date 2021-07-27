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Россия внесла в ООН проект конвенции о борьбе с киберпреступностью
Россия внесла в ООН проект конвенции о борьбе с киберпреступностью - РИА Новости, 27.07.2021
Россия внесла в ООН проект конвенции о борьбе с киберпреступностью
Россия внесла в ООН проект конвенции о противодействии киберпреступности и криминальному использованию криптовалюты, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T16:35
2021-07-27T17:37
игорь краснов
вена
россия
генеральная прокуратура рф
оон
в мире
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Россия внесла в ООН проект конвенции о противодействии киберпреступности и криминальному использованию криптовалюты, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.Церемония прошла в штаб-квартире всемирной организации в Вене. Российскую межведомственную делегацию возглавил замгенпрокурора Петр Городов. Он передал документы исполняющему обязанности исполнительного директора Управления ООН по наркотикам и преступности Деннису Чатчавалиту.Таким образом, Россия стала первой страной, представившей проект универсальной конвенции по борьбе с информационной преступностью.Документ разработали эксперты межведомственной рабочей группы, которую в 2020 году сформировал генпрокурор Игорь Краснов на фоне "взрывного роста киберпреступности во всем мире".Подчеркивается, что документ расширяет сферу международного сотрудничества в вопросах выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам, включая выявление, арест, конфискацию и возврат активов.
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"Его преимущества очевидны" – Городов о проекте конвенции о борьбе с киберпреступностью
Россия внесла в специальный комитет ООН первый в мире проект конвенции о противодействии киберпреступности и криминальному использованию криптовалюты.
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игорь краснов, вена, россия, генеральная прокуратура рф, оон, в мире
16:35 27.07.2021 (обновлено: 17:37 27.07.2021)
 
Россия внесла в ООН проект конвенции о борьбе с киберпреступностью

Генпрокуратура: Россия внесла в ООН первый в мире проект конвенции о борьбе с киберпреступностью

© AP Photo / Mary AltafferЗал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© AP Photo / Mary Altaffer
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Россия внесла в ООН проект конвенции о противодействии киберпреступности и криминальному использованию криптовалюты, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Церемония прошла в штаб-квартире всемирной организации в Вене. Российскую межведомственную делегацию возглавил замгенпрокурора Петр Городов. Он передал документы исполняющему обязанности исполнительного директора Управления ООН по наркотикам и преступности Деннису Чатчавалиту.
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Таким образом, Россия стала первой страной, представившей проект универсальной конвенции по борьбе с информационной преступностью.
Документ разработали эксперты межведомственной рабочей группы, которую в 2020 году сформировал генпрокурор Игорь Краснов на фоне "взрывного роста киберпреступности во всем мире".

"Проект <...> вводит новые составы преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных (распространение фальсифицированной медицинской продукции, оборот наркотиков, вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных деяний, опасных для их жизни и здоровья, и другие)", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что документ расширяет сферу международного сотрудничества в вопросах выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам, включая выявление, арест, конфискацию и возврат активов.
 
Игорь КрасновВенаРоссияГенеральная прокуратура РФООНВ мире
 
 
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