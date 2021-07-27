https://ria.ru/20210727/konditsionery-1743090122.html

"Коммунисты России" предложили бесплатно устанавливать кондиционеры в домах

"Коммунисты России" предложили бесплатно устанавливать кондиционеры в домах - РИА Новости, 27.07.2021

"Коммунисты России" предложили бесплатно устанавливать кондиционеры в домах

С инициативой бесплатной установки кондиционеров в домах россиян выступил глава партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T13:17

2021-07-27T13:17

2021-07-27T13:55

политика

максим сурайкин

коммунисты россии

общество

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. С инициативой бесплатной установки кондиционеров в домах россиян выступил глава партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии.По его мнению, а этом году в летние и даже весенние месяцы страна превратилась практически в тропики, а население к этому просто не готово. Именно поэтому государство и должно разработать соответствующие программы для защиты людей."Установка кондиционера в каждой квартире в подпадающих под опасность супержары регионах – это важная мера социальной поддержки, и государству вполне по силам реализовать ее в течение 3-х лет. Это должно касаться, в первую очередь, семей с детьми, пенсионеров, инвалидов, семей с низкими доходами. Богачи-то себе кондеи давно поставили", – подчеркнул Сурайкин.

https://ria.ru/20210726/pitanie-1742901536.html

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политика, максим сурайкин, коммунисты россии, общество