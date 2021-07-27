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"Коммунисты России" предложили бесплатно устанавливать кондиционеры в домах
"Коммунисты России" предложили бесплатно устанавливать кондиционеры в домах - РИА Новости, 27.07.2021
"Коммунисты России" предложили бесплатно устанавливать кондиционеры в домах
С инициативой бесплатной установки кондиционеров в домах россиян выступил глава партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T13:17
2021-07-27T13:55
политика
максим сурайкин
коммунисты россии
общество
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. С инициативой бесплатной установки кондиционеров в домах россиян выступил глава партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии.По его мнению, а этом году в летние и даже весенние месяцы страна превратилась практически в тропики, а население к этому просто не готово. Именно поэтому государство и должно разработать соответствующие программы для защиты людей."Установка кондиционера в каждой квартире в подпадающих под опасность супержары регионах – это важная мера социальной поддержки, и государству вполне по силам реализовать ее в течение 3-х лет. Это должно касаться, в первую очередь, семей с детьми, пенсионеров, инвалидов, семей с низкими доходами. Богачи-то себе кондеи давно поставили", – подчеркнул Сурайкин.
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политика, максим сурайкин, коммунисты россии, общество
13:17 27.07.2021 (обновлено: 13:55 27.07.2021)
 
"Коммунисты России" предложили бесплатно устанавливать кондиционеры в домах

Глава партии "Коммунисты России" Сурайкин предложил бесплатно устанавливать кондиционеры в домах

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКондиционеры
Кондиционеры - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. С инициативой бесплатной установки кондиционеров в домах россиян выступил глава партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии.
"В этих условиях наше государство должно продумать и реализовать программу бесплатной установки кондиционеров в домах россиян. Речь идет, конечно, о тех регионах, где жара более вероятна", – заявил Сурайкин РИА Новости.
По его мнению, а этом году в летние и даже весенние месяцы страна превратилась практически в тропики, а население к этому просто не готово. Именно поэтому государство и должно разработать соответствующие программы для защиты людей.
"Установка кондиционера в каждой квартире в подпадающих под опасность супержары регионах – это важная мера социальной поддержки, и государству вполне по силам реализовать ее в течение 3-х лет. Это должно касаться, в первую очередь, семей с детьми, пенсионеров, инвалидов, семей с низкими доходами. Богачи-то себе кондеи давно поставили", – подчеркнул Сурайкин.
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