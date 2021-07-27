https://ria.ru/20210727/konventsiya-1743130628.html

Россия внесла в ООН проект конвенции о борьбе с киберпреступностью

Россия внесла в ООН проект конвенции о борьбе с киберпреступностью - РИА Новости, 27.07.2021

Россия внесла в ООН проект конвенции о борьбе с киберпреступностью

Россия внесла в ООН проект конвенции о противодействии киберпреступности и криминальному использованию криптовалюты, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T16:35

2021-07-27T16:35

2021-07-27T17:37

игорь краснов

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Россия внесла в ООН проект конвенции о противодействии киберпреступности и криминальному использованию криптовалюты, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.Церемония прошла в штаб-квартире всемирной организации в Вене. Российскую межведомственную делегацию возглавил замгенпрокурора Петр Городов. Он передал документы исполняющему обязанности исполнительного директора Управления ООН по наркотикам и преступности Деннису Чатчавалиту.Таким образом, Россия стала первой страной, представившей проект универсальной конвенции по борьбе с информационной преступностью.Документ разработали эксперты межведомственной рабочей группы, которую в 2020 году сформировал генпрокурор Игорь Краснов на фоне "взрывного роста киберпреступности во всем мире".Подчеркивается, что документ расширяет сферу международного сотрудничества в вопросах выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам, включая выявление, арест, конфискацию и возврат активов.

https://ria.ru/20210709/sotrudnichestvo-1740684665.html

вена

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2021

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"Его преимущества очевидны" – Городов о проекте конвенции о борьбе с киберпреступностью Россия внесла в специальный комитет ООН первый в мире проект конвенции о противодействии киберпреступности и криминальному использованию криптовалюты. 2021-07-27T16:35 true PT2M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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игорь краснов, вена, россия, генеральная прокуратура рф, оон, в мире