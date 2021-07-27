https://ria.ru/20210727/konventsiya-1743130628.html
Россия внесла в ООН проект конвенции о борьбе с киберпреступностью
Россия внесла в ООН проект конвенции о борьбе с киберпреступностью - РИА Новости, 27.07.2021
Россия внесла в ООН проект конвенции о борьбе с киберпреступностью
Россия внесла в ООН проект конвенции о противодействии киберпреступности и криминальному использованию криптовалюты, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T16:35
2021-07-27T16:35
2021-07-27T17:37
игорь краснов
вена
россия
генеральная прокуратура рф
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155955/21/1559552189_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_4cad11969ac8556447a234035b8d1a4d.jpg
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Россия внесла в ООН проект конвенции о противодействии киберпреступности и криминальному использованию криптовалюты, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.Церемония прошла в штаб-квартире всемирной организации в Вене. Российскую межведомственную делегацию возглавил замгенпрокурора Петр Городов. Он передал документы исполняющему обязанности исполнительного директора Управления ООН по наркотикам и преступности Деннису Чатчавалиту.Таким образом, Россия стала первой страной, представившей проект универсальной конвенции по борьбе с информационной преступностью.Документ разработали эксперты межведомственной рабочей группы, которую в 2020 году сформировал генпрокурор Игорь Краснов на фоне "взрывного роста киберпреступности во всем мире".Подчеркивается, что документ расширяет сферу международного сотрудничества в вопросах выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам, включая выявление, арест, конфискацию и возврат активов.
https://ria.ru/20210709/sotrudnichestvo-1740684665.html
вена
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155955/21/1559552189_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d329756c17d682b4f1641f1cf28b6085.jpg
"Его преимущества очевидны" – Городов о проекте конвенции о борьбе с киберпреступностью
Россия внесла в специальный комитет ООН первый в мире проект конвенции о противодействии киберпреступности и криминальному использованию криптовалюты.
2021-07-27T16:35
true
PT2M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь краснов, вена, россия, генеральная прокуратура рф, оон, в мире
16:35 27.07.2021 (обновлено: 17:37 27.07.2021)
Россия внесла в ООН проект конвенции о борьбе с киберпреступностью
Генпрокуратура: Россия внесла в ООН первый в мире проект конвенции о борьбе с киберпреступностью
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Россия
внесла в ООН
проект конвенции о противодействии киберпреступности и криминальному использованию криптовалюты, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры
.
Церемония прошла в штаб-квартире всемирной организации в Вене. Российскую межведомственную делегацию возглавил замгенпрокурора Петр Городов. Он передал документы исполняющему обязанности исполнительного директора Управления ООН по наркотикам и преступности Деннису Чатчавалиту.
Таким образом, Россия стала первой страной, представившей проект универсальной конвенции по борьбе с информационной преступностью.
Документ разработали эксперты межведомственной рабочей группы, которую в 2020 году сформировал генпрокурор Игорь Краснов на фоне "взрывного роста киберпреступности во всем мире".
"Проект <...> вводит новые составы преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных (распространение фальсифицированной медицинской продукции, оборот наркотиков, вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных деяний, опасных для их жизни и здоровья, и другие)", — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что документ расширяет сферу международного сотрудничества в вопросах выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам, включая выявление, арест, конфискацию и возврат активов.