https://ria.ru/20210727/kompleks-1743111421.html

В Челябинской области запустили новый производственный комплекс

В Челябинской области запустили новый производственный комплекс - РИА Новости, 27.07.2021

В Челябинской области запустили новый производственный комплекс

Важный для отрасли сельхозпереработки Челябинской области объект – новый производственно-логистический комплекс компании "Ресурс" (производитель круп под... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T15:18

2021-07-27T15:18

2021-07-27T15:18

челябинская область

россия

алексей текслер

челябинская область

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/151778/54/1517785415_0:272:3076:2002_1920x0_80_0_0_9be3d56ee1e0abfa25f7f516490b1597.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 27 июл – РИА Новости. Важный для отрасли сельхозпереработки Челябинской области объект – новый производственно-логистический комплекс компании "Ресурс" (производитель круп под брендом "Увелка") с общим объемом инвестиций в 5 миллиардов рублей открылся в Увельском районе во вторник, сообщил губернатор области Алексей Текслер.По данным пресс-службы главы региона, новый производственно-логистический комплекс компании "Ресурс" построен в расчёте на увеличение объёма экспорта. Предприятие, которое выпускает фасованные крупы с 1992 года, сейчас активно осваивает рынок сбыта своей продукции в Китае."Увелка" - известный бренд, известный во всей стране и за рубежом, и сегодняшнее событие – открытие производственно-логистического центра, на 200% позволило увеличить мощность предприятия. А экспортный потенциал "Увелки" нарастили фактически в 3 раза. Мы оказывали поддержку этому проекту… Для региона это подтверждение того, что мы являемся лидерами в сельхозпереработке в стране. Более того, запуск этого производства позволяет нам конкурировать в мировом масштабе за экспортные рынки, рынки Китая в первую очередь", - сказал губернатор журналистам.Он уточнил, что объем инвестиций составил около 5 миллиардов рублей, и это один из знаковых проектов в сельхозпереработке региона в настоящий момент, ему была оказана господдержка. Глава региона добавил, что открытие комплекса - это и новые налоги, и новые высокопроизводительные рабочие места, помимо иностранного, использовано и российское оборудование. "Без таких проектов говорить о том, что регион развивается - достаточно сложно. Рад, что мы движемся в правильном направлении, у нас появляются такие сверхсовременные производства, которые обеспечивают продовольственную безопасность страны, и позволяют нам быть лидерами в экспорте сельхозпродукции", - отметил он.По словам руководителя ООО "Ресурс" Виталия Зяблина, проект стал возможен благодаря политике государства в части льготного финансирования данных проектов. "Также проект стал возможен и благодаря поддержке администрации области, в том числе в вопросе выделения земли на льготных условиях. Участие губернатора региона позволило продолжить и завершить проект", - сказал он журналистам. По мнению Зяблина, перспективы предприятия с вводом объекта таковы, что "мы увеличим общий выпуск продукции на 40%, экспорт - в 2,5 раза, и весь этот комплекс позволит предприятию развиваться многие годы".Кроме того, пояснил Зяблин, предприятие ориентировано на экспорт. "Овсяные хлопья будут доставляться в Китай, Вьетнам, а также Индию и страны Африки. Мы намерены стать самой крупной площадкой по производству продукции из овса в России, а при открытии новой очереди и в Европе", - добавил он.Глава Увельского муниципального района Сергей Рослов сообщил главе региона, что в этом году район ощутил очень большую поддержку области и поблагодарил за выделенные финансовые средства. "Что касается сельского хозяйства, то этот год выдался для района непростым. Есть часть посевных площадей, которые придется списать, но они небольшие. Тем не менее урожайность получим гораздо выше, чем в прошлом году. В целом критических ситуаций среди фермерских хозяйств нет, покупается техника на субсидии, сельское хозяйство района развивается", - отметил он.По данным пресс-службы правительства региона, целью проекта компании "Ресурс" является увеличение объемов производства и переработки зерна, повышение эффективности процессов приемки, переработки, хранения и отгрузки готовой продукции. Запуск проекта позволит увеличить производственные мощности по переработке зерна, овса и производству овсяных хлопьев в 2,7 раза, объем экспорта в течение пяти лет до 45 миллионов долларов. По информации ООО "Ресурс", после ввода в эксплуатацию данного объекта планируемые налоговые отчисления (федеральный и территориальный уровни) в бюджет с 2019 года по 2025 год составят 4,58 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20210525/chelyabinsk-1733831548.html

https://ria.ru/20210623/chelyabinsk-1738291586.html

https://ria.ru/20210611/transport-1736572658.html

https://realty.ria.ru/20210603/chelyabinsk-1735413492.html

россия

челябинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей текслер, челябинская область, экономика