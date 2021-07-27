https://ria.ru/20210727/konditsionery-1743090122.html
"Коммунисты России" предложили бесплатно устанавливать кондиционеры в домах
"Коммунисты России" предложили бесплатно устанавливать кондиционеры в домах - РИА Новости, 27.07.2021
"Коммунисты России" предложили бесплатно устанавливать кондиционеры в домах
С инициативой бесплатной установки кондиционеров в домах россиян выступил глава партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T13:17
2021-07-27T13:17
2021-07-27T13:55
политика
максим сурайкин
коммунисты россии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732660307_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_5a70ba359cd5c2f945bc7f66694cc678.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. С инициативой бесплатной установки кондиционеров в домах россиян выступил глава партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии.По его мнению, а этом году в летние и даже весенние месяцы страна превратилась практически в тропики, а население к этому просто не готово. Именно поэтому государство и должно разработать соответствующие программы для защиты людей."Установка кондиционера в каждой квартире в подпадающих под опасность супержары регионах – это важная мера социальной поддержки, и государству вполне по силам реализовать ее в течение 3-х лет. Это должно касаться, в первую очередь, семей с детьми, пенсионеров, инвалидов, семей с низкими доходами. Богачи-то себе кондеи давно поставили", – подчеркнул Сурайкин.
https://ria.ru/20210726/pitanie-1742901536.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732660307_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_adf36368fa3f3d629f0bea2d1ce8bc25.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, максим сурайкин, коммунисты россии, общество
13:17 27.07.2021 (обновлено: 13:55 27.07.2021)
"Коммунисты России" предложили бесплатно устанавливать кондиционеры в домах
Глава партии "Коммунисты России" Сурайкин предложил бесплатно устанавливать кондиционеры в домах